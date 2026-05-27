Chile proyecta exportaciones récord de cítricos en 2026: crecerían un 6% y superarían las 530 mil toneladas

La industria citrícola chilena se prepara para una temporada 2026 marcada por cifras positivas y perspectivas alentadoras para el comercio exterior. De acuerdo con las estimaciones entregadas por el Comité de Cítricos de Frutas de Chile, las exportaciones de cítricos del país alcanzarían las 530 mil toneladas durante la presente campaña , lo que representaría un crecimiento del 6% en comparación con los resultados obtenidos en 2025.

El incremento proyectado consolida una tendencia de expansión sostenida que el sector viene registrando desde 2022, impulsada principalmente por el dinamismo de las exportaciones de limones y naranjas, además de la estabilidad observada en el segmento de mandarinas, una de las categorías más relevantes para la canasta exportadora chilena.

Durante 2025, Chile exportó un total de 499.204 toneladas de cítricos a distintos mercados internacionales, reafirmando el posicionamiento del país como uno de los principales proveedores de fruta fresca del hemisferio sur. Ahora, las nuevas proyecciones permiten anticipar un escenario favorable para los productores y exportadores nacionales, en un contexto internacional donde la demanda por frutas frescas y alimentos saludables continúa creciendo.

Limones y naranjas lideran el crecimiento exportador

Según informó Diario Frutícola, el buen desempeño esperado para esta temporada estaría asociado tanto a factores productivos como comerciales. La mejora en los rendimientos agrícolas, junto con condiciones climáticas relativamente estables y una sólida estrategia de posicionamiento en mercados internacionales, han permitido fortalecer la competitividad de la fruta chilena en destinos clave.

Uno de los principales motores del crecimiento será el limón, categoría que lideraría el aumento de los envíos durante 2026. Las proyecciones indican que las exportaciones de este cítrico llegarían a 131 mil toneladas, cifra que equivale a un incremento del 14% respecto de las 115.050 toneladas registradas en 2025. Este avance refleja el creciente interés de los consumidores internacionales por este producto, especialmente en mercados donde el limón chileno ha ganado reconocimiento por su calidad y disponibilidad en contraestación.

cítricos naranjas Las exportaciones chilenas de cítricos mantendrían su tendencia al alza iniciada en 2022, con protagonismo de las naranjas y limones.

Las naranjas también mostrarían un desempeño destacado. El sector prevé exportaciones por 134 mil toneladas, lo que significaría un crecimiento del 10% frente a la temporada anterior. El aumento reafirma el fortalecimiento de esta categoría dentro de la industria frutícola chilena y evidencia una recuperación sostenida de la demanda internacional.

Clementinas y mandarinas mantienen estabilidad en los mercados

En el caso de las clementinas, las estimaciones apuntan a exportaciones cercanas a las 75 mil toneladas, cifra que representa un aumento del 5% respecto de las 71.550 toneladas exportadas durante 2025. Aunque el crecimiento es más moderado, el segmento mantiene un comportamiento positivo y estable dentro del portafolio exportador.

Por su parte, las mandarinas conservarían prácticamente el mismo volumen de envíos que en la campaña pasada. La proyección para 2026 alcanza las 190 mil toneladas, apenas por debajo del uno por ciento de variación respecto de las 190.910 toneladas exportadas en 2025. A pesar de esta estabilidad, el sector considera que la categoría mantiene un peso estratégico fundamental dentro de las exportaciones chilenas de cítricos.

La invariabilidad en los volúmenes de mandarinas confirma el rol clave que esta fruta posee en la estructura exportadora del país andino. Además de ser uno de los productos más relevantes en términos de volumen, las mandarinas chilenas han logrado consolidarse en mercados altamente competitivos gracias a estándares de calidad, inocuidad y logística que permiten mantener una oferta constante.

Estados Unidos sigue siendo el principal destino

Estados Unidos continúa siendo el principal destino para los cítricos chilenos. Según detalló Monserrat Valenzuela, presidenta del Comité de Cítricos, el mercado estadounidense concentra aproximadamente el 80% de las exportaciones de esta categoría. La fuerte dependencia de este destino refleja tanto la consolidación comercial alcanzada por Chile como la importancia estratégica de mantener relaciones estables y competitivas con el mercado norteamericano.

La industria, sin embargo, también observa con atención la necesidad de diversificar mercados para disminuir riesgos y ampliar oportunidades comerciales. En ese contexto, distintos países de Asia aparecen como destinos atractivos para el crecimiento futuro del sector citrícola sudamericano. Un ejemplo de ello es el reciente avance de Uruguay en la apertura del mercado filipino para sus cítricos, cuyo primer envío está previsto para 2025, movimiento que refleja el creciente interés regional por expandir la presencia de la fruta sudamericana en Asia.

Con estas perspectivas, la temporada 2026 se perfila como un nuevo hito para la industria citrícola chilena, fortaleciendo el posicionamiento internacional del país y reafirmando la importancia del sector frutícola dentro de la economía exportadora nacional.

FUENTE: Frutas de Chile con aportes de Redacción +P.