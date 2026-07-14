Suben fuerte los precios de hortalizas en junio 2026: tomate lidera con +42,1%

En junio 2026 las hortalizas subieron 11,8% al por mayor en el Mercado Central de Buenos Aires

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicó su informe mensual sobre la evolución de precios de hortalizas y frutas en el Mercado Central de Buenos Aires (MCBA) y en las principales cadenas de supermercados del Gran Buenos Aires durante junio de 2026. El análisis revela movimientos significativos que afectan directamente la canasta básica de los hogares.

Las hortalizas y frutas ocupan un lugar relevante en el consumo argentino. Su incidencia en el Índice de Precios al Consumidor (IPC-INDEC) alcanza el 2,2% para verduras en Gran Buenos Aires y hasta 3,6% en regiones noreste y noroeste. Las frutas representan 1,3% y 1,5% respectivamente en esas mismas zonas.

Dinámica mayorista en el Mercado Central

En el segmento Verduras, Tubérculos y Legumbres (VTL) —que incluye batata, cebolla, lechuga, papa, tomate y zapallo, y representa el 75,3% del volumen comercializado en el MCBA—, los precios ponderados mayoristas aumentaron 11,8% respecto a mayo 2026.

Por producto, se destacaron fuertes subas: tomate +42,1%, lechuga +22,6% y zapallo +11,8%. En cambio, registraron contracciones la batata -3,2%, la cebolla -1,6% y la papa -1,5%. El tomate fue el principal impulsor del alza mensual.

La variación acumulada del segmento VTL en lo que va de 2026 alcanzó 69,1%, muy por encima de la inflación general, mientras que la interanual llegó al 92,5%. El tomate volvió a liderar con un incremento interanual de 133,3%.

Factores explicativos del tomate. La dinámica irregular del tomate respondió a cambios en la oferta. A principios de junio, mayor participación de producciones del NOA y Corrientes, junto con importaciones desde Chile, impulsó las cotizaciones. Hacia fines de mes, la oferta del NOA tendió a bajar precios, pero los lotes chilenos —con valores más elevados— limitaron mayores caídas.

En el segmento frutas (banana, limón, manzana y naranja, que representan el 55,0% del volumen), los precios ponderados cayeron 5,5% respecto a mayo. La naranja -19,7% y el limón -18,6% explicaron la baja, mientras la banana subió 1,8% y la manzana 0,3%. La variación interanual fue positiva (+32,0%), aunque la acumulada mostró una fuerte contracción (-34,6%).

La estacionalidad dominó el comportamiento de las frutas. Los cítricos atravesaron plena temporada con amplia disponibilidad, lo que generó tendencia bajista. La banana presentó oferta abundante con madurez avanzada, lo que provocó ajustes menores al alza.

Impacto proyectado en el IPC

Gracias a la alta correlación histórica (R² superior a 0,98) entre precios mayoristas del MCBA y minoristas del INDEC, el informe proyecta un aumento de 11,3% en el segmento VTL del IPC para junio, que contribuiría con +0,3 puntos al índice general de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (ponderador 2,2%).

En frutas, se espera una contracción de 5%, que restaría aproximadamente 0,1 puntos al rubro (ponderador 1,3%).

Precios en supermercados y brechas

En las grandes cadenas (Coto, Carrefour, Jumbo y MasOnline), el promedio de precios corrientes de las seis hortalizas subió 9,3% en junio. El tomate lideró con +15,6%, seguido por lechuga (+12,7%), papa (+11,2%) y zapallo (+11,0%). Solo batata (-2,8%) y cebolla (-5,7%) bajaron.

La brecha promedio entre precios mayoristas del MCBA y minoristas de supermercados se ubicó en 85,3% en junio, con contracción de 2 puntos porcentuales respecto a mayo. La lechuga mostró la brecha más amplia (210,9%), mientras el zapallo registró la menor (29,9%).

La dispersión de precios entre cadenas fue notable: el zapallo alcanzó 49,1% (Carrefour más caro, MasOnline más económico) y la papa 49%.

La transmisión de precios desde el mayorista al consumidor es incompleta y asimétrica. Las subas mayoristas se reflejan con rapidez en el IPC, pero las bajas lo hacen de forma parcial. Factores de comercialización, distribución y márgenes explican gran parte de las brechas persistentes.

FUENTE: CEPA con aportes de Redacción +P