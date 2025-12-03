Patagonia Norte: La ganadería regenerativa, la nueva frontera de valor productivo
Ganadería regenerativa redefine la producción en el caldenal. Análisis clave para ejecutivos: maximizar rentabilidad, mitigar riesgo ambiental y acceder a mercados premium con certificación Wildlife Friendly. Inversión y sostenibilidad en un solo modelo.
El sector agropecuario se enfrenta a una redefinición fundamental de sus modelos operativos, donde la sostenibilidad productiva y ambiental converge como el factor determinante de la competitividad a largo plazo. El foco económico se centra en la acelerada adopción de la ganadería regenerativa, un enfoque que está transformando la gestión del recurso natural en el corazón del caldenal pampeano y prometiendo una significativa revalorización de los productos de origen animal.
La reciente jornada sobre Producción Regenerativa y Amigable con la Vida Silvestre -realizada en Victorica (La Pampa), por WCS Argentina en colaboración con la Municipalidad y la Asociación de Productores del Oeste Pampeano- marcó un hito. Este encuentro, que congregó a 45 productores y especialistas, se dedicó a difundir técnicas innovadoras que abordan la crisis de la degradación del suelo y el cambio climático, transformando estos desafíos en beneficios económicos, sociales y ambientales tangibles.
El modelo productivo tradicional extensivo, sumado a la alteración de las condiciones climáticas, ha llevado a la degradación de la tierra por deforestación y sobrepastoreo, impactando negativamente en la actividad y en la biodiversidad. En este contexto, la ganadería regenerativa se posiciona como una respuesta estratégica. Su objetivo es recuperar la salud de los suelos y pastizales, priorizando los procesos naturales de regeneración y asegurando, de este modo, una mejor producción ganadera sostenida en el tiempo. Para ejecutivos e inversores, este cambio representa una mitigación activa de riesgos y una inversión en la resiliencia del capital natural.
Un enfoque diferencial y certificable
El caldenal, que alberga el 70% de su remanente en La Pampa y es hábitat de especies vulnerables como el venado de las pampas y el águila coronada, es un ecosistema clave. Lautaro Córdoba, coordinador de WCS Argentina, destacó que la ganadería regenerativa aborda la fuerte limitación productiva generada por la arbustización, añadiendo el valor potencial de una certificación internacional para los productos finales.
La propuesta de WCS Argentina se distingue por su enfoque de manejo adaptativo, diseñado para ajustarse a las condiciones específicas de cada establecimiento sin requerir una modificación sustancial del manejo preexistente. El proceso es riguroso:
- Evaluación científica de pastizales naturales para estimar su receptividad.
- Ajuste preciso de la carga ganadera basado en relevamientos de campo.
- Rotaciones de pastoreo planificadas según la receptividad del pastizal y la infraestructura disponible.
- Ajustes en el calendario reproductivo para optimizar el aprovechamiento de recursos.
Un factor diferenciador clave es la inclusión del consumo de forraje de herbívoros silvestres en la planificación, promoviendo la coexistencia de la producción y la vida silvestre.
Valor agregado y acceso a mercados exigentes
La aplicación exitosa de estas técnicas regenerativas ofrece un retorno de inversión claro. Los productos generados –carne, cuero, hacienda en pie y servicios de turismo rural– son elegibles para la certificación Wildlife Friendly.
Para los analistas y productores, esta certificación internacional es la llave para elevar el valor de venta y acceder a mercados de alto poder adquisitivo que demandan una trazabilidad ambiental comprobada. El modelo, por tanto, transforma la inversión en conservación en una ventaja competitiva tangible.
Un llamado a la acción sostenible
La jornada contó con valiosos aportes del INTA sobre la dinámica de los pastizales y las mediciones de variables, y la experiencia práctica de productores que ya han incorporado estas técnicas. Marianela Sierra, Directora de Medio Ambiente de la Municipalidad de Victorica, enfatizó que "la sustentabilidad nace del equilibrio de producir sin destruir y conservar mientras miramos hacia adelante", destacando la importancia del trabajo en red entre diferentes actores para impulsar estas estrategias.
La adopción de la ganadería regenerativa no es solo una tendencia de manejo; es un mandato estratégico que alinea la producción con la preservación del capital natural y la demanda del consumidor global.
