El agro alcanza un récord histórico de financiamiento: qué hay detrás del boom

El financiamiento al campo creció 51% en términos reales y alcanzó un máximo histórico, con un fuerte protagonismo del crédito en moneda extranjera.

El financiamiento bancario destinado al sector agrícola argentino cerró 2025 en niveles sin precedentes desde que existen registros oficiales, en 1992. De acuerdo con un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el stock total de crédito ascendió a $6 billones, marcando un hito en la relación entre el sistema financiero y el campo. Este crecimiento estuvo fuertemente apalancado por el avance del crédito en dólares, que representó el 73% del total y mostró una expansión interanual del 115%.

El estudio, elaborado en base a datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) , contempla una amplia gama de instrumentos financieros. Entre ellos se incluyen adelantos en cuenta corriente, descuentos de documentos, préstamos hipotecarios, prendarios, personales, financiamiento con tarjetas de crédito y otros tipos de préstamos en efectivo. Para lograr una medición más precisa del crecimiento real, los valores fueron ajustados por inflación utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que permite expresar los montos en términos constantes a diciembre de 2025.

En términos reales, el financiamiento al agro creció un 51% respecto a diciembre de 2024 y se ubicó un 60% por encima del promedio registrado en los últimos cinco años. Este desempeño posiciona al sector en un punto máximo dentro de la serie histórica, reflejando tanto una mayor demanda de crédito como un cambio en la estructura de financiamiento.

El peso del dólar en la estructura del crédito

Del total de $6 billones, $1,6 billones corresponden a préstamos en pesos, mientras que $4,4 billones fueron otorgados en moneda extranjera, convertidos al tipo de cambio oficial. Esta composición evidencia un giro significativo hacia el financiamiento en dólares, tendencia que se consolidó a lo largo del año.

La BCR destacó que el crecimiento del crédito estuvo motorizado casi exclusivamente por el fuerte aumento de los préstamos en dólares. Este segmento más que duplicó su volumen respecto al año anterior, alcanzando niveles récord y cuadruplicando el promedio de los últimos cinco años para la misma fecha. En contraste, el financiamiento en pesos mostró una caída del 17% interanual y se ubicó un 41% por debajo del promedio del último quinquenio.

Este cambio en la composición del crédito también se refleja en la participación relativa de cada moneda. Mientras que entre 2015 y 2024 el financiamiento en dólares representaba en promedio el 28% del total, en 2025 esa proporción escaló al 73%, el nivel más alto desde la salida del régimen de convertibilidad hace más de dos décadas. El salto de 45 puntos porcentuales da cuenta de una preferencia creciente por el endeudamiento en moneda extranjera dentro del sector.

Costos financieros y desafíos a futuro

A pesar de este crecimiento, la participación del agro dentro del crédito total de la economía se mantuvo estable. Según el informe, al 31 de diciembre de 2025 el sector representaba el 4,9% del total de préstamos bancarios, en línea con el promedio de los últimos cinco años. Esto se explica porque el crédito también se expandió en otros sectores, generando un crecimiento generalizado en la economía.

Sin embargo, al observar exclusivamente el financiamiento en dólares, el agro ganó protagonismo. La actividad concentró el 16% de los préstamos en moneda extranjera, siendo el sector con mayor dinamismo en la demanda de este tipo de financiamiento. En contraste, su participación en el crédito en pesos cayó al 1,7%, el nivel más bajo desde 2004.

ganadería angus colorado Con un salto del 115% en préstamos en dólares, el agro lidera el crecimiento del crédito y marca un récord desde 1992.

Uno de los factores clave detrás de esta preferencia por el crédito en dólares es el costo del financiamiento. La tasa real anual para préstamos en pesos al sector agrícola se ubicó en 29,8% hacia finales de 2025, el nivel más alto registrado para esa fecha en toda la serie histórica. Este encarecimiento del crédito en moneda local actuó como un fuerte desincentivo para su utilización.

Por el contrario, las tasas de interés reales en dólares se mantuvieron relativamente estables. En diciembre de 2025, se estimaron en 5,2%, en línea con el promedio de la última década. Esta brecha significativa entre el costo del financiamiento en pesos y en dólares explica, en gran medida, el cambio en la estructura del crédito.

El informe de la BCR pone en evidencia un escenario en el que el agro continúa consolidándose como un actor clave en el sistema financiero, aunque con una creciente exposición al endeudamiento en moneda extranjera. Este fenómeno abre interrogantes sobre la sostenibilidad de la tendencia en un contexto macroeconómico volátil, donde las variaciones del tipo de cambio pueden impactar directamente en la capacidad de repago de los productores.

En definitiva, el récord alcanzado por el financiamiento bancario al sector agrícola refleja tanto la expansión del crédito como los desafíos estructurales que enfrenta la economía argentina, particularmente en relación con la estabilidad monetaria y el acceso al financiamiento en condiciones sostenibles.

FUENTE: BCR con aportes de Redacción +P.