El precio del cacao se derrumba: cae más del 40% en 2026 y alcanza su nivel más bajo en casi tres años

El grano, que en 2024 superó precios récord de 12.000 dólares por tonelada, acumula ahora un desplome histórico impulsado por excedentes de producción.

El mercado internacional del cacao atraviesa un marcado giro de tendencia. Tras haber alcanzado valores históricos durante 2024, la cotización del grano ha experimentado una fuerte caída que se acentuó en los primeros meses de 2026. De acuerdo con las últimas proyecciones de la consultora de análisis de mercados Areté, los precios del cacao negociados en el mercado financiero ICE Europe acumulan un retroceso del 41 % desde comienzos de este año, consolidando una tendencia deflacionaria que ya se había iniciado a principios de 2025.

Los datos difundidos por el portal económico Trading Economics indican que la cotización del grano se sitúa actualmente por debajo de los 3.100 dólares por tonelada (unos 2.635,56 euros), lo que representa su nivel más bajo desde mayo de 2023. Este valor contrasta de forma notable con los máximos históricos alcanzados durante 2024, cuando el cacao llegó a superar los 12.000 dólares por tonelada en medio de temores sobre la escasez de oferta.

Según la información proporcionada por Areté a la agencia EFEAGRO, la caída acumulada desde principios de 2025 alcanza ya el 72 %, lo que ha llevado a los precios a tocar los niveles mínimos de los últimos dos años y medio. Para los analistas, el mercado atraviesa un escenario dominado por un exceso de oferta y por expectativas de producción superiores a las previstas inicialmente.

Superávit global y presión de los mercados

Uno de los factores clave detrás del descenso de los precios es la previsión de una campaña 2025/26 con un superávit global significativo. Areté estima que el excedente podría superar las 200.000 toneladas, acompañado de un aumento de las existencias del 18 %. Otros operadores del mercado, como el grupo financiero Marex Group, manejan incluso cifras más elevadas y sitúan el superávit en torno a las 400.000 toneladas, lo que constituiría un récord histórico.

Este panorama ha incentivado una mayor actividad especulativa por parte de los operadores no comerciales en los mercados de futuros. Según Areté, estas dinámicas han intensificado las posiciones de venta y han contribuido a generar una situación de “sobreventa” en el mercado, presionando aún más las cotizaciones a la baja.

El impacto del desplome de precios ya se está sintiendo en los principales países productores, especialmente en África Occidental, región que concentra la mayor parte de la producción mundial de cacao. En este contexto, el gobierno de Ghana —uno de los dos mayores productores globales junto con Costa de Marfil— anunció una serie de reformas urgentes destinadas a estabilizar el sector.

cacao africa El mercado internacional enfrenta una sobreoferta récord y un aumento de inventarios que presionan las cotizaciones a niveles no vistos desde 2023.

Entre las medidas más relevantes figura la revisión a la baja del precio pagado a los agricultores por su producción. El organismo estatal Ghana Cocoa Board, encargado de regular el sector cacaotero en el país, redujo el precio oficial en aproximadamente un 29 %. La decisión busca ajustar los pagos internos a la evolución del mercado internacional, que ha experimentado una caída abrupta en los últimos meses.

Reformas en Ghana para sostener el sector

Asimismo, el Ejecutivo ghanés ha planteado la implementación de un mecanismo automático que permita actualizar el precio que reciben los productores en función de dos variables clave: la evolución de las cotizaciones internacionales y el tipo de cambio. El objetivo es reducir el desfase entre los precios del mercado global y los ingresos de los agricultores.

Otra de las iniciativas anunciadas por las autoridades es la evaluación de un nuevo modelo de financiación basado en bonos domésticos denominados “Cocoa Bonds”. Este instrumento permitiría garantizar liquidez para la compra del grano y disminuir la dependencia del financiamiento proporcionado por compradores internacionales.

En paralelo, el gobierno también reafirmó su estrategia de incrementar el valor agregado del cacao producido en el país. Para ello pretende que al menos el 50 % de la producción nacional sea procesada localmente antes de su exportación, impulsando así el desarrollo industrial y la generación de empleo en la cadena de valor del chocolate.

Por su parte, Trading Economics señala que la caída del precio en los mercados de futuros refleja una combinación de factores estructurales: la persistente debilidad de la demanda global y la acumulación de inventarios en los principales países productores. En particular, los almacenes de Ghana y Costa de Marfil continúan registrando importantes volúmenes de cacao sin vender, incluso después de que Ghana redujera los pagos a los agricultores para incentivar la oferta.

Los datos del mercado muestran que los inventarios de cacao en los almacenes asociados al ICE alcanzaron recientemente un máximo equivalente a 4,25 meses de suministro, con 1.942.367 sacos disponibles para entrega. Esta cifra sugiere que existe más cacao disponible de lo que el mercado está dispuesto a absorber en el corto plazo.

Los analistas advierten que la combinación de inventarios elevados, retrasos en las ventas y condiciones climáticas favorables en África Occidental podría seguir presionando los precios a la baja durante los próximos meses. Si se confirman las expectativas de una cosecha abundante, el mercado internacional del cacao podría continuar enfrentando un escenario de sobreoferta y volatilidad en sus cotizaciones.

Fuente: EFEAgro con aportes de Redacción +P.