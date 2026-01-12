¿Se vienen los drones contra la carpocapsa? Federación presentará el plan de trabajo a Nación

Tecnología en el aire: El plan de la Federación de Productores busca implementar el uso de drones para esparcir feromonas líquidas y combatir la carpocapsa de forma eficiente.

En una reunión pautada para el 20 de este mes en Buenos Aires con autoridades nacionales, se va a plantear que, del mismo modo que administra el plan de control de la mosca de los frutos, la Funbapa pase a controlar el plan de supresión de la carpocapsa . Y además se analiza combatir esta plaga (de donde sale el gusanito de peras y manzanas), mediante el uso de drones para esparcir feromona líquida en los frutales . Esa sustancia es la que da origen a la “técnica de confusión sexual”, por la cual se corta el ciclo reproductivo de la mariposa Cydia pomonella.

“ Estoy trabajando con FUNBAPA, y seguramente lo vamos a plantear el veinte, con SENASA, para que se incorpore nuevamente el plan de supresión de carpocapsa y que empecemos con bloques”, adelantó el presidente de la Federación de Productores, Sebastián Hernández.

El plan incluye la utilización de drones y “si nos aceptan los protocolos, la idea es poder hacer las aplicaciones nosotros, para ayudar a los productores, para que tengan menores costos, para que no tengan que poner el dispenser”.

El dispenser es un dispositivo que libera feromonas sexuales para atraer y confundir a los machos de la mariposa, evitando el uso masivo de agroquímicos.

Fuentes del sector empresario, que también está representado en el directorio de la Fundación Barrera Patagónica (Funbapa), adelantaron que “aún no hay nada que nos permita medir, con un método científico, la eficiencia de uso de drones y la feromona líquida”.

“Se usan, con buenos resultados, pero son evidencias circunstanciales. Falta conocimiento y ni siquiera están probados los productos”, agregaron, y aclararon que no hay una mala predisposición respecto del uso de drones, porque consideraron que “será una herramienta muy importante a futuro”.

Se espera que los interlocutores sean autoridades del SENASA y de la Secretaría de Agricultura y Pesca de la Nación. Según adelantó el dirigente a FM Visión de Lamarque, “trataremos algunos temas relacionados con la economía, pero, principalmente, en lo sanitario”.

Sobre el posible uso masivo de drones en la fruticultura, el máximo representante de los productores comentó: “Si Dios quiere, para la próxima temporada es posible que tengamos ya implementado el programa, para empezar a acompañar al productor de tal manera que pueda bajar los costos, que es a lo que apuntamos con esta operación”.

Piedra y malla

La comitiva (se podría sumar el secretario de Fruticultura Facundo Fernández), planteará “la necesidad de fondos como para cubrir y acompañar a los productores en esta difícil etapa posterior al granizo, para que pueda afrontar las tareas culturales del año, como la poda y la compra de insumos”, argumentó Hernández, quien sostuvo que la meta es “que no se caiga ningún productor y que además puedan llegar con buena calidad y sanidad a la temporada del año que viene”.

En el temario, como se adelantó hace algunos días desde la Secretaría de Fruticultura, se incluyó un pedido para que el Estado nacional instrumente una línea de financiamiento que permita la instalación de la malla antigranizo, que hoy cubre solo el 10% de la superficie plantada con fruta.

“Tiene que ser a una tasa muy accesible, a diez años mínimo, para que el productor la pueda tomar. Porque no hay otra forma de defenderse del granizo después de trabajar todo el año, con una inversión enorme”, declaró Hernández.

De la barrera

También se van a solicitar que el gobierno nacional tome definiciones respecto del funcionamiento de la barrera sanitaria. Las provincias ya adelantaron que se quieren hacer cargo de la parte operativa, pero quedan pendientes definiciones más gruesas, como de quién dependerán los 216 inspectores que tiene el sistema y quién tendrá el poder de policía (que hoy detenta el SENASA), para aplicar los protocolos sanitarios.

“Las barreras van a seguir, porque la sanidad vegetal la necesita y es una herramienta para poder sobrevivir, porque si no tuviéramos la barrera, no seríamos reconocidos a nivel mundial”, aclaró en primer término Hernández, pero alertó que en la actualidad “existe una presión sanitaria de parte del norte del país (envió de fruta sin tratamientos cuarentenarios ni inspecciones en origen) y si no cuidamos eso podemos tener alguna situación de emergencia”.

La detección de un solo foco de mosca de los frutos, implica disparar un protocolo (trampeos, galpones en cuarentena y personal haciendo inspecciones), que la FUNBAPA lo tiene calculado en 300 millones de pesos.

“Es un montón de plata que se pierden todos los sectores de la fruticultura en el caso de que se encuentre una sola mosca fértil en un lugar cercano a la producción, como son los centros urbanos”, manifestó el presidente de la federación.

