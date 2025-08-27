"¿Nos van a apoyar o dejar desaparecer?": el grito de los chacareros en Neuquén

La apertura de las compuertas; un momento único frente a la nueva temporada de riego en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

A orillas del río Neuquén se realizó el acto de apertura de la 62° temporada de riego del sistema que abastece a las chacras aledañas a Vista Alegre y Centenario, Neuquén. El encuentro se transformó en una audiencia a cielo abierto donde los chacareros manifestaron que se sienten acorralados por el avance de las urbanizaciones y pidieron a los representantes del gobierno “que se definan”, respecto a que “si nos van a apoyar o dejar que vayamos desapareciendo”. Robos, incendios intencionales, altos costos de la energía, puentes rotos porque el paso de camiones del petróleo que buscan atajos al congestionamiento de las rutas, y finanzas para mantener los canales casi siempre en rojo, fueron el principal motivo de una charla previa informal que los regantes sostuvieron con el Subsecretario de Producción de la provincia, Marcelo Zúñiga , que se comprometió “a más tardar en una semana”, a convocarlos a una reunión con representantes de otros organismos públicos, como del Ministerio de Seguridad, de Vialidad, de Obras Públicas, y de Recursos Hídricos.

EL presidente del consorcio de riego de Centenario, en una charla informal previa, le reiteró al funcionario que “no se pueden fabricar más las tierras productivas” , al mismo tiempo que se comprometía a entregarles fotos del estado de los puentes que pasan sobre las acequias, hundidos por el peso de los camiones que desvían por el sector rural rumbo a los yacimientos.

Zúñiga reconoció la existencia de “una gran alianza inmobiliaria” a través de los años de la que participaron “quienes eran parte del Estado y los privados”. En ese análisis, destacó que “no se salva ninguno”, ante un auditorio improvisado de unas 40 personas, algunas de las cuales no dejaban de registrar sus palabras con los teléfonos celulares.

Chacareros denuncian

Luego de sufrir 4 robos en dos meses, dos de los cuales se ejecutaron con 4 días de diferencia, Almohana denunció que el sábado pasado el consorcio sufrió un incendio en un lote de alfalfa, “que es la que ayuda a los costos del consorcio”, ante esa situación planteó: “tenemos dos alternativas válidas que nos quedan, como es cortar la ruta, que es una medida antipopular, o hacer este pequeño acto acá”.

El dirigente exigió que, en la reunión que se realizará en El Chañar, no participen los intendentes, porque buscan un encuentro de los aspectos productivos, “no de la parte política”.

“Vamos a resolverlo a la neuquina”, replicó Zúñiga, al argumentar que el gobierno provincial avanzará con propuestas “sin apoyo de Nación”. Afrontó los cuestionamientos por la inseguridad reinante en las chacras, y habló del “desastre que se venía acumulando con los kioscos de droga”.

Riego Vista Alegre 2025 2 El reclamo de los chacareros por la defensa de las tierras productivas fue unánime.

Antes del apretón de manos final, tanto Almohana como Zúñiga recordaron los dichos del Gobernador Rolando Figueroa, a comienzos de mes cuando anunció un sistema de bajas en las tarifas eléctricas para el sector productivo. “No podemos seguir eliminando tierras productivas con desarrollos inmobiliarios”, dijo el mandatario en ese momento, y agregó Figueroa: “No podemos seguir sacando loteos por excepción, derrumbando las oportunidades de crecimiento en muchas poblaciones que fueron edificadas por pioneros pensando que la producción era una herramienta para el crecimiento de nuestras comunidades”.

Sobre esas definiciones, Almohana admitió que “en mi vida (acaba de cumplir 82 años), es la primera vez que tenemos un apoyo, la fruticultura o los que amamos la tierra, realmente importante”. El Subsecretario de Producción a su turno aseguró que la meta del Gobierno es “reivindicar la tradición de los pioneros”; y agregó: “el gobernador ha definido como una prioridad el uso y la gestión del agua”.

El presidente del consorcio de riego, sobre el final de sus 12 minutos de discurso, pidió que el gobierno manifieste “si tienen interés que sigamos produciendo”, y resaltó la ampliación del Mercado Concentrador, pero se preguntó qué pasará con el abastecimiento de productos de seguir en retroceso la superficie agrícola, y “quien le va a dar de comer a Vaca Muerta”.

Fuente: Redacción +P.