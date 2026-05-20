Sin gas, peligra la producción de limón y miles de empleos en Tucumán

Productores e industriales del limón reclamaron una solución urgente ante la falta de gas natural, un insumo clave para sostener la cosecha y el procesamiento en Tucumán.

La industria citrícola del Noroeste Argentino atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. La incertidumbre en torno al abastecimiento de gas natural encendió una fuerte alarma en el sector productivo, especialmente en Tucumán, principal polo limonero del país y uno de los mayores exportadores mundiales de derivados industriales del limón.

La advertencia fue realizada por la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA), que esta semana difundió un duro comunicado bajo el título: “La falta de gas paralizará la zafra citrícola ”. En el documento, la entidad expresó su “extrema preocupación” por la ausencia de respuestas concretas de parte de la Secretaría de Energía de la Nación respecto al suministro de un insumo que consideran esencial para sostener la actividad.

El gas natural es clave en distintos procesos industriales vinculados a la producción citrícola. Uno de los más sensibles es el secado de cáscara de limón, fundamental para la elaboración de subproductos industriales como aceites esenciales y jugos concentrados, mercados en los que Argentina ocupa una posición de liderazgo internacional gracias a la producción tucumana.

Según ACNOA, la continuidad de las restricciones energéticas podría generar una detención forzada de las plantas industriales, afectando de manera inmediata no sólo a las fábricas, sino también a los empaques y a toda la cadena de cosecha en las fincas. “Sin procesamiento para el descarte industrial, toda la cadena operativa se interrumpe”, advirtió la entidad empresaria.

Impacto económico y social en Tucumán

La preocupación del sector no se limita únicamente al impacto productivo. También existe temor por las consecuencias económicas y sociales que podría ocasionar una eventual paralización de la zafra. La actividad citrícola representa una de las principales fuentes de empleo en Tucumán y moviliza miles de puestos de trabajo directos e indirectos durante la temporada de cosecha.

En ese contexto, desde ACNOA remarcaron que la fruta es perecedera y no puede esperar indefinidamente una solución. “La fruta es perecedera y su ciclo biológico no espera. La parálisis impide cumplir compromisos internacionales, poniendo en riesgo el ingreso de más del 50% de las divisas de la provincia de Tucumán”, señalaron.

La advertencia tiene un fuerte peso económico. Tucumán depende en gran medida del complejo agroindustrial limonero, que exporta jugos, aceites y cáscaras deshidratadas a distintos mercados del mundo. La interrupción de la actividad podría traducirse en pérdidas millonarias para la provincia y para el país, en un contexto nacional ya marcado por la necesidad de generar divisas.

A esto se suma el impacto social que implicaría el freno de la actividad. Desde la entidad indicaron que la paralización de fábricas y empaques detendría automáticamente la cosecha en las fincas, dejando sin ingresos a miles de trabajadores temporarios y familias enteras que dependen de la zafra citrícola.

limon b6382515-cc24-4f32-8758-a0fede88e135_16-9-discover-aspect-ratio_default_0 ACNOA alertó que la continuidad de la crisis energética pondría en riesgo la actividad de empaques, fábricas y fincas durante plena temporada citrícola.

“La pérdida de producción, empleo e ingresos regionales sería total e irreversible si no se garantiza el abastecimiento energético”, insistieron desde la asociación.

Reclamos urgentes y horas decisivas para el sector

En paralelo, el Gobierno de Tucumán viene acompañando las gestiones realizadas por el sector privado ante las autoridades nacionales. Según informó ACNOA, funcionarios provinciales mantuvieron contactos al más alto nivel para intentar encontrar una solución urgente que permita asegurar el suministro de gas a precios razonables para una actividad que tiene características estacionales y una fuerte incidencia regional.

Sin embargo, hasta el momento las negociaciones no habrían arrojado resultados concretos. Por ese motivo, desde la industria reclaman una medida excepcional que contemple las particularidades del sector citrícola y permita sostener el funcionamiento de las plantas durante los meses más intensos de la campaña.

La situación refleja además un problema estructural que afecta a distintos sectores productivos del norte argentino: la dependencia energética en períodos de alta demanda y las dificultades para garantizar abastecimiento estable durante el invierno.

Mientras tanto, en las plantas industriales y en las fincas crece la incertidumbre. Empresarios, productores y trabajadores coinciden en que las próximas horas serán decisivas para el futuro inmediato de la actividad. El temor es que la falta de una definición rápida termine generando daños difíciles de revertir en una economía regional que depende fuertemente de la cadena citrícola.

La industria del limón no sólo representa un símbolo productivo para Tucumán, sino también una fuente estratégica de exportaciones para la Argentina. Por eso, desde el sector aseguran que garantizar el suministro de gas no es únicamente una cuestión energética, sino también una decisión clave para preservar empleo, producción y competitividad en uno de los complejos agroindustriales más importantes del país.

FUENTE: ACNOA con aportes de Redacción +P.