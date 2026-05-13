Campo vs Gobierno: lo que dejó JONAGRO 2026 en Buenos Aires

De izquierda a derecha: Tabaré Bassi, Secretario de Ganadería de Río Negro, Daniel Lavayén delegado por la Patagonia ante CRA, Leandro Ballerini, presidente de la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, Carlos Castagnani, presidente de CRA, Alberto Weretilneck, Gobernador de Río Negro, Carlos Banacloy, Ministro de Desarrollo Económico de Río Negro, y Fermín del Papa, histórico dirigente de CRA de Santa Cruz.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires fue el escenario ayer de la Jornada Nacional del Agro (JONAGRO) 2026, el congreso anual de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Bajo el lema "Producir para el mundo, competir con inteligencia", el evento sirvió como un termómetro de la relación actual entre el campo y el Gobierno Nacional. En los discursos se reflejaron coincidencias, si se quiere, ideológicas con el Gobierno, pero afloraron las demandas en el discurso del presidente de esa entidad (que forma parte de la Mesa de Enlace), Carlos Castagnani: “Las retenciones son un reclamo histórico e irrenunciable. Valoramos los esfuerzos realizados, pero necesitamos una hoja de ruta clara, previsible y definitiva hacia su eliminación total”. E hizo una acotación que sonó a tiro por elevación a los estilos y mensajes que emanan desde la cima del Poder Ejecutivo Nacional: “Dialogar no es claudicar y las retenciones deben eliminarse definitivamente”.

En el auditorio se encontraban el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta; la presidenta de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino; y los gobernadores de Entre Ríos (Rogelio Frigerio), Corrientes (Gustavo Valdés) y de Río Negro (Alberto Weretilneck).

Nada más que la verdad

“Voy a decir la absoluta verdad de la provincia, no voy a exagerar en nada, porque tengo auditores que están aquí presentes”, comenzó diciendo Weretilneck en su exposición, al recordar las frecuentes visitas de los dirigentes Castagnani y Pino a la provincia de Río Negro, ya sea a las exposiciones rurales o a establecimientos privados.

Aseguró que atravesar una sequía de 10 años llevó a cambiar el sistema productivo provincial, para pasar del secano (campos que dependen de las lluvias) a otro tipo de sistemas como la suplementación. “Hoy tenemos 100.000 animales en engorde”, destacó, y agregó que la faena provincial el año pasado creció un 14% y llegó a los 180.000 animales. Eso lo llevó a afirmar que su provincia “provee gran parte de la carne de la Patagonia”.

En cuanto a la ganadería ovina, reconoció que “hay un declive en el stock”, que ubicó en 1.070.000 cabezas. Se refirió, entre las causas, a “una desertificación importante, con falta de nieve desde hace muchísimos años, con problemas en las aguadas, con problemas en los mallines y con un envejecimiento importante de nuestros productores”.

Luego de advertir que Río Negro no es solo peras y manzanas, y de poner de relieve el peso de la producción provincial de cerezas en el contexto nacional, puso en valor los dos principales activos que tiene la provincia para ampliar la frontera agrícola con sistemas de cultivos bajo riego.

Maiz Pilli 7.jpg La provincia de Río Negro destacó las posibilidades concretas que tiene la Patagonia para ampliar sus fronteras agrícolas.

Se refirió primero al potencial del caudal del río Negro, que despacha 700 metros cúbicos por segundo “durante todo el año”, lo que consideró “un activo importante” en tiempos de cambio climático.

A eso le sumó la heliofanía reinante, y explicó que “por la latitud en la que estamos ubicados, debajo del paralelo 38, tenemos también dos horas más de luz, lo cual, desde el punto de vista del rendimiento, nos da una ventaja competitiva”.

Weretilneck aprovechó el evento para ponerle fecha a las negociaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para destrabar un financiamiento por 80 millones de dólares para llevar líneas eléctricas a los tres valles que se pretenden sistematizar: Guardia Mitre-Conesa, Negro Muerto y Colonia Josefa.

“Estamos con la expectativa de que en agosto podamos tener la aprobación del directorio”, lo que permitiría hacer un tendido de 80 kilómetros de redes eléctricas y caminos, para sumar en una primera instancia 50.000 hectáreas de valles irrigados.

