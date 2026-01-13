La producción de cítricos en Europa cae a su nivel más bajo en años

La citricultura de la Unión Europea atraviesa uno de esos momentos bisagra en los que confluyen factores climáticos, económicos y políticos que obligan al sector a replantear su rumbo. Así lo refleja el informe anual de cítricos para la campaña de comercialización 2025/26 elaborado por el Servicio Agrícola Exterior (FAS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), un documento de referencia que ofrece una radiografía detallada de la situación productiva, comercial y normativa del principal bloque productor y consumidor de cítricos del mundo.

La foto general no es alentadora: la producción total de cítricos de la UE se proyecta en 9,9 millones de toneladas métricas, por debajo de los 10,5 millones de la campaña anterior. La caída es transversal a casi todas las categorías —naranjas, mandarinas y limones— con la única excepción del pomelo, que emerge como una rara nota positiva en un escenario marcado por la incertidumbre.

Un arranque cuesta arriba en el sur de Europa

El informe subraya que la temporada 2025/26 comenzó bajo condiciones particularmente adversas en el sur de Europa, donde se concentra la mayor parte de la producción citrícola comunitaria. España, Italia y Grecia, los tres grandes pilares del sector, han sufrido el impacto combinado de fenómenos climáticos extremos y tensiones estructurales que vienen acumulándose desde hace varias campañas.

Las olas de calor prolongadas, las restricciones de riego derivadas de la sequía, episodios de granizo, inundaciones localizadas y, en algunos casos, heladas tardías, han afectado tanto a los rendimientos como a la calidad del fruto. El tamaño, el color y la homogeneidad de los cítricos —atributos clave para su comercialización— se han visto comprometidos en numerosas zonas productoras.

A este contexto se suma un problema agronómico creciente: el cambio climático está alterando el equilibrio tradicional de plagas y enfermedades. Nuevos insectos y patógenos encuentran condiciones más favorables para proliferar, mientras que los productores disponen de menos herramientas para combatirlos debido a la reducción progresiva de ingredientes activos autorizados por la normativa europea. El resultado es una presión adicional sobre los costos y una mayor incertidumbre sobre los resultados finales de cada campaña.

Menos superficie y más competencia por la tierra

Más allá del clima, el informe del USDA destaca tendencias estructurales que están redefiniendo el mapa citrícola europeo. La superficie plantada de naranjas se mantiene relativamente estable, pero la de mandarinas muestra una clara tendencia a la baja. El abandono de huertos menos rentables, la falta de relevo generacional y la presión de otros cultivos más atractivos desde el punto de vista económico están detrás de este fenómeno.

En varias regiones mediterráneas, los cítricos compiten cada vez más con cultivos subtropicales como el aguacate, que ofrecen mayores márgenes y una demanda en expansión. En contraste, la superficie de limones y pomelos sigue creciendo, impulsada en parte por nichos de mercado específicos, como el limón orgánico, que en España ya representa alrededor del 12% del total plantado.

Naranjas: el corazón del sector, bajo presión

Las naranjas continúan siendo el eje central de la citricultura europea. Para la campaña 2025/26, la producción de la UE se estima en algo más de 5,6 millones de toneladas métricas, frente a los 5,9 millones del ciclo anterior. España, responsable de aproximadamente el 50% del total comunitario, es también el país que explica buena parte de la caída.

Según el USDA, la cosecha española podría descender alrededor de un 6%, alcanzando su nivel más bajo en 16 años. Las lluvias primaverales adversas, combinadas con altas temperaturas y episodios de granizo, han pasado factura a los huertos. En Portugal, el clima irregular ha retrasado el ciclo productivo y ha dado lugar a calibres más pequeños, mientras que Italia y Grecia muestran un panorama más estable, con volúmenes similares a los del año anterior y una calidad considerada buena.

En el plano comercial, la menor oferta española se traducirá previsiblemente en un descenso del consumo de naranja fresca dentro de la UE. Las importaciones, en cambio, se mantendrán estables, con Sudáfrica y Egipto consolidándose como los principales proveedores externos durante las ventanas de contraestación.

El segmento del jugo de naranja tampoco escapa a las dificultades. La menor disponibilidad de fruta para procesamiento en España reducirá la producción comunitaria, reforzando la dependencia de las importaciones. Brasil seguirá dominando este mercado, cubriendo más del 85% de las compras de jugo de naranja de la UE, una cifra que pone de relieve la vulnerabilidad estructural del bloque en este rubro.

