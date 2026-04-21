Jornada de Riego y Energía Solar en Guardia Mitre: Créditos CFI y Nuevas Tecnologías

Lanzamiento de créditos del CFI para la inversión en sistemas de riego y eficiencia energética.

El jueves 23 de abril, la Sociedad Rural de Guardia Mitre —ubicada en un pintoresco recodo del río Negro — será el punto de encuentro para productores, técnicos y referentes del agro rionegrino interesados en conocer las últimas novedades en tecnología de riego presurizado , las posibilidades de la energía solar para el bombeo de agua y las opciones de financiamiento disponibles.

La jornada comenzará a las 8:30 y está organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el INTA Valle Inferior del Río Negro, la Secretaría de Agricultura provincial, las sociedades rurales de Guardia Mitre y Viedma, y la Municipalidad de Guardia Mitre. El acceso a esta localidad, una de las más antiguas de la provincia, se realiza en balsa desde la ruta n.° 250 o por la ruta n.° 53 (de tierra) desde Patagones.

Durante la mañana, empresas del sector presentarán soluciones tecnológicas en riego por goteo y aspersión, incluyendo equipos de pivote. Los técnicos abordarán el funcionamiento de bombas, tuberías, emisores y válvulas, así como criterios de diseño, presión, caudales necesarios y eficiencia hidráulica. Por la tarde, los asistentes podrán visitar el establecimiento Campo Cuatro Chañares, donde observarán un pivote en funcionamiento.

Riego patagonia Productores rionegrinos conocerán las últimas innovaciones en riego por goteo y bombeo solar.

Uno de los ejes que distingue a esta jornada es la presencia de especialistas de Catamarca, quienes expondrán experiencias concretas en bombeo solar y generación eléctrica distribuida. En la misma línea, técnicos de la Secretaría de Energía provincial explicarán el proceso para acceder a la generación distribuida de energía solar, que consiste en reinyectar a la red los excedentes generados para obtener un crédito en el consumo.

«Viene gente de Catamarca a contar experiencias sobre bombeo solar y generación distribuida. También estará el personal de la Secretaría de Energía explicando el proceso para implementar la generación distribuida de energía solar», detalló Lucio Reinoso, secretario de Agricultura de la provincia, en declaraciones a Radio Noticias de Viedma.

Para el secretario, la incorporación de la energía solar al riego no es solo una cuestión ambiental, sino de eficiencia operativa: «Los equipos que se están utilizando, abastecidos con energía solar, realmente han mejorado mucho la eficiencia energética», señaló. Asimismo, Reinoso fue claro sobre el rol del Estado: «Los productores necesitan que el Estado coordine y dirija obras de infraestructura vial o eléctrica».

Financiamiento del CFI y reducción de aranceles

El otro gran atractivo de la jornada es el lanzamiento de una línea de crédito del CFI orientada a la inversión en sistemas de riego. Estos créditos financian hasta el 80 % de la inversión, con montos de entre $4 y $300 millones, una tasa fija del 16,8 % durante los primeros dos años (luego variable), plazos de hasta 60 meses y hasta 12 meses de gracia.

Sin embargo, el financiamiento no es el único factor que ha mejorado el acceso a la tecnología. Reinoso explicó que, tras una gestión conjunta con el ministro Carlos Banacloy en el Consejo Federal Agropecuario, se logró reducir los aranceles a la importación de equipos de riego del 17 % al 2 %. «Desde el año pasado se quitaron esos aranceles, lo cual ha abaratado significativamente la posibilidad de adquirir estos equipos», afirmó.

El DPA y los permisos

El Departamento Provincial de Aguas (DPA) también tendrá su espacio para presentar las nuevas áreas incorporadas bajo riego y los requisitos para inscribirse en el padrón provincial de regantes. Este es un paso administrativo clave para cualquier productor que desee acceder al recurso hídrico de manera formal y sostenida.

La jornada incluirá un almuerzo para los productores al mediodía y finalizará con la visita técnica al establecimiento Campo Cuatro Chañares para conocer la estrategia productiva implementada.

Inscripciones: Los interesados pueden anotarse a través del siguiente formulario: https://forms.gle/vApRfG31hLyL9D3n6.