La guerra en el golfo Pérsico paraliza las exportaciones de cítricos españoles hacia Oriente Medio

Exportadores alertan de que actualmente no existe logística disponible para enviar fruta al Golfo, un mercado clave para aliviar la saturación del mercado europeo.

La escalada bélica en la región del golfo Pérsico y el deterioro de la seguridad marítima en torno al estrecho de Ormuz han provocado un freno abrupto en uno de los destinos clave para la exportación citrícola española. En pleno inicio de la campaña hacia los mercados de Oriente Medio, las rutas marítimas han quedado paralizadas tras la cancelación de los programas logísticos por parte de las navieras, lo que ha dejado en suspenso los envíos previstos para las próximas semanas.

Manuel Baides, CEO de Author Fresh, confirmó que la situación ha tenido un impacto inmediato en la planificación comercial de la empresa y en la operativa del sector. “Se han cancelado todos los programas y, en este inicio de campaña exportadora hacia estos mercados, ahora mismo no existe posibilidad real de exportar con normalidad”, afirmó.

La interrupción se produce en un momento especialmente sensible del calendario citrícola español. Las primeras semanas de exportación hacia el Golfo suelen coincidir con el arranque de los envíos de variedades tardías, especialmente naranjas Lane Late y del grupo Navel, productos muy demandados en los mercados de alto poder adquisitivo de la región.

“Justo iniciábamos esta semana con los primeros contenedores y esperábamos completar entre 150 y 200 contenedores a lo largo de la campaña”, explicó Baides. Sin embargo, las reservas logísticas fueron canceladas en cuestión de días ante el incremento del riesgo en las rutas marítimas, particularmente en el tránsito por el estrecho de Ormuz, uno de los corredores estratégicos del comercio internacional.

Un mercado activo, pero sin logística disponible

La demanda en destino, sin embargo, sigue existiendo. Según el exportador, durante el mes de Ramadán suele aumentar el consumo de frutas importadas de mayor calidad, entre ellas los cítricos europeos. “En los mercados del Golfo hay interés por el producto, especialmente en estas fechas donde se prioriza el consumo de alimentos premium. Pero sin operativa logística no hay comercio posible”, señaló Baides.

La suspensión de rutas por parte de las navieras ha dejado a numerosos exportadores sin capacidad de embarque justo cuando comenzaban los programas comerciales previstos para la semana 10 del calendario. “No hay forma de llegar a destino para cumplir los programas que ya estaban preparados. La fruta estaba planificada y ahora mismo está parada”, subrayó.

Estrecho de ormuz 1 El cierre de rutas marítimas pone en riesgo una de las válvulas de escape comerciales para los cítricos españoles frente a la presión de países como Egipto.

La incertidumbre no solo afecta a la logística inmediata, sino también a los costes y riesgos financieros asociados al transporte de mercancía refrigerada. El sector da por hecho que, una vez que las rutas se reabran, se producirán incrementos en los seguros marítimos y en las tarifas de flete. No obstante, Baides insiste en que el problema actual no es el coste. “Sabemos que habrá subidas en seguros y fletes, eso es evidente. Pero el problema hoy no es el precio, sino que no hay rutas disponibles y no tenemos fecha para poder embarcar los cítricos destinados a los países del Golfo”.

El desafío de recolocar la fruta en otros mercados

Durante los últimos años, los mercados de Oriente Medio se habían consolidado como un destino estratégico para los exportadores españoles, especialmente en momentos de saturación del mercado europeo. La creciente presencia de cítricos procedentes de terceros países, particularmente Egipto, ha intensificado la competencia en Europa y ha empujado a muchas empresas a buscar oportunidades en regiones con mayor valor añadido.

“Para nosotros y para muchas empresas del sector, Oriente Medio ha sido una alternativa muy importante para descongestionar el mercado europeo, que cada vez está más saturado de fruta de países terceros”, explicó Baides. Ahora, con ese canal temporalmente bloqueado, surge una pregunta clave para los operadores: dónde recolocar los volúmenes inicialmente destinados al Golfo.

Reorientar estos envíos no es una tarea sencilla. El comercio citrícola está condicionado por un calendario muy preciso, por las características de cada mercado y por las especificaciones comerciales de cada destino. “En cítricos el calendario manda. Si la campaña se frena en seco al inicio, luego recolocar esos volúmenes no es simplemente cambiar de destino. Afecta a calibres, confección y al equilibrio general de los mercados”, indicó.

El impacto potencial podría extenderse más allá de las próximas semanas si el conflicto se prolonga, ya que el calendario global de suministro también juega en contra. En pocos meses comenzarán las campañas citrícolas del hemisferio sur, lo que aumentará la presión sobre los mercados internacionales.

Ante este escenario incierto, el sector opta por la prudencia. “No sabemos cuánto durará la guerra. Según Estados Unidos e Israel podría terminar en dos o tres semanas, pero la realidad es que nadie sabe qué ocurrirá en los próximos días”, señaló Baides.

Mientras tanto, las empresas exportadoras se concentran en gestionar los volúmenes disponibles, preservar la calidad de la fruta y mantener una comunicación constante con sus clientes internacionales. “Ahora toca controlar los volúmenes, proteger la calidad y mantener un contacto directo con los clientes hasta que la logística se reactive”, concluyó el directivo.

Fuente: Fresh Plaza con aportes de Redacción +P.