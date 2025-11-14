Carpocapsa: 255 monitoreadores habilitados en Patagonia Norte para la temporada

De la capacitación al campo: nuevos profesionales listos para la temporada frutícola.

E n un hecho sin precedentes para el sector frutícola patagónico, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) capacitó y habilitó a 255 personas como monitoreadores oficiales de Cydia pomonella ( carpocapsa ), la plaga cuarentenaria que representa la principal barrera fitosanitaria para exportar peras y manzanas frescas a Brasil.

Las siete jornadas realizadas entre octubre y noviembre de 2025 responden al exigente Sistema de Mitigación de Riesgo (SMR) acordado con Brasil, que obliga a realizar monitoreo semanal obligatorio en cada establecimiento exportador y a cargar los datos en tiempo real en la plataforma oficial del Senasa.

Distribución geográfica de las capacitaciones:

3 jornadas – Centro Regional Patagonia Norte del Senasa, General Roca (Río Negro)

– Centro Regional Patagonia Norte del Senasa, General Roca (Río Negro) 2 jornadas – Estación Experimental INTA Villa Regina

– Estación Experimental INTA Villa Regina 1 jornada – Lamarque, con apoyo del Ente de Desarrollo del Valle Medio (ENDEVAM) y Cámara de Productores

– Lamarque, con apoyo del Ente de Desarrollo del Valle Medio (ENDEVAM) y Cámara de Productores 1 jornada – San Patricio del Chañar (Neuquén), en el Campus Educativo y Tecnológico

image 255 monitoreadores habilitados: el pasaporte fitosanitario para exportar a Brasil 2025/2026. Foto: Senasa

Todas las personas que participaron rindieron y aprobaron la evaluación teórico-práctica exigida por el Centro Regional Patagonia Norte del Senasa, quedando inmediatamente habilitadas para ser contratadas por productores, empacadoras y exportadores durante la temporada 2025/2026.

¿Por qué es clave este monitoreo?

Brasil exige cero tolerancia a carpocapsa viva en fruta fresca. El monitoreo sistemático con trampas Delta y feromona, el registro semanal y la trazabilidad digital son requisitos no negociables del protocolo bilateral. Un solo hallazgo positivo puede suspender exportaciones de toda una zona durante años.

La capacitación masiva resuelve uno de los cuellos de botella históricos: la escasez de monitoreadores certificados en los valles. Con 255 nuevos profesionales habilitados, el sector gana previsibilidad y capacidad operativa para cumplir con los exigentes estándares brasileños.

image Senasa e INTA capacitan masivamente contra carpocapsa en Alto Valle y Valle Medio. Foto: Senasa

Alianza público-privada que rinde frutos

La organización conjunta entre Senasa, INTA, municipios, entes de desarrollo y cámaras de productores demuestra la articulación institucional que necesita la fruticultura patagónica para seguir siendo competitiva. Estas acciones consolidan el estatus fitosanitario de la región y abren la puerta a mayores volúmenes de exportación durante la próxima campaña.

Con esta histórica capacitación, la Patagonia refuerza su liderazgo como región libre de carpocapsa y asegura el flujo de peras y manzanas Williams, Packham’s y Red Delicious hacia uno de los mercados más exigentes del hemisferio sur.

Fuente: Senasa