Defensa de la Patagonia

Castagnani, que viaja a casi todas las exposiciones rurales de la Patagonia, luego de advertir que “la Argentina atraviesa un proceso que no debe detenerse”, realizó una fuerte defensa de la ruralidad del sur del país ante los cuestionamientos de lo que definió como un “ambientalismo extremo”.

“La Patagonia no es un paisaje vacío para contemplar desde lejos. Tiene historia, cultura del trabajo y miles de familias que viven y producen en condiciones adversas”, expresó. Y agregó: “Vamos a defender a cada productor argentino frente a cualquier ataque injusto impulsado por intereses ideológicos o económicos ajenos a la realidad productiva del país”.

Las “malditas retenciones”

Uno de los datos duros que sobrevoló el evento fue el incremento de los costos de producción del trigo en 110 dólares por hectárea, sobre todo por la incidencia del principal fertilizante: la urea, y el aumento de los combustibles, lo que deja poco o ningún margen de rentabilidad, lo que disparó las expectativas de siembra a la baja para la próxima temporada.

Al asumir el presidente Alberto Fernández, las retenciones al trigo estaban en 12%, pero en diciembre de 2025 se redujeron del 9,5% al 7,5%.

El entrerriano Frigerio, ex ministro del Interior en la presidencia de Mauricio Macri, aprovechó la coyuntura y en su discurso le apuntó de lleno al problema: "No puede haber ninguna prioridad antes que bajar las malditas retenciones", dijo, y advirtió que, a pesar de que el campo está logrando una cosecha récord, la rentabilidad sigue siendo escasa, una situación que calificó como responsabilidad del Estado, según resumió la oficina de prensa de su provincia.

"Este debería ser el último año en la Argentina de una gran cosecha y una baja rentabilidad", sentenció, y subrayó que, mientras el productor hace todo bien "de la tranquera hacia adentro", el sector público debe colaborar para que ese esfuerzo sea recompensado.

Jonagro 1.jpg JONAGRO 2026 dejó discursos cruzados entre el sector agropecuario y autoridades nacionales, con foco en la presión impositiva y la producción.

En ese marco, Frigerio propuso al Gobierno nacional y a sus pares un acuerdo fiscal federal para proyectar una política tributaria con "sentido común" a largo plazo. Según manifestó, es imperativo eliminar, de forma coordinada entre Nación, provincias y municipios, aquellos impuestos que no existen en otros países y que frenan el crecimiento.

Qué dijeron los funcionarios:

Diego Santilli: “Todo lo que expuso el ministro hoy es realidad gracias a la firme decisión del presidente Milei”. También reconoció la labor de los gobernadores, “ya que muchos de los cambios tuvieron que pasar por el Parlamento y, a veces, con costos políticos. Pero gracias a ese compromiso hoy podemos decir que tenemos 26 impuestos eliminados o con menor porcentaje”.

Federico Sturzenegger: "Este Gobierno cree profundamente en el sector agropecuario. Para nosotros no es el Estado quien debe generar riqueza y trabajo, sino el privado, y el productor agropecuario encarna esa figura como nadie”. Detalló las principales medidas, defendió la política de precios, el desarrollo de internet satelital para la producción y el interior profundo, la importación de maquinaria usada, la eliminación de las retenciones al cuero vacuno y el fin de la prohibición de exportación de ciertos cortes vacunos y de ganado en pie.

Sergio Iraeta (secretario de Agricultura): “Mi mensaje para la gente del campo es corto y bastante claro: ‘muchísimas gracias’. Porque hoy estamos viendo cosechas excepcionales, claramente por buenas condiciones agronómicas, pero como dice la Biblia, nada es posible sin el trabajo del hombre. Y acá el trabajo, la inversión y la confianza fueron de los productores agropecuarios”.

Patricia Bullrich: “El sector agropecuario lo veo bien, creciendo y cada vez con más oportunidades. El acuerdo con Europa abre oportunidades a todas las economías provinciales y permite que se bajen los aranceles. En el mercado de carnes con Estados Unidos se abre de una manera muy agresiva e importante”.