El boom del té de manzana: la bebida que crece un 95% y conquista China

La industria china de bebidas atraviesa una transformación notable impulsada por un protagonista inesperado: el té con sabor a manzana. Esta categoría, que combina tradición e innovación, se ha convertido en uno de los segmentos de mayor crecimiento entre 2025 y 2026, captando la atención tanto de consumidores como de grandes empresas del sector.

Según un informe reciente elaborado por Kerry Group en conjunto con Ele.me, las ventas de bebidas de té con sabor a manzana, preparadas con jugo concentrado, al momento crecieron un impresionante 95 % interanual. Actualmente, e ste tipo de bebidas representa cerca del 19 % del mercado de té de frutas en China, una cifra que evidencia su rápida consolidación.

El fenómeno no se limita a estadísticas generales. Las principales marcas han apostado fuerte por esta tendencia: para finales de 2025, más de 20 empresas relevantes de té y café habían lanzado sus propias líneas de productos con manzana. Algunas incluso introducen hasta diez nuevas variantes al mes, buscando captar la atención de un consumidor cada vez más exigente y ávido de novedades.

La viralización en redes sociales ha sido otro motor clave. En plataformas como Xiaohongshu, los contenidos relacionados con bebidas de manzana acumulan más de 150 millones de visualizaciones. Este impacto digital se traduce directamente en ventas. Por ejemplo, el té con leche de jazmín Needle King de Molly Tea superó los 14 millones de tazas vendidas en un año, mientras que la serie de manzana de Cotti Coffee alcanzó los 10 millones en apenas seis meses. Por su parte, Tianlala logró vender 1,2 millones de tazas de su té con leche de manzana y jazmín en solo una semana.

Claves del éxito: salud, accesibilidad y versatilidad

El crecimiento de esta categoría responde a una combinación de factores estratégicos. En primer lugar, las marcas han sabido posicionar el té de manzana como una opción más saludable frente a otras bebidas frutales. Con listas de ingredientes más simples y un menor contenido de azúcar, estos productos conectan con una creciente conciencia sobre la alimentación y el bienestar.

Además, el sabor de la manzana juega un papel fundamental. Se trata de un gusto ampliamente aceptado por consumidores de todas las edades, lo que reduce la necesidad de “educar” al mercado. A diferencia de frutas más exóticas, la manzana es familiar, versátil y fácil de combinar con bases como té verde, té negro o leche.

La disponibilidad también es un factor decisivo. China produce más del 55 % de las manzanas a nivel mundial, lo que garantiza un suministro constante y precios más estables en comparación con frutas de temporada. Esto permite a las empresas mantener una producción sostenida sin depender de fluctuaciones extremas en la cadena de suministro.

A ello se suma un elemento moderno pero crucial: la estética. Las bebidas de té de manzana suelen presentar colores atractivos y una apariencia limpia que resulta ideal para compartir en redes sociales, alimentando así un ciclo continuo de promoción orgánica.

Innovación tecnológica: el papel del procesamiento HPP

Detrás del auge también se encuentra una innovación tecnológica clave: el uso del concentrado de manzana procesado mediante alta presión (HPP, por sus siglas en inglés). Este método está desplazando gradualmente al tradicional proceso de pasteurización por calor.

manzana te En tiempo récord, esta bebida pasó de nicho a liderar el crecimiento del sector.

A diferencia de los métodos convencionales, el HPP utiliza presión ultra alta a bajas temperaturas para eliminar patógenos sin necesidad de calor ni conservantes. El resultado es un producto que conserva mejor el aroma, el color y los nutrientes de la fruta, evitando además la oxidación y el oscurecimiento típicos de los zumos tradicionales.

Este tipo de concentrado ofrece un sabor más cercano al del jugo recién exprimido y cuenta con una vida útil refrigerada de entre 45 y 60 días, lo que lo convierte en una opción ideal para operaciones comerciales estandarizadas. Además, la reducción de costos en equipos y la expansión del procesamiento tercerizado han democratizado su uso: actualmente, procesar un litro cuesta menos de 2 yuanes (alrededor de 0,29 dólares).

Grandes cadenas como Heytea, Guming y Mixue ya han integrado este concentrado como ingrediente central en sus productos, consolidando su adopción en el mercado masivo.

Un futuro prometedor

Las proyecciones del sector indican que el interés por las bebidas de té con sabor a manzana continuará en ascenso. La combinación de una demanda creciente, mejoras tecnológicas y una cadena de suministro robusta crea un entorno favorable para seguir innovando.

Más allá de una simple moda, el té de manzana parece haberse establecido como una categoría sólida dentro del competitivo mercado de bebidas en China. Su éxito demuestra cómo la convergencia entre tradición, tecnología y tendencias de consumo puede dar lugar a fenómenos de gran impacto económico y cultural.

En un mercado donde la diferenciación es clave, la manzana ha encontrado su lugar como símbolo de frescura, accesibilidad y modernidad. Y todo indica que su protagonismo está lejos de terminar.

Fuente: Produce Report con aportes de Redacción +P.