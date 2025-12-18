El colapso de las rutas en el Alto Valle: crisis por la llegada de camiones de arena y Vaca Muerta

Sobre la ruta 151 se trabaja desde la conservación distrital con bacheo en frío o caliente (en función de la demanda de material), nivelación y optimización de banquinas, señalamiento vertical y corte de pasto. Foto Vialidad Nacional

Las rutas que atraviesan el Alto Valle se han convertido en una postal del colapso vial . El deterioro avanza al ritmo del auge de Vaca Muerta , y la saturación se agrava con el uso propio de las tareas culturales de las chacras, cuya temporada fuerte de cosecha está por comenzar. Esta combinación pone en evidencia un problema estructural crónico.

El tránsito se dispara peligrosamente en las franjas horarias que coinciden con los cambios de turno en los yacimientos (entre las 7 y 9 h, y entre las 18 y 20 h), momentos donde también se observa un incremento de siniestros viales.

WhatsApp Image 2025-12-12 at 09.12.56 Vialidad Nacional está realizando obras de mantenimiento de la ruta 151 por estos días. Foto: Vialidad Nacional

El "cuello de botella" de la RN 22

Uno de los tramos más críticos es el de la Ruta Nacional 22 (RN 22), particularmente entre Roca y Cipolletti. Esta sección, considerada un "cuello de botella", se ha visto agravada por el incesante crecimiento del movimiento petrolero.

Las obras de ampliación de esta ruta llevan casi tres años paralizadas, un claro indicio de la falta de inversiones estructurales frente al crecimiento productivo y poblacional.

Las estadísticas reflejan el colapso: en el tramo entre Allen y Cipolletti, el 24,3% del flujo corresponde a vehículos pesados. La saturación se extiende a la Ruta Provincial 7 (17,6% de tránsito pesado entre Tratayén y Vista Alegre) y a la Ruta Nacional 151, que presenta condiciones similares.

El problemón logístico: 2.000 camiones de arena por día

La actividad de Vaca Muerta exige una logística especializada para el abastecimiento de insumos críticos. El principal desafío es el transporte de arenas silíceas, el agente sostén esencial para la técnica de fracking.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilnek, informó que más de 2.000 camiones de arena transitan por día con destino a los yacimientos. La mayoría de estas arenas son transportadas desde Entre Ríos, a unos 1.300 kilómetros de distancia.

ON - Ruta 151 Camiones deterioro (8) El colapso de la Ruta 151 y la presión de la arena: Esta ruta es una de las más complicadas, registrando altos niveles de saturación y deficiencias estructurales. Omar Novoa

Ante esta situación, y sabiendo que el verdadero auge de Vaca Muerta se dará entre 2026 y 2029, la pregunta clave es: ¿Qué se puede hacer y qué se está haciendo?

Fuentes oficiales consultadas por +P confirman que la infraestructura vial del Alto Valle enfrenta un severo deterioro debido al constante sobrepeso en camiones y a las limitaciones para el control efectivo. El impacto de este tráfico pesado ha generado un "problemón" logístico que compromete la durabilidad de las principales arterias de la región. El exceso de carga, afirman las fuentes, impacta directamente en la flexibilidad y la durabilidad del pavimento.

Las vías más afectadas

Actualmente, las vías más comprometidas son la RN 151 y la RN 22. Si bien esta última presenta tramos en buen estado, la 151 es la que atraviesa la situación más compleja en el Alto Valle. Incluso la Ruta Nacional 40 está bajo monitoreo en un tramo menor.

A pesar del panorama, las fuentes indicaron que se están atendiendo puntos críticos con acciones de fresado y evaluación para mitigar el deterioro.

La fiscalización de peso enfrenta un desafío logístico considerable. Oficialmente, solo disponen de una balanza operativa en Chichinales. El principal problema es su ubicación estratégica: fue instalada para un flujo Oeste a Este (la circulación frutícola hacia puertos).

Sin embargo, el tránsito predominante ahora es el de ingreso de arena, que circula en sentido opuesto (Este a Oeste). Esto inutiliza la única balanza para controlar el flujo crítico de insumos petroleros.

WhatsApp Image 2025-12-12 at 09.27.02 (1) La única balanza oficial en el área se encuentra en Chichinales, pero su emplazamiento fue pensado para el flujo del mercado tradicional de Alto Valle, en sentido oeste-este. Foto: Vialidad Nacional.

La complejidad de emplazar nuevas balanzas

Establecer nuevas balanzas para revertir este déficit no es tarea sencilla. Para cumplir con la normativa, se requiere una infraestructura anexa crucial: dársenas pavimentadas para detener los camiones de forma segura y un lugar de depósito para vaciar la carga excedida.

Especialistas señalan que, ante la ausencia de una "proyección de obra" e inversión de esta magnitud, pensar en un nuevo emplazamiento resulta complejo. A esto se suma la dificultad de encontrar espacio en el Alto Valle. Incluso el uso de balanzas móviles requiere áreas adecuadas para su operación.

El ahorro que cuesta caro

El daño a las rutas es exacerbado por una práctica intencional en la cadena de suministro. Las fuentes indican una "negligencia de la empresa que carga los camiones", que salen de plantas y canteras ya con sobrepeso.

La motivación es puramente económica: un exceso moderado de carga (por ejemplo, dos a cinco toneladas) permite a las empresas "ahorrar cinco viajes en 100 viajes". En este contexto, los analistas lamentan que, históricamente, las obras viales no hayan incluido las "obras anexas para contemplar este tipo de situaciones", una omisión que hoy limita la capacidad de respuesta ante la crisis de sobrecarga.