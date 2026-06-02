Reclamo ante Cancillería por el 10% de aranceles que aplica EE.UU. a los jugos

El sector juguero sigue de cerca la disputa judicial en EE.UU. mientras reclama el fin de los aranceles que afectan las exportaciones.

Durante el IX Plenario del Consejo Federal de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, realizado el viernes en Bariloche, se abordó el tema de los aranceles que mantiene vigentes el gobierno de Estados Unidos sobre todo el complejo frutícola , en especial contra los jugos de manzana, sobre los que pesa una tasa del 10% que afecta la competitividad. Además, se analizó el impacto del acuerdo con la Unión Europea, que entró en vigencia hace pocos días y que, del mismo modo que permite la llegada de productos argentinos libres de gravámenes al Viejo Continente, permitirá el libre ingreso a nuestro país de vinos y chocolates.

“Los intereses particulares que tiene la provincia de Río Negro fueron planteados por el gobernador , como en el acuerdo que hizo Argentina con Estados Unidos para la carne, por ejemplo”, comentó el ministro de Desarrollo Económico, Carlos Banacloy, luego del encuentro.

Detalló que en ese convenio “no se tuvo en cuenta el jugo concentrado, y el jugo concentrado sigue pagando aranceles en Estados Unidos, y eso para nosotros es muy importante, porque claramente nuestras economías regionales, al tener la quita de aranceles, rápidamente recuperan la competitividad que actualmente hoy no tienen”, declaró al programa “Toca Madera”, que se emite por FM Noticias de Viedma.

Consultado sobre esa negociación en particular, el ministro confirmó a +P que el pedido para que se gestione la eliminación de los aranceles a los jugos se formuló ante el secretario de Comercio de la Cancillería.

Este plenario reúne a representantes de las 23 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y autoridades de la Cancillería Argentina. El gobernador Alberto Weretilneck fue uno de los oradores en la jornada de apertura. “Hoy estamos logrando alinear los intereses provinciales con los intereses de la Nación. Las discusiones locales quedan en un segundo plano cuando existe un objetivo superior, que es el desarrollo del país y de sus provincias”, expresó.

Reciprocidad

Uno de los primeros temas abordados fue el acuerdo con la Unión Europea, “que realmente va a llevar mucho trabajo y mucha adaptación”, dijo Banacloy, quien resaltó que existen aspectos positivos, como la quita de aranceles sobre varios productos. Pero el acuerdo implica que “al liberar aranceles de nuestros productos, también se van a liberar los aranceles que actualmente tienen productos de la Comunidad Económica Europea, como pueden ser los vinos o los chocolates, que van a empezar a ingresar a Argentina libres de aranceles, al igual que gran parte de los productos de nuestras economías regionales van a empezar a ingresar allá”.

Plenario del CFI 1 El Gobierno provincial advirtió que la quita del gravamen permitiría recuperar competitividad en uno de los principales productos exportables de la región.

El ministro analizó el contexto en el cual se concretaron estos acuerdos comerciales: “Cuando uno habla de Argentina, es uno de los países que tiene menos acuerdos comerciales con el mundo. Estamos muy lejos de los acuerdos que ya tienen nuestros vecinos. Pensemos en Chile, que tiene acuerdos de libre comercio con más de 40 países desde hace más de 30 años. Eso requiere un proceso de adaptación, requiere un proceso de estabilidad, requiere una macroeconomía ordenada, requiere líneas de financiamiento con continuidad”.

Y acotó que “hay que entender que en el mundo la inflación es prácticamente ya un hecho aislado, no es un hecho recurrente. Y en Argentina es prácticamente una enfermedad crónica. Hoy ya es un tema solucionado en Sudamérica. Brasil, Bolivia, Paraguay, Chile y Uruguay, todos lo han solucionado, y lo han solucionado estructuralmente y no coyunturalmente, con lo cual ya deja de ser un problema de Estado”.

Con los ojos en el Congreso de EE.UU.

Desde la industria juguera de la región se sigue todo el proceso judicial que se abrió en Estados Unidos a partir de la decisión del presidente Donald Trump de aplicar aranceles generales del 10%.

Un tribunal de comercio de Estados Unidos invalidó el arancel global del 10%, dictaminando que su aplicación era ilegal al hacer un uso indebido de una antigua ley comercial. Esta decisión se sumó al revés previo de la Corte Suprema, que había anulado gran parte de su esquema arancelario anterior.

En respuesta, el presidente Trump recurrió a nuevas órdenes ejecutivas bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.

Plenario del CFI El IX Plenario del Consejo Federal de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional se realizó el viernes en Bariloche.

Esas órdenes tienen vigencia hasta el próximo 24 de julio, y desde la industria juguera adelantaron que tienen pocas expectativas de que prosperen las gestiones ante la Cancillería.

Para dejar firmes las órdenes ejecutivas, el presidente Trump debería lograr una aprobación de esas medidas en el Congreso, y en ese ámbito no tendría garantizado el éxito.

Por eso, desde la industria se muestran confiados en que la imposición de aranceles no ocurra de manera automática a partir del 24 de julio, mientras aseguran que “no creemos que se pueda negociar”, en la actualidad, una eliminación adelantada de los aranceles.

FUENTE: Redacción +P con aportes de FM Noticias de Viedma.