Mandarinas: ajuste tras el récord

La producción de mandarinas y tangerinas, que había alcanzado niveles récord en la campaña anterior, se encamina ahora hacia un ajuste. Para 2024/25 —la última estimación disponible— se calcula un volumen de 2,8 millones de toneladas métricas. La superficie se ha estabilizado en torno a las 144.000 hectáreas, pero los rendimientos no acompañan.

En España, la maduración tardía y la fuerte competencia de las mandarinas procedentes del hemisferio sur han afectado tanto a los volúmenes como a los precios. Italia enfrenta una situación similar, con una producción en descenso y calibres más pequeños como consecuencia del calor estival. Grecia, por su parte, mantendría niveles prácticamente planos.

Las importaciones siguen desempeñando un papel relevante, con Sudáfrica, Turquía, Marruecos e Israel como los principales orígenes. Este flujo constante de fruta externa añade presión a los productores europeos, especialmente en campañas con solapamientos temporales cada vez más frecuentes.

Limones: más superficie, menos fruta

El caso del limón ilustra bien las contradicciones del momento actual. A pesar del aumento de la superficie plantada, la producción de la UE disminuirá por segundo año consecutivo, hasta situarse en torno a 1,3 millones de toneladas métricas. España e Italia concentran el 95% del total comunitario, con una cuota del 65% y del 30%, respectivamente.

En España, la caída se explica principalmente por una reducción de los rendimientos, aunque el informe destaca una mejora en la calidad comercial gracias a una gestión fitosanitaria eficaz. El consumo se mantiene estable y se orienta mayoritariamente al mercado en fresco, lo que aporta cierta resiliencia al sector, aunque no lo blinda frente a los crecientes costos de producción.

Pomelo: el viento a favor

En contraste con el resto de los cítricos, el pomelo se perfila como el gran ganador de la campaña 2025/26. La producción de la UE alcanzaría las 126.000 toneladas métricas, impulsada casi exclusivamente por España, que concentra más de tres cuartas partes del total.

El crecimiento responde a la entrada en producción de nuevas plantaciones en la región de Murcia y a la recuperación de los huertos andaluces tras la sequía. Esta mayor oferta interna permitirá reducir ligeramente las importaciones. Estados Unidos, que en el pasado fue un proveedor relevante, ha quedado relegado a un papel marginal debido a los aranceles impuestos en años anteriores y a la competencia de los países mediterráneos.

Política agraria, comercio y normas: el otro frente

El informe del USDA dedica un apartado destacado al entorno político y regulatorio, un factor cada vez más determinante para la viabilidad del sector. En el marco de la Política Agraria Común (PAC), la Comisión Europea ha activado medidas de crisis, asignando 98,6 millones de euros de la reserva agrícola en febrero de 2025 para apoyar a los agricultores afectados por eventos climáticos extremos, con España entre los principales beneficiarios.

En el plano comercial, el acuerdo político alcanzado entre la UE y el Mercosur introduce un nuevo elemento de debate. La eliminación progresiva de aranceles para cítricos frescos y productos procesados procedentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay abre oportunidades para los exportadores sudamericanos, pero también despierta inquietud entre los productores europeos, que temen una mayor presión competitiva.

Las normativas fitosanitarias siguen siendo uno de los pilares de la política comunitaria. La UE mantiene controles estrictos frente a plagas como la falsa polilla (False Codling Moth), exigiendo tratamientos de frío obligatorios para determinadas importaciones. Al mismo tiempo, la reducción de los Límites Máximos de Residuos para sustancias como el fosmet obliga a los productores a adaptarse rápidamente a nuevas exigencias de sostenibilidad.

En cuanto a las relaciones con Estados Unidos, existen propuestas para eliminar aranceles sobre ciertos productos agrícolas, incluidas naranjas y pomelos, cuya adopción definitiva se espera para principios de 2026. Mientras tanto, los aranceles adicionales derivados de disputas comerciales pasadas, como el caso Boeing, permanecen suspendidos hasta julio de 2026.

Un sector en equilibrio inestable

En síntesis, la citricultura europea afronta la campaña 2025/26 como una flota de barcos navegando en aguas turbulentas. Algunos, como el del pomelo, han encontrado vientos favorables y logran avanzar con mayor soltura. La mayoría, sin embargo, debe maniobrar con cautela entre tormentas climáticas, costos crecientes y un marco normativo cada vez más exigente.

La capacidad de adaptación —tanto en el campo como en los despachos— será clave para que el sector no solo se mantenga a flote, sino que logre llegar a puerto en un contexto global cada vez más competitivo y cambiante.

Fuente: USDA con aportes de Redacción +P.