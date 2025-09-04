Frutas y petróleo, el exitoso combo exportador de Río Negro

El boom exportador de Río Negro se apalanca en la fruta y en el petróleo. Foto: Gemini

Durante el primer semestre de 2025, la provincia de Río Negro se destacó en el panorama exportador argentino, registrando un valor de exportaciones de USD 373 millones, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundidos ayer por la tarde .

Este monto representó un aumento interanual significativo del 15,8% respecto al mismo período de 2024. La provincia contribuyó con el 0,9% del total nacional de exportaciones de bienes y un notable 6,4% de las ventas externas de la región .

La patria chica

La región patagónica en su conjunto experimentó un crecimiento considerable, con sus exportaciones totalizando USD 5.816 millones, lo que implica una suba del 15,6% en comparación con el primer semestre de 2024.

Dentro de esta región, la participación de las provincias fue liderada por Neuquén (37,6%), seguida por Chubut (30,1%), Santa Cruz (21,5%), Río Negro (6,4%) y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (4,5%).

Radiografía rionegrina

Analizando los destinos de las exportaciones rionegrinas, los mercados más relevantes fueron: USMCA (Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá), con USD 133 millones; Mercosur, con USD 87 millones.

En cuanto a los grandes rubros de exportación para Río Negro en el primer semestre de 2025, el panorama es el siguiente:

Productos Primarios (PP) : USD 210 millones, con un aumento del 15,2% interanual.

: USD 210 millones, con un aumento del 15,2% interanual. Combustibles y Energía (CyE) : USD 105 millones, experimentando un incremento del 21,4%.

: USD 105 millones, experimentando un incremento del 21,4%. Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) : USD 56 millones, con un crecimiento del 8,8%.

: USD 56 millones, con un crecimiento del 8,8%. Manufacturas de Origen Industrial (MOI): USD 2 millones, mostrando una suba del 4,5%.

Dentro de los subrubros específicos, el INDEC, destaca que varios productos impulsaron este desempeño positivo:

Las frutas frescas fueron el principal subrubro exportado, alcanzando un total de USD 197 millones .

fueron el principal subrubro exportado, alcanzando un total de . El petróleo crudo registró un incremento del 25,0% .

registró un incremento del . Las frutas secas o procesadas mostraron un notable crecimiento del 77,6%, representando el 0,9% del total exportado por la provincia.

La evolución de las exportaciones de Río Negro en los últimos años también revela una tendencia positiva. Desde 2022, la provincia incremento consistentemente sus ventas al exterior. De hecho, pasó de USD 278 millones (primer semestre de 2022) a USD 373 millones (primer semestre de 2025).

Esto representa un crecimiento del 34,4% entre el primer semestre de 2022 y el de 2025, consolidando una trayectoria ascendente en el comercio exterior rionegrino.

El informe de INDEC deja un panorama positivo sobre la mesa: las exportaciones de la provincia subrayan la diversificación de su economía, con un cierto balance entre sus recursos primarios y otros con mayor valor agregado. La combinación de frutas frescas y procesadas con la producción de combustibles y energía ilusionan con que la provincia sea un actor clave en el dinamismo exportador.