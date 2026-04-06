Empleados de Comercio: cómo queda el salario con el nuevo acuerdo abril-junio 2026

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), liderada por Armando Cavalieri, junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la CAME y la UDECA, oficializaron el nuevo esquema salarial que regirá para el trimestre comprendido entre abril y junio de 2026. Este acuerdo se produce en un contexto de recuperación del poder adquisitivo tras el cierre del ciclo paritario 2025.

El nuevo incremento: estructura y cuotas

El entendimiento establece un aumento del 5 % para el trimestre, el cual se aplicará de forma remunerativa y no acumulativa, tomando como base de cálculo las escalas básicas vigentes a marzo de 2026. El cronograma de desembolsos se divide en tres tramos:

• Abril de 2026: 2 % de incremento.

• Mayo de 2026: 1,5 % de incremento.

• Junio de 2026: 1,5 % de incremento.

Adicionalmente, se acordó el mantenimiento de la suma no remunerativa de $100.000, más el pago de una suma fija no remunerativa de $20.000 mensuales para los meses de abril, mayo y junio, que funcionará como un refuerzo de bolsillo inmediato para todas las categorías.

Relación conflictiva con el acuerdo de diciembre de 2025

El punto más crítico de este nuevo convenio es la transición respecto del acuerdo previo. En diciembre de 2025 se pactó una recomposición de emergencia con cuatro cuotas no remunerativas de $60.000, más un bono fijo de $40.000, cuya última cuota se liquidó a principios de marzo.

Este esquema generó un bache: al finalizar el cronograma de pagos sin una cláusula de continuidad automática para marzo, los conceptos que sostenían el neto desaparecieron antes de que el nuevo acuerdo de abril pudiera impactar en los haberes.

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Como resultado, se advierte una disminución nominal en el neto percibido en los primeros días de abril. Técnicamente, al no contar con un refuerzo compensatorio para el devengado de marzo y postergarse la vigencia de los $100.000 no remunerativos recién para el salario de abril (a cobrarse en mayo), el trabajador enfrenta un desfasaje financiero transitorio.

Salarios vs. inflación

La comparativa interanual arroja un escenario llamativo. Con una inflación que en el último año (marzo de 2025 - marzo de 2026) ha mostrado una inercia superior al 32 %, el sector de comercio ha optado por una estrategia de acuerdos cortos trimestrales y sumas fijas no remunerativas para evitar el rezago de los haberes.

Si bien el incremento nominal del 5 % para este trimestre parece modesto frente a la proyección de precios, la estrategia del gremio se apoya en la nominalidad de las sumas fijas ($120.000 totales de carácter no remunerativo en abril) para sostener el consumo. No obstante, en términos de salario real, el sector administrativo y de ventas continúa operando en niveles de “empate técnico” o leve retroceso respecto al IPC.

Contribución para OSECAC

El nuevo acuerdo no solo ajusta las escalas salariales, sino que también incrementa la contribución que las empresas deben realizar obligatoriamente a OSECAC, cuyo importe mensual es de $28.000 por trabajador.

Con la aplicación del 2 % y el nuevo bono de $20.000, los salarios netos (*) de referencia para abril se ubican aproximadamente en:

• Maestranza A: $1.119.116

• Administrativo A: $1.148.960

• Vendedor A: $1.152.599

Por último, cabe mencionar que, a la fecha, no se ha publicado la homologación de este, por lo que se recomienda definir la estrategia de liquidación apuntando a que podría exponerse bajo la figura de “pago a cuenta”.

(*) Valores para las provincias de Río Negro y Neuquén, sin considerar antigüedad.

* Contador Público Nacional/ [email protected]

C. S. B. & ASOC./www.csbya.com.ar