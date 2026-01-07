La pera Williams alcanza su madurez óptima y comenzó su cosecha

Los primeros días de enero trajeron una noticia clave para el sector frutícola del norte de la Patagonia. De acuerdo con el reciente informe técnico emitido por el Área de Poscosecha del INTA Alto Valle, la pera Williams —una de las variedades más representativas y de mayor importancia comercial para la región— se encuentra en condiciones adecuadas para su recolección y posterior comercialización. Los análisis de madurez confirman que la fruta ha alcanzado los parámetros necesarios, lo que marca formalmente el inicio de una etapa decisiva del ciclo productivo.

El relevamiento dio lugar al Boletín de Madurez Nº 2 de la temporada 2025-2026 y se basó en muestreos realizados los días 5 y 6 de enero . Esta tarea fue el resultado de un trabajo articulado entre la Secretaría de Fruticultura de Río Negro, el INTA y distintas empresas privadas, una coordinación que permite obtener información precisa sobre el estado de la fruta en las principales zonas productivas: el Alto Valle y el Valle Medio.

Resultados técnicos en el Alto Valle y Valle Medio

En la zona del Alto Valle, los técnicos evaluaron frutos con una edad promedio de 104 días. Los resultados indicaron un calibre medio de 66,1 milímetros y una firmeza de pulpa de 19,1 libras, valores considerados adecuados para iniciar la cosecha sin comprometer la calidad. A estos datos se suman otros indicadores clave, como el contenido de sólidos solubles, que alcanzó el 11,1%, y la degradación de almidón, que se ubicó en un 25,1%. En función de estos parámetros, se estableció como fecha tentativa de inicio de cosecha el 9 de enero.

Por su parte, en el Valle Medio la fruta presentó una edad promedio de 103 días y una fecha tentativa de cosecha fijada para el 6 de enero. En esta región, el calibre promedio fue superior al registrado en el Alto Valle, alcanzando los 68,8 milímetros, mientras que la firmeza de pulpa se situó en 18,4 libras. Los niveles de sólidos solubles se mantuvieron en torno al 11,0% y la degradación de almidón fue del 23,4%. Estos valores reflejan un estado de madurez óptimo y confirman que la fruta está lista para ser cosechada y destinada tanto al mercado interno como a la exportación.

Estado general de la fruta y recomendaciones para los productores

El informe del INTA subraya que, en ambas zonas productivas, los promedios de los lotes evaluados mostraron una firmeza de pulpa inferior a las 19,5 libras y una concentración de sólidos solubles superior al 10%. Además, la degradación de almidón por encima del 20% es considerada una señal clara de que la pera Williams ha alcanzado la madurez fisiológica necesaria.

Ante este panorama, los especialistas recomiendan avanzar con la cosecha, especialmente en aquellos lotes que ya se encuentran dentro del rango de madurez óptima. No obstante, el organismo técnico remarca que los valores difundidos en el boletín son orientativos, ya que se trata de promedios de las muestras analizadas. Por este motivo, se sugiere a los productores complementar esta información con controles propios en cada chacra, teniendo en cuenta factores como la variabilidad entre lotes, la carga frutal y las condiciones microclimáticas.

Próximos monitoreos y continuidad del calendario agrícola

La dinámica productiva en los valles no se detiene con el inicio de la cosecha. El próximo monitoreo de madurez está previsto para los días 12 y 13 de enero. En esa instancia, los técnicos continuarán evaluando la evolución de la pera Williams y, además, comenzarán el seguimiento de la manzana Gala, otra variedad estratégica para la economía regional y para los mercados de exportación.

Para los productores, el comienzo de la cosecha funciona como un semáforo que finalmente se pone en verde. Después de meses de trabajo, inversión y espera, los índices de firmeza, calibre y contenido de azúcar indican que el camino está despejado para llevar el fruto del árbol al mercado. Con estos resultados, el sector frutícola regional encara una etapa decisiva con expectativas de mantener la calidad y competitividad que caracterizan a la pera Williams del Alto Valle y el Valle Medio.

