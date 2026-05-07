China entra en escena: ¿el nuevo gran consumidor de yerba mate?

Con una creciente demanda de bebidas funcionales y naturales, y un interés cada vez mayor por la cultura argentina entre los consumidores jóvenes, China comienza a posicionarse como uno de los mercados con mayor potencial para la expansión internacional de la yerba mate . En ese contexto, Argentina recuperó en 2025 el liderazgo mundial en exportaciones del producto y busca consolidar ahora su desembarco comercial en el gigante asiático.

Tras siete años por detrás de Brasil, el país sudamericano volvió a ocupar el primer puesto global gracias a un fuerte incremento en los envíos al exterior y a una estrategia comercial que ahora apunta con mayor decisión al mercado chino.

De acuerdo con datos difundidos recientemente por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), Argentina exportó durante 2025 más de 57,98 millones de kilos de yerba mate, con ingresos superiores a los 116 millones de dólares. El volumen exportado creció cerca de un 32 % en comparación con 2024, mientras que el valor promedio de exportación superó los 1.930 dólares por tonelada.

El desempeño permitió a la industria yerbatera argentina recuperar una posición histórica en el mercado internacional de este producto emblemático de la cultura rioplatense. La yerba mate, consumida tradicionalmente en Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil, ha comenzado en los últimos años a expandirse hacia nuevos destinos impulsada por el interés global en las bebidas naturales y funcionales.

Siria se mantiene como el principal comprador de yerba mate argentina, concentrando más del 60 % de las exportaciones. Chile y España completan el grupo de mercados más relevantes. Sin embargo, el foco de atención de productores y exportadores comenzó a desplazarse hacia Asia, particularmente hacia China, donde la industria detecta una oportunidad de expansión de largo plazo.

China, una apuesta estratégica para el sector yerbatero

En marzo de 2026 se concretó uno de los movimientos más significativos de esa estrategia. La Cooperativa Dos de Mayo, ubicada en la provincia de Misiones —principal región productora de yerba mate en Argentina— envió un contenedor de yerba mate sin palo a granel rumbo a China. El cargamento fue exportado en bolsas de 22 kilos y será fraccionado y comercializado en territorio chino bajo una marca local.

Aunque China todavía ocupa un lugar menor dentro del ranking de destinos de exportación —en enero de 2026 se ubicó en el puesto número 23—, el sector considera que el potencial de crecimiento es considerable. La combinación entre el creciente interés de los consumidores chinos por productos saludables y la mayor visibilidad internacional de la cultura argentina abre nuevas expectativas para la industria.

yerba mate expo Aunque todavía es un mercado incipiente, China ya figura entre los destinos emergentes de la yerba mate argentina, impulsada por nuevas tendencias de consumo saludable.

En ese proceso, el fútbol aparece como un aliado inesperado. La popularidad de figuras argentinas como Lionel Messi en China ha contribuido a fortalecer el interés por símbolos culturales asociados al país sudamericano. La imagen del mate, frecuentemente vinculada a jugadores de la selección argentina en competencias internacionales, comenzó a ganar notoriedad entre consumidores jóvenes chinos, especialmente en redes sociales y plataformas digitales.

Nuevos hábitos de consumo y oportunidades de expansión

A ello se suma un cambio en las tendencias de consumo dentro del mercado chino. En los últimos años crecieron de manera sostenida las bebidas funcionales, energéticas y naturales, un segmento en el que la yerba mate podría encontrar un nicho competitivo. Rica en antioxidantes y cafeína natural, la infusión sudamericana es promocionada por sus propiedades energizantes y su aporte al bienestar físico, atributos valorados por las nuevas generaciones urbanas de China.

Los productores argentinos consideran que el desafío principal no pasa únicamente por aumentar las exportaciones, sino también por adaptar el producto a los hábitos de consumo locales. Por esa razón, varias empresas comenzaron a explorar formatos alternativos al mate tradicional, incluyendo bebidas listas para consumir, mezclas saborizadas y presentaciones pensadas para cafeterías y tiendas de té.

La apertura del mercado chino representa además una oportunidad estratégica para diversificar destinos y reducir la dependencia de mercados tradicionales. La industria yerbatera argentina ha enfrentado históricamente fluctuaciones vinculadas a la demanda externa y a los precios internacionales, por lo que la posibilidad de ingresar con mayor fuerza en Asia podría aportar estabilidad y nuevas inversiones al sector.

En Misiones y Corrientes, las provincias donde se concentra la producción de yerba mate, el crecimiento de las exportaciones es observado con expectativa. Miles de pequeños productores, cooperativas y trabajadores rurales dependen de la actividad, que constituye una de las economías regionales más importantes del noreste argentino.

El regreso de Argentina al liderazgo mundial de exportaciones marca así una nueva etapa para la yerba mate. Y aunque el mercado chino todavía se encuentra en una fase inicial, la industria apuesta a que el interés creciente de los consumidores asiáticos transforme a China en uno de los principales motores de expansión internacional del producto en los próximos años.

FUENTE: CGTN con aportes de la Redacción +P.