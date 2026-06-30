Brasil dispara sus importaciones de frutas y Argentina lidera el mercado

Peras, manzanas y uvas encabezan las compras brasileñas, en un mercado que crece al ritmo de nuevas preferencias de consumo.

Brasil continúa consolidándose como uno de los principales destinos para las exportaciones frutícolas de América Latina , impulsado por una demanda creciente de alimentos saludables, de calidad y con mayor diversidad. Los datos más recientes de AGROSTAT muestran que el gigante sudamericano mantiene un fuerte ritmo importador, abriendo nuevas oportunidades comerciales para los países productores de la región.

Durante 2025, Brasil importó un total de 423.607 toneladas de frutas frescas provenientes de América Latina y el Caribe. La tendencia se mantiene firme en 2026: entre enero y abril ya ingresaron al país 117.660 toneladas, una cifra que anticipa otro año de intensa actividad comercial para el sector.

Según explicó Eduardo Brandão, director ejecutivo de la Asociación Brasileña de Productores y Exportadores de Frutas y Derivados (Abrafrutas), Argentina y Chile continúan siendo los principales proveedores del mercado brasileño, concentrando la mayor parte de los envíos.

"Argentina y Chile lideran ampliamente el abastecimiento, impulsados por una demanda creciente de peras, manzanas, uvas y otras frutas que responden a las nuevas preferencias de los consumidores brasileños", señaló el directivo.

Argentina y Chile concentran más del 90% de las exportaciones

Las estadísticas confirman ese predominio. En 2025, Argentina representó el 51% del total de las importaciones brasileñas de frutas frescas provenientes de América Latina, mientras que Chile aportó el 43%. Más atrás se ubicaron Uruguay, con el 3%, y Perú, con el 2%.

La tendencia se profundizó durante los primeros cuatro meses de 2026. Argentina elevó su participación al 54% del mercado importador brasileño, seguida por Chile con el 41%. Perú alcanzó el 3% y Uruguay redujo su presencia al 0,5%.

Entre las frutas más demandadas por Brasil sobresalen las peras, que representaron el 34% de las importaciones regionales durante 2025. Las manzanas ocuparon el segundo lugar con el 31%, seguidas por las uvas con el 7%, los kiwis con el 4% y las naranjas con el 3%.

Consumidores más exigentes impulsan la diversificación del mercado

Este patrón de consumo refleja cambios cada vez más notorios en los hábitos alimentarios de la población brasileña. De acuerdo con Abrafrutas, los consumidores buscan productos que combinen practicidad, calidad y beneficios para la salud, al tiempo que muestran un creciente interés por nuevas experiencias gastronómicas.

Esta transformación en las preferencias está impulsando una diversificación de la oferta disponible en supermercados y cadenas minoristas. Importadores y distribuidores amplían constantemente sus portafolios para responder a una demanda que ya no se limita a las frutas tradicionales, sino que incorpora nuevas variedades y productos diferenciados.

manzana brasil 24972563 Brasil es un importante productor de manzanas, pero igualmente importa gran cantidad de esta fruta.

El fenómeno representa una oportunidad estratégica para los países exportadores de la región, especialmente para aquellos que cuentan con ventajas competitivas en la producción de frutas de clima templado y contraestación.

Para Argentina, por ejemplo, el mercado brasileño se ha convertido en un destino fundamental para las exportaciones de peras y manzanas, productos emblemáticos de las economías regionales del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. La cercanía geográfica, la complementariedad estacional y los acuerdos comerciales vigentes favorecen un flujo comercial sostenido entre ambos países.

Desde Abrafrutas proyectan que el comercio intrarregional continuará creciendo en los próximos años. La entidad prevé una expansión gradual y sostenida, apoyada en la mejora de la infraestructura logística, los avances en los acuerdos comerciales y el incremento del consumo de frutas en toda América Latina.

En un contexto global marcado por la búsqueda de alimentos saludables y cadenas de suministro más eficientes, Brasil reafirma su papel como un mercado estratégico para la fruticultura regional y como un motor clave para el desarrollo del comercio agroalimentario latinoamericano.

FUENTE: Portal Frutícola con aportes de Redacción +P.