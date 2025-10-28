Heladas en el Alto Valle: el termómetro bajó de -1°C, pero no hubo daños en la fruta

En casos aislados los productores activaron los mecanismos de controles activos.

Las bajas temperaturas con heladas regresaron al Alto Valle durante la madrugada de este martes , cuando los registros térmicos llegaron a perforar la barrera de los -2°C en algunos sectores de Río Negro y Neuquén. Así lo detallaron las terminales meteorológicas instaladas por la empresa Alta Tecnología SE (Altec) en distintos puntos de la región, que monitorean de manera constante las condiciones climáticas en el valle productivo.

De acuerdo con los datos recopilados, las zonas comprendidas entre Guerrico y Cervantes fueron las que reportaron las temperaturas más bajas, alcanzando los -1°C. Sin embargo, en algunos sectores más bajos del valle se detectaron valores levemente inferiores, aunque no de manera generalizada.

A pesar de la intensidad del frío, los técnicos y productores coincidieron en que las heladas no provocaron daños en las plantaciones frutícolas. En esta época del año, los cultivos de peras, manzanas, frutas de carozo y frutos secos atraviesan un estado fenológico que los hace menos vulnerables a descensos térmicos moderados.

Los especialistas indicaron que este tipo de eventos, aunque son frecuentes para fines de octubre, se necesitan temperaturas por debajo del os -3°C para que exista algún tipo de daño en el fruto. Además, destacaron la importancia del monitoreo constante que permiten las estaciones de Altec para anticipar posibles riesgos y tomar medidas preventivas en caso de que las condiciones se tornen más severas.

De esta manera, el Alto Valle amaneció con un nuevo recordatorio del avance del clima frío, pero sin consecuencias para una producción que sigue siendo el motor económico de la región.

El pronóstico de anoche

El pronóstico de heladas emitido anoche aseguraba la presencia de altas presiones con períodos de vientos del este, especialmente sobre el Alto Valle. Temperaturas cercanas a los cero grados centígrados durante la madrugada con probables heladas en momentos de calma. Hacia Valle Medio este y Valle Inferior se esperan vientos más débiles con mayor exposición al descenso de la temperatura.

A continuación el detalle.

PRONÓSTICO PARA EL NORTE DEL ALTO VALLE (AÑELO, EL CHAÑAR, V. ALEGRE)

Cielo despejado. Presión muy alta y estable. Vientos moderados del noreste, a débiles hacia el amanecer.

PROBABILIDAD DE HELADAS

Temperaturas mínimas probables: (-2) a 1ºC

PRONÓSTICO PARA EL OESTE DE ALTO VALLE (SENILLOSA, PLOTTIER)

Cielo despejado. Presión muy alta y estable. Vientos moderados del noreste, a débiles hacia el amanecer.

PROBABILIDAD DE HELADAS

Temperaturas mínimas probables: (-2) a 1ºC

PRONÓSTICO PARA ALTO VALLE CENTRO (DE CONFLUENCIA A VALLE AZUL)

Cielo despejado. Presión muy alta y estable. Vientos moderados del noreste, a débiles hacia el amanecer.

PROBABILIDAD DE HELADAS

Temperaturas mínimas probables: (-2) a 1ºC

PRONÓSTICO PARA VALLE MEDIO (DE CHIMPAY A CO. JOSEFA)

Cielo despejado. Presión muy alta y estable. Vientos moderados del noreste, a débiles hacia el amanecer.

PROBABILIDAD DE HELADAS

Temperaturas mínimas probables: (-2) a 1ºC

PRONÓSTICO PARA VALLE INFERIOR Y NORESTE (RÍO COLORADO, CONESA, GUARDIA MITRE)

Cielo despejado. Presión muy alta y estable. Vientos débiles del noreste con grandes períodos de calma.

PROBABILIDAD DE HELADAS

Temperaturas mínimas probables: (-3) a 0ºC

PRONÓSTICO PARA REGIÓN ATLÁNTICA (C. DE PATAGONES, VIEDMA, SA. GRANDE)

Cielo despejado. Presión muy alta y estable. Vientos débiles sudeste rotando al noreste.

PROBABILIDAD DE HELADAS

Temperaturas mínimas probables: (-2) a 1ºC