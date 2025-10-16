Banco vivo de calafate en Patagonia, un hecho inédito para la conservación y la fruticultura

Un tesoro patagónico protegido: INIA Kampenaike crea el primer banco vivo de calafate, conservando su diversidad genética para el futuro.

Un paso histórico para el calafate En Magallanes, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias ( INIA Kampenaike ) lidera un proyecto pionero: el primer banco vivo in situ de calafate (Berberis microphylla), un arbusto nativo que promete transformar la fruticultura regional.

Con más de 100 accesiones recolectadas en zonas como Isla Riesco, San Gregorio, Torres del Paine y Tierra del Fuego , esta iniciativa conserva la diversidad genética del calafate y sienta las bases para su desarrollo productivo sostenible.

Claudia Gómez, directora regional de INIA Kampenaike, destacó: “Este banco vivo marca un antes y un después para Magallanes. Conserva un recurso único y abre oportunidades económicas y ambientales”.

image Del suelo al mercado global: Con frutos de 20°Brix, el calafate promete revolucionar la fruticultura sostenible en Magallanes.

Conservación y potencial económico

El banco vivo no solo protege el material genético de este recurso patagónico, sino que también actúa como un vivero madre para investigaciones futuras. Los clones seleccionados, bajo manejo controlado de nutrición y riego, muestran resultados prometedores: producen frutos con 20°Brix de sólidos solubles, un estándar ideal para la industria de jugos, colorantes naturales y nutracéuticos.

Este nivel de calidad posiciona al calafate como un cultivo con alto valor comercial, capaz de competir en mercados regionales e internacionales.

Innovación agronómica para el futuro

El equipo de INIA desarrolla protocolos agronómicos clave, enfocados en la fertilidad del suelo y los requerimientos hídricos. Estos avances allanan el camino para un cultivo comercial sostenible, optimizando el uso de recursos en el exigente clima patagónico. La iniciativa no solo busca productividad, sino también la preservación de un recurso emblemático, integrando ciencia y sostenibilidad.

La investigadora Claudia Mc Leod subraya: “Estamos ante un proyecto sin precedentes. Este banco permitirá estudiar y multiplicar las mejores plantas, impulsando el potencial científico y productivo del calafate”.

15938 Ciencia y tradición unidas: El banco vivo de calafate impulsa la economía regional y fortalece la identidad de la Patagonia.

Impacto en la Patagonia

El proyecto fortalece la identidad regional y el valor económico de la fruticultura patagónica. Al conectar la ciencia con los productores locales, INIA Kampenaike impulsa un modelo de desarrollo que respeta el entorno y genera oportunidades para comunidades rurales.

Con 6 de cada 10 dólares de exportación provenientes del agro en Argentina, según datos recientes, el calafate podría sumarse como un nuevo protagonista en los mercados globales.

Este banco vivo posiciona a Magallanes como referente en la conservación y valorización de recursos nativos. Al combinar investigación, sostenibilidad y potencial económico, el calafate emerge como un símbolo de innovación en la Patagonia. Este hito no solo protege un legado natural, sino que también abre la puerta a nuevos ingresos para productores locales, consolidando un futuro donde la ciencia y la tradición caminan juntas.



