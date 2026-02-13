Certifican la remoción de 200.000 toneladas de carbono en suelos de Sudamérica

El Programa de Ganadería Regenerativa Sudamericana (SARA) alcanzó un hito fundamental para la industria agropecuaria tras concretar su primera emisión de créditos de carbono verificados ( VCUs). La entidad global Verra, máxima autoridad en certificación de bonos de carbono, otorgó este reconocimiento bajo la rigurosa metodología VM0042.

Este logro sitúa a SARA entre los primeros siete proyectos del mundo en validar su impacto mediante este estándar y lo consolida como el programa de mayor envergadura en Sudamérica dentro de su categoría.

La firma global Anthesis Group lideró el desarrollo del programa junto a una plataforma de regeneración integrada por Ruuts y Ovis 21. Esta alianza estratégica contó también con la colaboración técnica de De Raíz en Paraguay y Efecto Manada en Chile. La iniciativa no solo valida el impacto ambiental positivo en la región, sino que también respalda el beneficio social y económico para las comunidades rurales involucradas en la gestión de la tierra.

i (2) El sistema MRV integra imágenes satelitales y sensores remotos para verificar datos ecológicos. Foto: SARA

Resultados tangibles

Durante el primer período de monitoreo, comprendido entre los años 2019 y 2023, SARA verificó la remoción de 209.244 toneladas de carbono de la atmósfera. Este resultado deriva de la implementación de una planificación holística en 62 campos que abarcan 39.636 hectáreas de pastizales regenerados en Argentina, Chile y Paraguay. Los datos reflejan la efectividad de un modelo basado en la captura de carbono mediante procesos naturales optimizados por la intervención humana consciente.

La red de productores que integra este ecosistema posee un alcance todavía mayor. En la actualidad, el programa suma más de 130 campos que representan una superficie total superior a las 200.000 hectáreas. El enfoque operativo de SARA prioriza un ciclo continuo de planificación, monitoreo, control y replanificación de los recursos. Gracias a esta estructura, las proyecciones para el año 2028 estiman un crecimiento anual que superará el millón de toneladas de carbono removidas, con una expansión superficial que apunta a las 500.000 hectáreas.

editadas_83-INTRO MH (1) La primera emisión de créditos VCUs por Verra consolida la rentabilidad de la ganadería verde. Foto: SARA

El productor agropecuario como eje de la regeneración

Pablo Borrelli, CEO de Ruuts, destaca que el mercado de carbono funciona como un catalizador para un cambio estructural que la región impulsa hace más de 15 años. Los productores participantes asumen un rol protagónico como generadores de servicios ecosistémicos. Estos pioneros integran la actividad económica tradicional con la restauración del ambiente, lo cual prueba que la rentabilidad del campo aumenta cuando se trabaja a favor de la naturaleza.

El programa fundamenta sus acciones en el Manejo Holístico. Esta herramienta de gestión facilita la toma de decisiones al considerar simultáneamente el rendimiento del negocio, la salud del entorno y la calidad de vida de las familias rurales. Se trata de un modelo adaptativo que se ajusta a las condiciones particulares de cada establecimiento, permitiendo que los ganaderos cobren por el carbono que capturaron tras observar mejoras previas en su producción de carne. El objetivo a largo plazo de los directivos de SARA busca que la ganadería regenerativa alcance el 16% de la superficie agropecuaria de Latinoamérica en la próxima década.

editadas_126 (1) SARA combina el conocimiento local con monitoreo ecológico avanzado y modelos sofisticados de carbono. Foto: SARA

Ciencia y tecnología de vanguardia en el campo

SARA combina el conocimiento local con monitoreo ecológico avanzado y modelos sofisticados de carbono. Los productores reciben acompañamiento técnico mediante la Escuela de Regeneración y una red descentralizada de profesionales acreditados. El proceso incluye evaluaciones ecológicas periódicas, pruebas de infiltración de agua y muestreos de suelo exhaustivos.

Toda la información recolectada ingresa en la App de Monitoreo Ruuts. Este sistema digital de Medición, Reporte y Verificación (MRV) utiliza imágenes satelitales y sensores remotos para garantizar la transparencia de los datos. El sistema opera alineado con el estándar GRASS, lo que asegura que los créditos generados posean co-beneficios medibles en términos de biodiversidad, ciclo del agua y bienestar rural. De esta forma, SARA transforma la ciencia y la sabiduría de campo en activos financieros reconocidos por el mercado voluntario internacional.

Fuente: Ovis 21 con aportes de Redacción +P