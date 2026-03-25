Estándares de bonos de carbono: Guía de certificaciones y su impacto en Patagonia

La validación aprueba el diseño; la verificación audita el impacto real del proyecto.

El mercado de bonos de carbono se fundamenta en una "arquitectura de la confianza" que garantiza que cada crédito comercializado represente efectivamente la captura o reducción de una tonelada de dióxido de carbono equivalente. En este marco, los estándares de bonos de carbono constituyen el pilar fundamental que otorga transparencia y certidumbre al proceso de compensación de emisiones.

Estas normativas determinan la autenticidad de los proyectos que reducen o capturan gases de efecto invernadero (GEI) de la atmósfera.

En un mercado que distingue entre compromisos obligatorios y voluntarios, las certificaciones aseguran que el impacto positivo cuente con el respaldo de organizaciones internacionales de prestigio. La validación técnica garantiza que cada unidad comercializada represente efectivamente la evitación o eliminación de una tonelada de dióxido de carbono equivalente de la atmósfera.

image Resumen de los estándares de carbono existentes en el mercado de bonos de carbono. Gráfico: Verra

ISO 14064-2: El estándar técnico para la reducción de emisiones

La norma ISO 14064-2 establece los principios básicos para el diseño y la gestión de iniciativas de reducción de emisiones a nivel de proyecto. Este componente de la serie ISO define requisitos estrictos para cuantificar, seguir y notificar las mejoras en el desempeño ambiental.

Su implementación exige determinar una línea base creíble que permita comparar las emisiones antes y después de ejecutar la actividad. Mediante sistemas de monitoreo precisos y metodologías de cuantificación consistentes, esta norma promueve la confianza entre financiadores y partes interesadas. Las organizaciones que adoptan este marco aseguran que sus reducciones resulten medibles, fiables y transparentes para el mercado global.

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Verra, líder del mercado voluntario de bonos de carbono

El programa Verified Carbon Standard (VCS), gestionado por la organización Verra, domina actualmente la oferta global con una participación del 71.5% de los bonos emitidos. Este sistema cuenta con más de 1.700 proyectos verificados que lograron remover 922 millones de toneladas de gases de efecto invernadero.

Verra aplica procesos rigurosos que incluyen auditorías de terceras partes para validar metodologías en sectores como la agricultura, procesos industriales y transporte. A menudo, este estándar integra certificaciones complementarias como los estándares de Clima, Comunidad y Biodiversidad (CCB), los cuales evalúan impactos sociales y conservación de la biodiversidad.

La etiqueta CCB incrementa el valor del bono en aproximadamente 0.50 USD, incentivando diseños de proyectos más innovadores.

image El VCS de Verra lidera el mercado al remover millones de toneladas de gases invernadero. Imagen: Verra.

Gold Standard: Certificación de impacto social

El Gold Standard (GS) ocupa el segundo lugar en relevancia con el 16.6% del volumen del mercado. Administrado por una fundación suiza, este programa prioriza la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas junto con la reducción de emisiones.

Hasta la fecha, los proyectos bajo este sello redujeron un total de 191 millones de toneladas de CO2 mediante 2.300 iniciativas en casi 100 países.

Sus metodologías destacan en la cuantificación de carbono almacenado en suelos y la eficiencia energética comunitaria, como el uso de cocinas limpias.

El Gold Standard exige que cada intervención demuestre beneficios tangibles en al menos tres ODS, fortaleciendo la integridad social de los créditos generados.

image Los derechos de carbono definen quién recibe los beneficios por captura de emisiones de GEI. Foto: OVIS 21

ACR, Plan Vivo y los nuevos criterios CCP

Otros actores relevantes incluyen el American Carbon Registry (ACR) con el 6.2% y el Climate Action Reserve (CAR) con el 5.2% de la participación de mercado. En el nicho del uso de la tierra, resalta Plan Vivo, un estándar que enfoca sus esfuerzos en pequeños agricultores de países en desarrollo.

Esta certificación garantiza que el 60% de los ingresos por la venta de certificados beneficie directamente a las comunidades locales. Por otro lado, la emergencia de la Iniciativa de Integridad de los Mercados Voluntarios de Carbono (VCMI) y el Consejo de Integridad (ICVCM) establece ahora los Principios Fundamentales del Carbono (CCP).

Estos nuevos umbrales de calidad obligan a los programas a mantener registros públicos exhaustivos y validaciones robustas para evitar el doble conteo de beneficios ambientales.

image Plan Vivo otorga el 60% de sus ingresos directamente a comunidades y pequeños agricultores. Imagen: ICAO

Bonos de carbono en la Patagonia

Tal como anticipamos en +p, en la región, específicamente en las provincias de Río Negro y Neuquén, los productores ovinos ya comenzaron a explorar el mercado de bonos de carbono como una innovadora fuente de financiamiento que complementa sus actividades tradicionales.

Este proceso transformador se inicia con la transición hacia una ganadería regenerativa mediante un manejo "holístico" de la producción, lo que implica una rotación estratégica de los animales para garantizar la salud de los pastizales y permitir que el suelo actúe como un sumidero natural capaz de secuestrar carbono.

Actualmente, este modelo ya se encuentra en marcha a través de iniciativas privadas como la de la empresa Forestblock, que trabaja con 11 productores en la Región Sur de Río Negro cubriendo aproximadamente 50.000 hectáreas. Un factor determinante en este avance es la alianza con el Ente de la Región Sur, organismo que financia los costosos estudios técnicos y certificaciones internacionales que los pequeños productores no podrían afrontar de forma individual.

image La adicionalidad asegura que el proyecto solo es viable con el aporte del bono de carbono.

Para dotar al sistema de la máxima fiabilidad, se utilizan plataformas satelitales asistidas por Inteligencia Artificial que permiten relevar los campos con un margen de error mínimo, mientras que la comercialización se apoya en tecnología blockchain para garantizar la trazabilidad y generar confianza en el mercado global.

En paralelo, se está trabajando en un marco legislativo en ambas provincias para regular la actividad y fomentar mercados locales bajo el concepto de "insetting". El objetivo final es que empresas de gran impacto ambiental que operan en la zona, como las petroleras en Vaca Muerta o las mineras, compensen sus emisiones adquiriendo créditos generados en la propia Patagonia, impulsando así el desarrollo de las comunidades locales y la preservación del ecosistema regional.

Este nuevo paradigma permite que recursos naturales de la estepa sean monetizados, ofreciendo una oportunidad económica para que los productores permanezcan en el campo y conviertan la preservación del ecosistema en un activo financiero directo.

Fuentes: Verra, CEADS, IC, ICAO Enviroment, sylvera con aportes de Redacción +P.