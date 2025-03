Crisis frutícola: habrá financiamiento "blando" para la cosecha

La fruticultura atraviesa una crisis de años. En este marco y de manera reservada, se trabaja desde hace varios días en una “asistencia financiera” para los productores de frutas de Río Negro y Neuquén, que tendrán requisitos “blandos” para acceder. La medida aún no tiene fecha oficial de lanzamiento y surgió como respuesta a negociaciones que abrieron ante el gobierno nacional tanto el presidente de la Federación de Productores, Sebastián Hernández, como el presidente de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), Nicolás Sánchez.

Lo llamativo es que este tipo de medidas siempre llegan tarde para el productor ya que casi el 80% del total de la cosecha ya está levantada. Lo que ya estaría 'cerrado' es que “la distribución la definirá la Federación, para priorizar los más chicos”, por eso esta semana fueron intensos los intercambios entre la Secretaría de Fruticultura de Río Negro y la sede de la Federación de Productores, edificios separados apenas por una calle.

Dimensión provincial

El Estado nacional anunció que va a poner a disposición una determinada cantidad de dinero. De ese total, de cada 4 pesos que se destinen a Río Negro, se destinará 1 a Neuquén.

El trabajo administrativo hasta aquí ha sido engorroso, por un motivo de pesos: Serán los estados provinciales lo que le salgan de garantía a los productores. Para eso, pondrán a disposición del acreedor (el Estado nacional), los recursos de la coparticipación federal de impuestos.

A comienzos de semana, fuentes vinculadas al proyecto, comentaron que “estamos que vengan los recursos desde Nación, que calculamos deberían llegar la semana próxima”.

Por lo pronto, ya se completaron todos los “requisitos documentales” y se dejó culminado el trámite por las garantías.

A pesar de la presión de los productores de los últimos días, sobre todo porque los precios que les ofrecen por su fruta no estarían cubriendo los costos de producción, las inscripciones no se van a abrir hasta que no lleguen los fondos.

En cuanto a los requisitos para acceder a este financiamiento, que se haría operativo a través de Río Negro Fiduciaria, las fuentes que “serán blandas”, la idea de que los créditos “salgan lo más rápido posible”.