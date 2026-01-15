Acuerdo en fruticultura: el salario de cosecha aumenta un 31,6% en Río Negro y Neuquén

Con un aumento del 31,6% para la cosecha, UATRE cerró la paritaria frutícola en Río Negro y Neuquén, aunque los productores se negaron a firmar el acuerdo y anticiparon acciones legales.

Tras varias semanas de negociaciones, este viernes a las 17 horas se cerró la paritaria salarial de los trabajadores rurales vinculados a la actividad frutícola del valle de Río Negro y Neuquén. El acuerdo alcanzado establece un aumento del 31,6% para la cosecha, que comprenderá el período que va desde noviembre de 2025 hasta abril del corriente año. Así lo confirmó Omar Figueroa, delegado regional de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), en diálogo con este medio.

“La escala la vamos a sacar recién el lunes, estamos esperando la resolución para firmar, pero lo que te puedo adelantar es que se acordó un 31,6% de aumento”, explicó Figueroa. El dirigente gremial destacó que el sindicato se mostró conforme con el resultado de la negociación, sobre todo teniendo en cuenta el contexto económico actual. “Estamos conformes con lo conseguido, teniendo en cuenta que nos pusimos a la par de la inflación”, remarcó.

Una negociación marcada por la inflación

La reunión paritaria se llevó a cabo de manera virtual, a través de la plataforma Zoom, y contó con la participación de los distintos actores que conforman la cadena frutícola regional. Del encuentro formaron parte representantes de los empresarios, productores, referentes del Gobierno nacional y delegados del gremio rural, en un intento por alcanzar un consenso que contemplara la compleja realidad del sector.

El aumento acordado impactará directamente en los salarios de los trabajadores de cosecha, uno de los eslabones más importantes de la fruticultura regional. Según detalló Figueroa, el acuerdo tiene vigencia hasta el mes de abril, momento en el cual se volverá a analizar la situación. “En abril veremos cómo seguimos”, confió el dirigente, dejando abierta la puerta a una nueva discusión salarial en función de la evolución de la economía y la inflación.

Desde UATRE reconocieron que el pedido inicial del sindicato era superior al finalmente acordado. “Nosotros estábamos pidiendo el 33%, pero era muy difícil llegar a ese número. El gobierno no iba a aceptar y dejar un antecedente de un acuerdo por encima de la inflación”, señaló Figueroa, al explicar los límites con los que se encontró la negociación.

Esta semana el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el índice de precios correspondiente a diciembre, que se ubicó en el 2,8%. De esta manera, la inflación anualizada de todo 2025 alcanzó el 31,5%, un dato que terminó funcionando como referencia clave para el cierre del acuerdo paritario.

Impacto en los salarios y en los costos de producción

La evolución de los salarios de los cosechadores en los últimos años muestra un crecimiento significativo en términos nominales. Tal como se observa en el gráfico adjunto, el salario pasó de 7.100 pesos a 61.200 pesos, lo que representa un incremento del orden del 760% en el período analizado. Sin embargo, al medir esa evolución en dólares oficiales, el aumento fue mucho más acotado, con una suba cercana al 14%.

Si se toma únicamente el último incremento anual, la suba del 31,6% en moneda local contrasta con una caída levemente superior al 7% cuando se la referencia al dólar oficial. Este comportamiento refleja una tendencia que atraviesa a buena parte de la economía argentina: los salarios logran acompañar la inflación en pesos, pero pierden poder adquisitivo cuando se los mide en moneda extranjera.

pera cosecha williams El gremio rural UATRE se mostró satisfecho con el cierre de la paritaria para la cosecha 2025/26.

Este nuevo esquema salarial tendrá un impacto directo en los costos de producción de la actividad frutícola. No obstante, desde el sector empresario reconocen que, medido en dólares, el impacto resulta menor. Cabe destacar que la fruticultura regional es una actividad intensiva en mano de obra, y que este componente representa cerca del 35% del total de los costos de producción de toda la cadena.

Productores disconformes y silencio empresario

A pesar del cierre de la paritaria, no todos los actores quedaron conformes con el acuerdo. La Federación de Productores de Río Negro y Neuquén decidió no firmar la suba salarial. Como lo ha hecho en los últimos años, la entidad se negó a rubricar el acta y anticipó que podría presentar una nueva denuncia ante la Secretaría de Trabajo para hacer oír su posición.

Por su parte, la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI) optó por mantener el silencio hasta que la propuesta quede formalizada el próximo lunes. “No emitimos declaraciones sobre las paritarias en desarrollo ya que las mismas pueden dificultarlas”, sostuvo uno de los ejecutivos al finalizar la reunión. "Las negociaciones no terminaron aún", destacaron.

Con el cierre de la paritaria confirmado por UATRE, todo indica que los otros dos sindicatos vinculados a la actividad frutícola —el Sindicato de Obreros y Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén (SOEFRNyN) y el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y Mercados Particulares (STIHMPRA)— acordarán en los próximos días incrementos salariales en línea con el porcentaje alcanzado por los trabajadores rurales, completando así el esquema de aumentos para uno de los sectores clave de la economía regional.

Fuente: Redacción +P.