Plagas devastadoras en el agro argentino en 2025: Estrategias de manejo para enfrentar la crisis

Carpocapsa perforando frutos en Río Negro y tucura sapo arrasando pastizales en Chubut: dos amenazas patagónicas que en 2025 exigen monitoreo temprano y MIP.

En el corazón del agro argentino las plagas emergen como enemigos silenciosos. A diciembre de 2025, reportes oficiales del SENASA e INTA alertan sobre brotes que generan pérdidas millonarias, especialmente en regiones centrales, norte y Patagonia . En nuestra zona, por ejemplo, la fruticultura enfrenta a Cydia pomonella (carpocapsa), que pudre hasta 30% de frutos, mientras la tucura sapo devasta pastizales ganaderos.

Pero no todo es fatalidad: el manejo integrado de plagas (MIP), con monitoreo temprano y rotaciones inteligentes, ofrece un escudo sostenible. En este informe, se hace un paneo por las amenazas clave y estrategias probadas para productores, basadas en datos actualizados de los últimos cinco años.

Tucura rio negro 3 El monitoreo temprano es una de las formas de combatir a la tucura.

Amenazas patagónicas: Protegiendo frutales y pastizales

En valles de Río Negro, Neuquén y Chubut, la fruticultura de pepita y ganadería enfrentan ciclos estacionales agravados por el cambio climático. El INTA reporta brotes que comprometen exportaciones premium.

La Cydia pomonella (carpocapsa) es prioritaria, con eclosión crítica en octubre-noviembre 2025 afectando 30% de frutos en formación. Larvas perforan pepas, devaluando calidad.

Estrategias preventivas: Monitoreo por grados-día (acumule temperaturas >10°C hasta 250 para alertas) y fajas adhesivas en troncos para capturar pupas. Confusión sexual con difusores de feromonas reduce machos en 70%. El INTA enfatiza recolección manual de frutos caídos para romper ciclos.

Por otro lado, la Bufonacris claraziana (tucura sapo), endémica, irrumpe en pastizales de Río Negro, Chubut y Santa Cruz desde octubre 2025, consumiendo forrajes y cultivos con potencial de 20-40% pérdidas en ganadería extensiva. Alerta vigente hasta marzo 2026.

Manejo: Monitoreo temprano de posturas (10-15 individuos/m² umbral) vía la "Guía SENASA-INTA" para alertas. Cebos tucuricidas (salvado con insecticidas) en hopper y adultos, más pastoreo rotativo para diluir densidades. La Mesa Interinstitucional Patagónica coordina vigilancia, previniendo migraciones masivas.

peras carpocapsa.jpg La fruta con carpocapsa, una de las pesadillas de los productores.

Plagas dominantes en cultivos extensivos

Los cultivos de soja y maíz, pilares de la exportación argentina, sufren el embate de insectos defoliadores y barrenadores que escalan en 2025 debido a climas variables y resistencias emergentes. Según monitoreos del INTA, las pérdidas acumuladas podrían superar el 20% en zonas vulnerables si no se actúa.

La Spodoptera frugiperda (oruga cogollera) lidera el ranking de impacto nacional, afectando maíz y sorgo con daños inesperados en variedades Bt durante la campaña 2024/2025. En el norte y centro, reduce hasta 20-30% de la producción al devorar cogollos en etapas críticas. En Patagonia, su presencia es menor, pero incide en mixtos.

Para contrarrestarla, el MIP es esencial: implemente refugios no-Bt (20% del área sembrada) para diluir resistencias, rote cultivos con leguminosas y monitoree semanalmente con trampas de feromonas. Aplicaciones químicas solo al superar umbrales de 20% defoliación, alternando modos de acción autorizados por SENASA para evitar resistencias. Estudios del INTA muestran que esta integración reduce daños en un 40% sin elevar costos.

La Rachiplusia nu (oruga medidora) azota la soja en centrales y norte, con picos en marzo de 2025 que demandaron controles en lotes tardíos, estimando pérdidas de 10-15% en rendimiento. Su ciclo rápido exige vigilancia en etapas vegetativas.

Estrategias: Combine control biológico con parasitoides como Trichogramma y riegos oportunos para diluir poblaciones. Rotación de insecticidas (grupos IRAC 3A y 28) y eliminación de malezas hospederas, como Amaranthus, minimizan brotes. El INTA recomienda umbrales de 10-20% defoliación antes de intervenir.

No menos letal, la Dalbulus maidis (chicharrita del maíz), vector del achaparramiento, vio incrementos en centro-norte durante 2025, impactando 25% de lotes reproductivos. En sur, afecta maíz tardío sin síntomas graves aún.

Manejo: Monitoreo entre V2-V10 con muestreos de 10 plantas por lote; elimine voluntarias de maíz como reservorios. Usar variedades resistentes y bioplaguicidas como Beauveria bassiana en MIP, reduciendo vectores en un 50% según trials del SENASA.

Finalmente, la Diatraea saccharalis (barrenador del tallo) ascendió de secundaria a principal en NOA y centro, dañando caña y maíz con reducciones de 15-20% en rendimientos.

Contra ella: Liberaciones de parasitoides Cotesia y destrucción de rastrojos post-cosecha. Rotación con pasturas y monitoreo acústico detectan larvas tempranas, optimizando aplicaciones selectivas.