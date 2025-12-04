Anuario 2025 revela el giro inesperado en el comercio mundial de cítricos

Datos de importaciones por USD 16.478 millones revelan nuevas dinámicas entre especies y proveedores en Estados Unidos y Europa.

El comercio mundial de cítricos vive un momento de cambios significativos y acelerados. Así lo confirma el nuevo Anuario 2025 del Mercado Internacional de Cítricos , lanzado por iQonsulting , una publicación de acceso gratuito que reúne datos actualizados sobre exportaciones, importaciones, precios y tendencias en los principales mercados del mundo. La edición de este año cuenta con la colaboración de Frutas de Chile y su Comité de Cítricos, además del respaldo de un grupo de auspiciadores que permite ofrecer una radiografía integral del sector.

Según el informe, durante 2024 las importaciones globales de las principales especies cítricas —naranjas, limones y limas, mandarinas y clementinas— alcanzaron USD 16.478 millones CIF , lo que corresponde a cerca de 16 millones de toneladas. Esta cifra evidencia la magnitud y relevancia internacional de un negocio que sigue expandiéndose, impulsado por cambios en los hábitos de consumo, nuevos patrones de abastecimiento y la creciente demanda por fruta fresca durante todo el año.

Dentro de este amplio universo, las naranjas continúan siendo la especie más transada, con 6,4 millones de toneladas importadas en 2024 y un valor cercano a USD 5.832 millones CIF, equivalentes al 35 % del total de cítricos comercializados internacionalmente. En segundo lugar destacan los limones y limas, con un peso aproximado del 28 %, seguidos por las mandarinas, que representan un 25,5 % del mercado. En tanto, las clementinas alcanzan un 11 %, confirmando su rol en un espacio cada vez más competitivo.

Mandarinas en alza y clementinas a la baja

Uno de los puntos más relevantes del Anuario 2025 es la evolución del segmento easy peeler, donde la dinámica entre mandarinas y clementinas ha generado un cambio estructural en el comercio global. Las mandarinas, señala el análisis, han mostrado un crecimiento notable gracias a su mayor conveniencia, mejor disponibilidad y la introducción constante de nuevas variedades que responden a las demandas de los consumidores.

Este impulso ha convertido a las mandarinas en el principal motor del crecimiento dentro del grupo de cítricos fáciles de pelar. Por el contrario, las clementinas han experimentado una disminución en sus volúmenes transados, situación asociada a la preferencia creciente por mandarinas cuando ambas coinciden en las mismas ventanas comerciales. Esta tendencia refleja un cambio profundo en las preferencias del consumidor y ratifica que el mercado global se encuentra en un proceso de reorganización interna.

Estados Unidos: un mercado clave y complementario

Otro de los mercados analizados es Estados Unidos, donde iQonsulting identifica ciclos de importación claramente establecidos. El país compensa la estacionalidad de su producción interna mediante compras externas que se concentran entre mayo y diciembre, periodo en que los proveedores del hemisferio sur juegan un papel fundamental.

Entre estos destacan Chile, Argentina, México, Perú y Sudáfrica, según la especie, consolidando una relación de complementariedad entre la oferta local estadounidense y la disponibilidad externa.

En este escenario, Chile sobresale con una posición estratégica: es el principal abastecedor de limones, mandarinas y clementinas para Estados Unidos y se ha consolidado como el mayor proveedor off-season de naranjas. Esto refuerza su papel como uno de los socios más importantes para el suministro de cítricos en el mercado norteamericano.

Europa bajo el liderazgo de Sudáfrica

El Anuario también detalla el desempeño del mercado europeo, donde Sudáfrica se posiciona como el actor dominante en el abastecimiento de cítricos. Sus cuotas de mercado son contundentes: 65 % en limones, 94 % en naranjas, 89 % en mandarinas y 86,6 % en clementinas, cifras que reflejan su peso como proveedor insustituible en la región.

cítricos naranja El informe muestra cómo las naranjas mantienen el liderazgo mundial, pese al rápido avance de mandarinas y limones en el comercio global.

Este liderazgo responde a factores como la capacidad productiva sudafricana, su logística consolidada y la confianza del mercado europeo en su oferta, especialmente durante los meses en que la producción local no logra cubrir la demanda.

Un sector en transformación

El Anuario 2025 presentado por iQonsulting no solo actualiza cifras, sino que también evidencia un mercado global en transformación: con consumidores que privilegian conveniencia, países proveedores que ajustan sus estrategias y ventanas de intercambio cada vez más sincronizadas entre hemisferios.

En un contexto de cambios acelerados, la publicación se posiciona como una herramienta clave para productores, exportadores, importadores y todos quienes requieren información confiable para enfrentar los desafíos del comercio internacional de cítricos.

Accede a la versión digital del Anuario 2025 Mercado Internacional de Cítricos de forma gratuita en el siguiente enlace: http://www.iqonsulting.com/yb

Fuente: iQonsulting con aportes de Redacción de +P.