Menos producción global de cítricos, más oportunidades: el rol clave de Argentina

En una coyuntura decisiva para el comercio agrícola internacional, la World Citrus Organisation (WOC) celebró el pasado 30 de abril de 2026 su séptima Asamblea General Anual (AGM), consolidándose como el principal foro global de análisis y coordinación del sector. El encuentro reunió a representantes clave de la cadena citrícola mundial y sirvió como plataforma para presentar el esperado pronóstico de producción y exportaciones del Hemisferio Sur de cara a la próxima campaña.

El informe, elaborado a partir de datos recabados en países como Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, Sudáfrica y Uruguay, dibuja un escenario mixto: una contracción en el volumen total de producción, compensada parcialmente por un crecimiento sostenido en las exportaciones . Este equilibrio inestable refleja tanto factores estructurales como coyunturales que impactan a una industria cada vez más expuesta a variables climáticas, logísticas y geopolíticas.

Una producción en retroceso marcada por Brasil

Según las estimaciones de la WCO, la producción total de cítricos en el Hemisferio Sur alcanzará las 26,4 millones de toneladas en 2026, lo que supone una caída del 5,86% respecto al año anterior. Esta cifra también se ubica por debajo del promedio de los últimos cuatro años, confirmando una tendencia de ajuste tras ciclos de mayor abundancia.

El principal responsable de esta contracción es Brasil, el mayor productor de la región y actor determinante en el equilibrio global del mercado. Se proyecta que el país sudamericano produzca poco más de 16 millones de toneladas, una caída del 12,5% frente a 2025. Esta disminución tiene un efecto arrastre sobre el total regional, al punto que, si se excluyera a Brasil del cálculo, el resto del Hemisferio Sur mostraría un crecimiento del 6,66%.

No obstante, la WCO advierte que estas cifras aún son preliminares y podrían ajustarse tras la publicación del informe oficial de Fundecitrus, prevista para el 8 de mayo. Esta revisión será clave para confirmar la magnitud del impacto brasileño en la campaña.

Comportamiento dispar por tipo de fruta

El análisis por variedades revela una evolución heterogénea que podría redefinir la oferta exportable en los próximos meses. Las naranjas, que continúan siendo el principal cultivo en volumen, experimentan una caída significativa del 8,37%, situándose en 17,5 millones de toneladas. Esta baja está estrechamente vinculada a la situación productiva en Brasil.

En contraste, los limones muestran un desempeño positivo, con un crecimiento del 2,36% que eleva su producción a más de 3,1 millones de toneladas. Este incremento refuerza el posicionamiento de países como Argentina dentro del mercado internacional.

Cítricos limon 1 Limones al alza, limas en caída: el nuevo equilibrio del mercado citrícola

Los cítricos blandos —como mandarinas y clementinas— se mantienen relativamente estables, con una leve caída inferior al 1%. Las limas, por su parte, registran una disminución más pronunciada del 9,64%, lo que podría tensionar su disponibilidad en ciertos mercados.

El dato más llamativo es el crecimiento del pomelo, cuya producción aumentaría un 21,21%, alcanzando más de 567 mil toneladas. Este repunte posiciona a esta fruta como una de las grandes protagonistas de la temporada, superando incluso su promedio histórico reciente.

Exportaciones en alza: una oportunidad estratégica

A pesar de la caída en la producción total, las perspectivas para el comercio exterior son positivas. Se espera que las exportaciones del Hemisferio Sur crezcan un 3,96% respecto a 2025, alcanzando las 4,74 millones de toneladas. Si se compara con el promedio de los últimos cuatro años, el aumento es aún más significativo, superando el 18%.

Este fenómeno no responde necesariamente a un incremento de la demanda global, sino a un reacomodamiento del mercado internacional. En 2025, la escasez de producción en la región mediterránea abrió oportunidades que fueron aprovechadas por los exportadores del sur, consolidando su rol como proveedores clave en períodos de baja oferta del Hemisferio Norte.

Sin embargo, la WCO advierte que esta tendencia podría no repetirse automáticamente. Para la nueva campaña, será fundamental monitorear la evolución de la demanda en mercados estratégicos como Europa y Oriente Medio, donde factores económicos y sociales pueden influir en los niveles de consumo.

Tensiones logísticas y riesgos geopolíticos

Uno de los puntos más sensibles abordados durante la Asamblea fue el impacto de la crisis en Oriente Medio sobre la cadena de suministro global. La industria citrícola expresó una “gran preocupación” por las consecuencias directas e indirectas de este conflicto, que afectan desde los costos logísticos hasta la disponibilidad de rutas comerciales.

El encarecimiento del transporte y las dificultades en el acceso a insumos esenciales, como fertilizantes, representan desafíos adicionales para los productores. Estas tensiones se suman a un contexto global ya complejo, caracterizado por la volatilidad de los mercados y la incertidumbre económica.

En este escenario, la capacidad de adaptación será clave. Los productores deberán optimizar sus estrategias logísticas, diversificar mercados y ajustar su oferta a las condiciones cambiantes del comercio internacional.

Liderazgo y consolidación institucional

Durante la Asamblea, la WCO confirmó la continuidad de su modelo de copresidencia, con Sergio del Castillo representando al Hemisferio Sur y Badr Bennis al Hemisferio Norte. Este esquema busca garantizar una visión equilibrada y fomentar la cooperación entre regiones.

cítricos cosecha El negocio citrícola frente a la tormenta global: logística, precios y riesgos

En sus siete años de trayectoria, la organización ha logrado ampliar su base de miembros y desarrollar herramientas innovadoras para el sector, como sistemas estandarizados de reporte de datos y plataformas interactivas. Estas iniciativas han contribuido a mejorar la transparencia, el acceso a la información y la toma de decisiones estratégicas.

El informe también destaca las diferencias en el rendimiento de los países productores. Bolivia lidera el crecimiento porcentual con un aumento del 22,86%, aunque sobre una base relativamente pequeña. Uruguay y Chile también muestran avances significativos, con incrementos del 17,7% y 15,63%, respectivamente.

Argentina registra un crecimiento sólido del 10,7%, consolidando su posición como uno de los principales exportadores de limón. Sudáfrica mantiene su tendencia positiva con un alza del 5,19%, mientras que Perú presenta un crecimiento moderado del 1,64%. Australia, en tanto, se mantiene estable sin variaciones relevantes.

Un año de transición para la citricultura global

En síntesis, el 2026 se perfila como un año de transición para la citricultura del Hemisferio Sur. La caída en la producción, impulsada principalmente por Brasil, contrasta con una expansión en las exportaciones que refuerza el papel estratégico de la región en el abastecimiento global.

El desafío será sostener esta competitividad en un entorno marcado por la incertidumbre. La evolución de los mercados, los factores geopolíticos y la capacidad de innovación del sector serán determinantes para definir el rumbo de la campaña.

En un mundo cada vez más interconectado y vulnerable a disrupciones, la citricultura del Hemisferio Sur se enfrenta a la necesidad de reinventarse sin perder de vista su rol esencial: garantizar el suministro de alimentos frescos a escala global.

FUENTE: World Citrus Organisation con aportes Redacción +P.