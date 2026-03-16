Expoagro 2026: Récord de visitas y US$ 10.000 millones en créditos

Más de 250.000 visitantes colmaron el predio de San Nicolás en la edición récord de Expoagro 2026.

La vigésima edición de Expoagro , celebrada en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, consolidó su posición como la p rincipal muestra agroindustrial de Argentina y Latinoamérica. Con más de 250.000 visitantes —un récord que superó la edición 2025—, la feria demostró un crecimiento sostenido y una atracción que trasciende el ámbito rural para convertirse en un evento cosmopolita de referencia.

Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar —organizador de la muestra—, destacó el impacto: “La puesta en escena fue extraordinaria. Lo que más sorprendió fue la enorme concurrencia y el clima positivo durante toda la exposición. Todos estaban contentos y valoraban la experiencia. Expoagro nació con foco en el agro, pero hoy trasciende fronteras y se consolida como evento masivo”.

image Drones y agricultura de precisión en Expoagro 2026: boom proyectado mientras Melconian pide abrir el modelo para potenciar tech agro.

Récord de concurrencia y actividad comercial

La organización reportó cifras impresionantes: más de 700 expositores, 7 auditorios funcionando simultáneamente, más de 170.000 cabezas rematadas entre 11 casas consignatarias, 367 reuniones de negocios, 12 plots con cultivos en pie y una notable presencia internacional. Estos números reflejan el dinamismo del sector y la capacidad de la feria para generar oportunidades concretas en un contexto económico desafiante.

La asistencia creció día a día desde el martes hasta el viernes, consolidando un flujo constante que posicionó a San Nicolás como la “Capital Nacional de los Agronegocios” durante cuatro jornadas intensas.

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Los créditos a tasa 0 como estrella

El principal atractivo comercial giró en torno al financiamiento. Bancos públicos y privados ofrecieron condiciones altamente competitivas, con énfasis en líneas en dólares a tasa cero para maquinaria agrícola nueva y usada.

El Banco Nación y el Banco Provincia —este último como main sponsor— lideraron la oferta. El Nación fijó tasas en pesos al 19% fijo anual, mientras el Provincia inició en 22,5% con plazos de hasta 48 meses. Ambas entidades sorprendieron con préstamos en dólares subsidiados al 0%.

El Banco Provincia recibió solicitudes por más de $531.000 millones y US$738 millones. El Banco Nación triplicó su volumen respecto de 2025, con más de 28.000 solicitudes en total entre inversión y capital de trabajo.

Otros bancos sumaron volúmenes significativos: Banco Galicia superó los $150.000 millones, ICBC alcanzó $63.500 millones, Credicoop registró $55.000 millones y US$31 millones, y Banco Patagonia aportó US$12 millones, entre otros participantes.

En conjunto, las 12 entidades financieras presentes generaron solicitudes totales por US$10.000 millones, una cifra récord que duplicó o triplicó registros previos en varios casos y posicionó a la feria como un verdadero “Black Friday” del agro.

image Boom crediticio: US$10.000 millones solicitados en líneas a tasa 0% para el agro.

El reclamo ineludible: eliminación total de las retenciones

A pesar del entusiasmo por las herramientas crediticias, el sector no cedió en su demanda histórica: la eliminación completa de los Derechos de Exportación (DEX) o retenciones.

Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), insistió en la necesidad de reducir la presión impositiva para hacer rentables las economías productivas primarias. Recordó las palabras del secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, durante la apertura: “Hay que bajar la presión impositiva. Ese camino se empezó a transitar, aunque falta mucho, y seguiremos insistiendo, principalmente por la eliminación de las retenciones”.

Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), enfatizó la infraestructura y la baja de costos de producción. Criticó impuestos como el Impuesto al Cheque y gravámenes provinciales/municipales equivalentes a los nacionales. “Eliminar las retenciones por completo es una necesidad. ¿Qué pasa el día que no haya más? Veremos cuánto tiempo perdimos y cuánto daño causamos a la producción y al país”.

Autoridades provinciales reforzaron el pedido. La vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, recordó que su provincia aportará este año US$2.500 millones al fisco nacional por retenciones y reclamó su quita definitiva. El gobernador bonaerense Axel Kicillof se mostró expectante ante la falta de anuncios y criticó la singularidad mundial de este impuesto en un contexto de precios internacionales volátiles por conflictos bélicos y geopolítica.

image Remates récord: 170.000 cabezas subastadas entre 11 casas consignatarias.

Presencias políticas y ausencias destacadas

La feria contó con amplia participación del arco político. Del Gobierno nacional asistieron la vicepresidenta Victoria Villarruel, el ministro del Interior Diego Santilli, el secretario de Agricultura Sergio Iraeta y el secretario de Finanzas Federico Furiase. Gobernadores como Axel Kicillof (Buenos Aires), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Jorge Macri (CABA) estuvieron presentes, junto a vicegobernadores y legisladores de distintos bloques.

Figuras como Mauricio Macri, Guillermo Francos, senadores (“Wado” De Pedro, Patricia Bullrich) y diputados (Miguel Ángel Pichetto, Victoria Tolosa Paz, Esteban Paulón) recorrieron los stands.

La principal ausencia fue la del presidente Javier Milei, quien priorizó la “Argentina Week” y un viaje a España. Tampoco asistieron el ministro de Economía Luis Caputo (en Estados Unidos) ni la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva (por agenda).

Expoagro 2026 dejó un saldo positivo en términos de negocios y visibilidad, pero el reclamo por las retenciones mantiene la tensión latente. El sector valora las herramientas financieras, sin embargo exige reformas estructurales para potenciar su competitividad global.

Fuente: Redaccción +P