Chau burocracia: 3 resoluciones que cambian por completo el uso de drones en el agro

La ANAC reformó las normas de aviación civil con tres resoluciones publicadas en el Boletín Oficial.

El gobierno de Javier Milei reformó en profundidad las regulaciones aeronáuticas que rigen el uso de drones , los vuelos rurales y el trabajo aéreo agrícola en todo el país, incuyendo la Patagonia . Mientras el Ejecutivo celebra la medida como un avance hacia la modernización del sistema, las principales entidades de la aviación civil responden con un rechazo contundente y advierten sobre riesgos concretos para la actividad.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) oficializó las Resoluciones 311, 312 y 313/2026 , publicadas en el Boletín Oficial, con el objetivo declarado de modernizar las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC) . Las modificaciones alcanzan a las Partes 91, 100 y 137 del reglamento, vinculadas respectivamente a las reglas generales de vuelo, las operaciones con aeronaves pilotadas a distancia y el trabajo aéreo agrícola.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió los cambios con énfasis: "Los drones dejan atrás prohibiciones absurdas sobre rutas, parques, operación nocturna y desde vehículos en zonas rurales".

Embed MÁS DESREGULACIÓN EN EL SECTOR AERONÁUTICO. La @ANACargentina, con firma de su Administrador @oscar_villabona, publicó hoy las resoluciones 311/26, 312/26 y 313/26 que liberan restricciones para aeronaves, drones y trabajo aéreo.



Se terminó el piso rígido de 500 ft en zonas poco… pic.twitter.com/LGR0W1CpNT — Fede Sturzenegger (@fedesturze) May 22, 2026

Mayor libertad operativa para drones en el agro

Uno de los cambios más significativos es la ampliación de la "Categoría Abierta" para drones de ala rotativa que operen exclusivamente en zonas rurales. La actualización de la Parte 100 elimina los límites de peso que hasta el momento restringían numerosas aplicaciones productivas, algo que impactará de manera directa en tareas como la fumigación, el monitoreo de cultivos, el control de establecimientos agropecuarios y otras operaciones del sector.

La reforma también incorpora, por primera vez en la normativa argentina, un marco regulatorio específico para operaciones "Bush" y "STOL" (Short Take-Off and Landing), modalidades utilizadas por aeronaves adaptadas para despegar y aterrizar en pistas cortas, superficies no convencionales y áreas remotas. Hasta ahora, estas prácticas habituales en zonas rurales o aisladas carecían de encuadre legal propio.

Otro punto destacado es la eliminación del denominado "piso rígido" de 500 pies en zonas poco pobladas y aguas abiertas, una restricción histórica que, según el Gobierno, limitaba sin justificación suficiente determinadas operaciones aéreas.

Embed Comunicado de la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FEARCA) y entidades de empresas de aeroaplicación de Sudamérica sobre la normativa de drones recientemente publicada.https://t.co/WTozFDABnn — AeroMarket (@AeromarketAR) May 28, 2026

Simplificación administrativa para el trabajo agrícola aéreo

La actualización de la Parte 137 apunta de manera directa al trabajo aéreo agrícola y flexibiliza los requisitos administrativos para productores que utilicen aeronaves propias dentro de sus establecimientos rurales. Las nuevas disposiciones incorporan herramientas digitales, eliminan exigencias consideradas innecesarias y otorgan mayor autonomía operativa a los explotadores.

Para las operaciones de carácter comercial, la norma delega en el operador la designación de pilotos con la experiencia y los conocimientos adecuados para cada tarea. Desde la ANAC argumentan que las reformas buscan alinear la regulación argentina con los estándares internacionales y con los criterios ya vigentes en los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR).

image La ilustración acompaña el comunicado del sector -titulado "Desregular no es ignorar el riesgo"- sobre la desregulación. aeromarket.com.ar

El sector aeronáutico responde con rechazo unánime

La reacción de la comunidad aeronáutica no tardó en llegar. Las organizaciones de aviación general, deportiva, de transporte aéreo no regular y de trabajo aéreo enviaron una carta formal al administrador nacional de la ANAC, Oscar Villabona, en la que expresaron su "enérgico rechazo" al modo en que se aprobaron las nuevas regulaciones.

El documento denuncia que todas las resoluciones recientes fueron elaboradas "de manera inconsulta" y afirma que las medidas "fueron impuestas con una pasmosa soberbia y con desconocimiento absoluto de las consecuencias negativas que producen en el sector aeronáutico".

Las entidades cuestionan tanto el contenido de las reformas como el procedimiento utilizado para implementarlas, y señalan que desde la intervención de la ANAC no hubo consenso ni participación efectiva del sector. También reclaman la restitución del mecanismo de elaboración participativa de normas previsto en el Decreto 1172/2003.

El conflicto se profundiza porque, según las organizaciones, ni siquiera recibieron respuesta a las observaciones técnicas y los recursos administrativos ya presentados contra la Resolución 651/2025 sobre licencias aeronáuticas.

image Los drones de ala rotativa tendrán mayor libertad operativa en zonas rurales de Argentina.

Pedido de suspensión y alerta por la seguridad operacional

Las entidades solicitaron formalmente la suspensión de la entrada en vigencia de las nuevas resoluciones y reclamaron postergar al menos un año la aplicación de la Resolución 293/2026, vinculada a los Centros de Instrucción de Aviación Civil.

En el comunicado advierten que algunas medidas son "inviables" y otras "inaplicables en los tiempos establecidos desde un escritorio", y alertan sobre posibles impactos negativos en la formación aeronáutica y en la seguridad operacional. "El desprecio por el consenso y la participación del Consejo Nacional de Aviación Civil lesiona gravemente el principio de buena fe", señalaron.

Uno de los párrafos más duros del documento resume la posición del sector: "Reglamentar el vuelo sin escuchar a quienes lo viven es confundir libertad con imposición; y en aviación, imponer sin comprender, no solo limita, sino que también pone en riesgo aquello que se dice defender."

FUENTE: Redacción +P.