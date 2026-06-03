Chile impulsa el consumo de manzanas premium en Brasil con ambicioso plan promocional

La estrategia busca fortalecer la presencia de la marca en uno de los mercados más importantes para la fruta chilena, mediante alianzas con importadores, supermercados y actores clave del retail brasileño.

Con el objetivo de consolidar su posicionamiento en uno de los mercados más relevantes para la fruta fresca chilena, el Comité de Pink Lady® de Frutas de Chile realizó el lanzamiento oficial de su campaña de promoción 2026 en Brasil. La actividad se desarrolló en la ciudad de São Paulo y reunió a representantes de las principales cadenas de supermercados, importadores y actores clave del retail brasileño.

El encuentro tuvo lugar en el Espaço Moní, donde más de 50 invitados participaron de una jornada de networking orientada a fortalecer las relaciones comerciales entre el sector exportador chileno y los principales compradores del mercado brasileño. Durante la actividad, los asistentes tuvieron la oportunidad de degustar la manzana Pink Lady® en distintos formatos, destacando sus atributos de sabor, color, textura y firmeza, características que han permitido a esta variedad posicionarse dentro del segmento premium a nivel internacional.

Brasil, un mercado estratégico para las manzanas premium

En la instancia, Ignacio Caballero, coordinador del Comité Pink Lady® de Frutas de Chile, presentó una actualización sobre la evolución de las exportaciones frutícolas chilenas y dio a conocer las principales líneas de acción que la organización desarrolla de manera permanente para promover el consumo de fruta fresca en los mercados internacionales.

Durante su exposición, Caballero explicó que la estrategia promocional contempla actividades durante los doce meses del año y abarca diversas especies frutales. La programación comienza con la promoción de Pink Lady® y posteriormente incorpora otras frutas relevantes para la oferta exportadora chilena, como kiwis, cerezas, arándanos y carozos.

Asimismo, el representante del comité aprovechó la ocasión para invitar formalmente a importadores y cadenas de supermercados brasileñas a integrarse a un plan de socios estratégicos que busca potenciar las acciones de promoción conjunta. La iniciativa apunta a incrementar el consumo de fruta fresca mediante campañas coordinadas entre exportadores, importadores y puntos de venta.

Inversión de US$ 650 mil para ampliar el alcance de la campaña

Por su parte, Tatiana Antonio, representante de la agencia internacional Hopscotch, entidad encargada de ejecutar la campaña promocional, entregó detalles sobre la inversión y los alcances de la iniciativa para la temporada 2026.

Según explicó, el programa contará con un presupuesto de US$ 650 mil y comenzó sus activaciones a fines de mayo, extendiéndose hasta octubre. Uno de los principales objetivos será ampliar la cobertura territorial de las acciones promocionales, llegando a más ciudades brasileñas y fortaleciendo la presencia de la marca en mercados estratégicos.

manzana pink lady promoción de Chile 1 Con una creciente demanda por productos premium, Brasil se consolida como un mercado estratégico para las exportaciones chilenas de manzanas, impulsando nuevas acciones de promoción y posicionamiento.

“La campaña inició sus activaciones a finales de mayo y se extenderá hasta el mes de octubre, como foco estratégico aumentar la cantidad de ciudades donde llega la promoción, participando activamente en más de seis centros urbanos clave de Brasil para potenciar tanto el consumo como el posicionamiento de la marca”, señaló Antonio.

La jornada también contó con la participación de Felipe Casanova, presidente del Comité de Pink Lady® Chile, y Andrés Álamos, gerente de la entidad, quienes destacaron la consistencia productiva y los altos estándares de calidad que caracterizan a la fruta chilena. Ambos reforzaron ante los asistentes las ventajas competitivas que ofrece Chile como proveedor confiable de manzanas premium para el mercado brasileño.

Los representantes del sector subrayaron que la variedad Pink Lady® mantiene una propuesta de valor diferenciada basada en su sabor equilibrado, atractiva coloración y excelente condición de llegada a los mercados internacionales, factores que han impulsado su creciente reconocimiento entre los consumidores.

Presencia chilena en una de las mayores ferias del retail mundial

La visita a São Paulo también contempló la participación del sector en APAS SHOW, considerada una de las mayores ferias de retail del mundo y el principal encuentro de alimentos y bebidas de América Latina. El evento se realiza anualmente en el Expo Center Norte y congrega a miles de profesionales, distribuidores, compradores y líderes de la industria provenientes de distintos países.

En esta edición, más de 24 empresas y gremios vinculados al sector agroexportador chileno participaron en el pabellón nacional organizado por ProChile, instancia que permitió fortalecer la visibilidad de la oferta nacional y generar nuevas oportunidades de negocio en el mercado brasileño.

manzana pink lady promoción de Chile La campaña se extenderá entre mayo y octubre y apunta a incrementar el consumo de fruta fresca a través de activaciones comerciales y una mayor presencia en los principales centros urbanos del país.

En el marco de la feria, Ignacio Caballero compartió actividades con Hugo Corales, agregado comercial de ProChile en Brasil, reafirmando la importancia estratégica que representa este destino para las exportaciones de fruta fresca chilena.

“Brasil continúa posicionándose como un mercado de alto valor y alta exigencia para las manzanas premium, donde los atributos de sabor, color y firmeza característicos de Pink Lady® logran una excelente recepción en los segmentos de consumo más dinámicos”, destacó Caballero.

Con una creciente demanda por productos diferenciados y de alta calidad, Brasil se mantiene como uno de los principales focos de desarrollo para la industria frutícola chilena. En ese contexto, la nueva campaña de Pink Lady® busca profundizar el posicionamiento de la marca, ampliar su presencia geográfica y fortalecer el vínculo con consumidores y cadenas de distribución, consolidando así el liderazgo de la manzana premium chilena en uno de los mercados más importantes de América Latina.

FUENTE: Frutas de Chile con aportes de Redacción +P: