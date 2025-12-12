Drones contra la tucura: Así combaten la plaga en Patagonia con tecnología aérea

Trabajo conjunto: Con la ayuda de productores, que señalan los "nidos" de tucura, se están tratando cerca de 100 hectáreas por día. Foto: Ente de la Región Sur

En campos que están unos 40 kilómetros al sur de la localidad de Maquinchao, ya en el límite con Chubut, comenzó una tarea de pulverizar los “nidos” de tucura sapo, que están dejando un rastro de tierra arrasada luego ya de varios días de avance sin control.

Esta plaga se caracteriza por reactivarse cada 3 o 4 años , luego de permanecer las colonias resguardadas en diferentes escondrijos, como grietas del terreno, quebradas o pozos.

WhatsApp Image 2025-12-11 at 08.34.35 La estrategia aérea: Con equipos no disponibles antes, la Subsecretaría y el Ente Región Sur lograron desplegar drones que pulverizan hasta 20 hectáreas por hora, Foto: Ente de la Región Sur

Ahora, con ayuda de los productores, que señalan los lugares de mayor concentración de la plaga, se están haciendo pulverizaciones que alcanzan casi las 100 hectáreas por día. “Ya llevamos cuarenta hectáreas y nos quedan sesenta para la tarde”, comentó Ricardo Green, de la empresa Huella Cero, al término de su primera jornada de labor, luego de haber hecho aplicaciones simulares en Chubut.

“Hace más de 12 años que estos focos afectan la misma zona. Este año habían avanzado mucho, y por eso decidimos sumarnos al plan de lucha del Ente de Desarrollo de la Región Sur incorporando pulverización aérea con drones, una tecnología nueva para Patagonia”, detalló el subsecretario de Ganadería Ovina y Caprina, Diversificación y Arraigo, Juan Carlos Escobar.

WhatsApp Image 2025-12-11 at 08.23.35 Si bien la ventana ideal de aplicación fue en agosto y septiembre, la falta de disponibilidad de equipos obligó a iniciar el ataque tardíamente. Foto: Ente de la Región Sur

El funcionario reconoció que “hay productores a los que todavía les cuesta involucrarse, pero este trabajo demuestra que cuando se organizan y participan, los resultados son mejores. Nosotros acompañamos a quienes deciden enfrentar la plaga de manera conjunta”.

Quien se encuentra ejecutando las pulverizaciones, aclaró que “la idea es hacer un control poblacional, porque no podemos eliminarla por completo”, y añadió que “se utilizan productos aprobados por SENASA, como cipermetrina, deltametrina y lambdacialotrina”.

Usando Google Earth se define una poligonal para el vuelo (se pueden rociar hasta 20 hectáreas por hora) y luego un software planifica el vuelo del dron en forma automática para que efectúe el rociado. “Uno luego tiene que completar ciertos parámetros de vuelo, como evitar los cursos de agua, las viviendas o los núcleos poblacionales”, aclaró Green.

Demoras

Desde el gobierno de Río Negro admitieron que “la ventana ideal de aplicación hubiera sido entre agosto y septiembre, los equipos de pulverización aérea no estaban disponibles en ese momento”.

Por su parte, Escobar adelantó que “este operativo nos permite repensar cómo organizarnos para llegar antes y con más herramientas. La anticipación va a ser clave”.

“Lo importante es que Río Negro está ordenando su estrategia y acompañando a los productores que quieren cuidar sus campos”, concluyó Escobar. Lo cierto es que el operativo fue realizado en conjunto por el Ente Región Sur y la Subsecretaría Ovina y Caprina, en la zona de Yama Niyeo.