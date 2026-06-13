El complejo limonero arrancó el año con fuerza: exportaciones crecieron 50% en volumen

El sector exportó por US$108 millones entre enero y abril, un 36% más que en igual período de 2025, con fuerte expansión en mercados de Asia y Europa.

Las exportaciones del complejo de cítricos agrios, denominación técnica que agrupa a los productos derivados del limón , comenzaron 2026 con cifras altamente positivas. Durante el primer cuatrimestre del año, las ventas al exterior registraron un crecimiento del 36% en valor y del 50% en volumen respecto del mismo período de 2025, consolidando la recuperación y expansión de una de las economías regionales más importantes del país.

Los datos surgen de un informe elaborado por las Subsecretarías de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional y de Economías Regionales y Pequeños y Medianos Productores, dependientes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (SAGyP).

Según el reporte oficial, entre enero y abril las exportaciones del complejo alcanzaron los 108 millones de dólares y un volumen total de 50.085 toneladas comercializadas en distintos mercados internacionales. Los números reflejan no solo una mejora en la demanda externa, sino también una mayor competitividad de la cadena productiva argentina vinculada al limón.

Impulso de la fruta fresca y del jugo concentrado

Uno de los principales motores de este crecimiento fue el segmento de los limones frescos. Las exportaciones de esta categoría crecieron un 76% en volumen y un notable 129% en valor en comparación con el primer cuatrimestre del año pasado. En términos económicos, las ventas alcanzaron los 26 millones de dólares, lo que representa un incremento interanual de 14,7 millones de dólares.

El crecimiento de las exportaciones de fruta fresca muestra una recuperación de la presencia argentina en mercados internacionales estratégicos, donde el limón nacional es reconocido por sus estándares de calidad y por las condiciones agroclimáticas que favorecen su producción.

Pero el buen desempeño del sector no se limitó a la fruta fresca. El jugo concentrado de limón, uno de los productos con mayor valor agregado dentro de la cadena citrícola, también registró una evolución destacada. Durante el primer cuatrimestre de 2026, las exportaciones crecieron un 23,6% en volumen y un 67,1% en valor, alcanzando los 32,4 millones de dólares.

Limones IMG 01 China, España y Francia lideraron el crecimiento de la demanda internacional de productos derivados del limón argentino durante los primeros cuatro meses del año.

El aumento significó un ingreso adicional de aproximadamente 13 millones de dólares respecto del mismo período del año anterior, consolidando el papel de este producto como una de las principales fuentes de divisas para la industria limonera argentina.

Récord para el aceite esencial y expansión hacia nuevos mercados

Otro dato relevante que destaca el informe es el desempeño del aceite esencial de limón, un insumo ampliamente utilizado en las industrias alimenticia, farmacéutica, cosmética y de fragancias. Las ventas externas de este producto alcanzaron un récord histórico de 48,2 millones de dólares, cifra que representa un incremento del 6% frente a 2025.

Además, el precio promedio de exportación se ubicó en 24.477 dólares por tonelada, un valor 9% superior al registrado durante el año pasado. Este comportamiento evidencia una firme demanda internacional y una valorización creciente de los productos derivados del limón argentino en los mercados especializados.

En cuanto a los destinos comerciales, Estados Unidos continúa siendo el principal comprador de los productos del complejo limonero argentino. También figuran entre los mercados más importantes Irlanda, Países Bajos, Rusia e Italia, destinos que mantienen una demanda sostenida y representan una parte significativa de las exportaciones del sector.

Sin embargo, uno de los aspectos más llamativos del informe es el fuerte crecimiento registrado en mercados emergentes o con menor participación histórica. China lideró las variaciones interanuales con un incremento del 921% en los envíos. También se destacaron España, con un crecimiento del 729%; Francia, con un aumento del 640%; Japón, con una expansión del 217%; y Grecia, con un avance del 176%.

Estos resultados muestran una creciente diversificación de los destinos de exportación, una estrategia clave para reducir riesgos comerciales y ampliar las oportunidades de negocios para la industria citrícola argentina.

Un sector clave para las economías regionales

El desempeño registrado durante los primeros cuatro meses del año confirma la importancia estratégica del complejo limonero para las economías regionales del país. Además de generar empleo y actividad económica en las zonas productoras, el sector continúa consolidándose como una fuente relevante de ingreso de divisas a través de la exportación de productos frescos e industrializados.

Con una demanda internacional en expansión y una creciente apertura de mercados, el complejo de cítricos agrios enfrenta el resto de 2026 con perspectivas favorables. Los datos del primer cuatrimestre permiten anticipar un año positivo para una actividad que mantiene a la Argentina entre los principales actores mundiales de la industria del limón y sus derivados.

FUENTE: SAGPyA con aportes de Redacción +P.