Cultivo bajo cubierta en IDEVI: el motor que multiplicó la producción hortícola un 900%

El cultivo bajo cubierta en el IDEVI creció un 924% en las últimas dos décadas.

En apenas ocho años, la superficie de cultivos bajo cubierta en el IDEVI saltó de 11,95 a 35,85 hectáreas. Este despegue se explica por la capacidad de los productores para colocar su mercadería en centros urbanos como Puerto Madryn , Trelew y Comodoro Rivadavia .

Atrás quedaron los esfuerzos de los pioneros, como la familia japonesa que en los años 70 inició el cultivo de flores bajo estructuras de aluminio y vidrio, o los intentos con polietileno y troncos de la década del 90. Los números actuales son contundentes: un crecimiento del 924% desde 2003 y del 300% solo en el periodo 2017-2025.

WhatsApp Image 2026-05-06 at 11.00.50 (2) El ingeniero agrónomo Enrique "Quique" Muzi, del INTA, monitorea la explosión verde del Valle Inferior.

“Ningún otro cultivo creció tanto en la provincia y es tan poco visualizado como este”, afirma Enrique “Quique” Muzi, ingeniero agrónomo del INTA Valle Inferior. El especialista destaca que la actividad superó con creces la meta inicial de abastecer únicamente al conglomerado de Viedma y Carmen de Patagones.

Permanencia y escala

En la actualidad, existen 25 productores distribuidos a lo largo de la Ruta Nacional N° 3. El 70% de ellos ha logrado sostenerse durante más de ocho años, lo que indica una estabilidad notable en las unidades productivas.

WhatsApp Image 2026-05-06 at 11.00.50 (1) El tomate lidera la producción bajo polietileno, seguido por el pimiento y la berenjena.

El crecimiento no es solo en cantidad de productores, sino en escala. En 2017, solo el 25% de los establecimientos superaba la hectárea bajo techo; hoy, esa cifra alcanza al 60%. Este salto de escala genera empleo permanente, ya que una vez superada la barrera de la primera hectárea, la estructura familiar —que puede manejar hasta media hectárea— ya no es suficiente.

El desafío de la "reeducación" productiva

Muzi advierte que la transición del cultivo a cielo abierto al invernadero demanda un proceso de aprendizaje de al menos dos años. Los principales obstáculos son el control de la humedad y las plagas.

WhatsApp Image 2026-05-06 at 11.00.49 Invernaderos en el IDEVI: hoy 25 productores abastecen a la Patagonia sur.

El manejo hídrico es crítico para la rentabilidad: se pasa del riego gravitacional (por inundación) a sistemas de goteo presurizados que dependen de bombas eléctricas. “Pasarse de humedad es gastar energía innecesariamente”, señala el técnico. Sin embargo, el polo ha alcanzado una etapa de sustentabilidad y rentabilidad positiva gracias a la "exportación" interprovincial.

El tomate lidera la producción bajo polietileno, seguido por el pimiento y la berenjena. En invierno, cobran protagonismo las verduras de hoja como la lechuga y la acelga. Gracias a la eficiencia en el manejo, los productores locales han logrado competir mano a mano con los de Mar del Plata, quienes pierden ventaja debido al costo y la merma de calidad que implica el transporte hacia el sur.

WhatsApp Image 2026-05-06 at 11.00.49 (1) La escala productiva crece: el 60% de los establecimientos supera la hectárea.

El corazón del negocio

El acceso a la tierra sigue siendo un desafío, aunque se han consolidado modelos donde propietarios con capital se asocian con familias que aportan la mano de obra. En estos esquemas, las familias trabajadoras suelen participar de entre un 30% y un 50% del valor de lo producido.

Este sector demanda un fuerte acompañamiento público. Mientras que los productores más grandes cuentan con asesoramiento privado, la mayoría depende del apoyo técnico estatal para mantener la eficiencia de sus cultivos.

WhatsApp Image 2026-05-06 at 11.00.48 (1) Riego por goteo presurizado: el desafío de producir con eficiencia energética.

Recientemente, el proyecto sumó el apoyo de la Universidad de Río Negro (UNRN). Quince alumnos de la Facultad de Agronomía realizan tareas de extensión financiadas por la provincia, enfocándose en el monitoreo de plagas y enfermedades.

Este trabajo es vital para optimizar el uso de insumos críticos como fertilizantes y agua, cuyo costo energético es una preocupación constante para los productores de la región patagónica.

WhatsApp Image 2026-05-06 at 11.00.50 (3) General Conesa se consolida como un punto estratégico para la exportación regional.

El futuro en General Conesa

Muzi proyecta que el próximo polo de crecimiento será General Conesa, que ya cuenta con 5 hectáreas bajo cubierta. Su ventaja es estratégica: la ciudad se ubica en la intersección de las rutas 250 y 251, una zona de alto tráfico de camiones hacia el sur del país.

Aunque su mercado local es pequeño, los productores de Conesa ya logran enviar el 80% de su producción hacia la Patagonia sur, consolidando una nueva frontera para la horticultura rionegrina.

FUENTE: Redacción +P