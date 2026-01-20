Uno por uno, los nuevos salarios de la cosecha frutícola en Río Negro y Neuquén

Los trabajadores rurales celebran un acuerdo que acompaña a la inflación, mientras crece la preocupación de los productores por los costos.

Finalmente, tras semanas de intensas negociaciones, quedó homologado el acuerdo salarial para los cosechadores y trabajadores rurales vinculados a la actividad frutícola en la provincia de Río Negro. El entendimiento fue alcanzado entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), los empresarios unificados en la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI) y la Federación de Productores, poniendo fin a un proceso paritario seguido con atención por todo el sector. Tal como lo había anticipado Más Producción el viernes pasado, el acuerdo establece una recomposición en los salarios del 31,6% interanual para la cosecha.

El aumento comprende el período que va desde noviembre de 2025 hasta abril del corriente año, lapso que coincide con la temporada frutícola en el norte de la Patagonia y parte de otras zonas productivas, especialmente aquellas ligadas a la producción de cerezas. Cabe recordar que a fines de octubre comienza la cosecha de cerezas en distintos puntos de la región patagónica, mientras que la recolección de peras, manzanas y carozos se estima que finalice antes del mes de abril, marcando así el cierre del ciclo productivo anual.

UATRE salarios 2025

Optimismo gremial

Desde el sector gremial, los trabajadores rurales representados por UATRE se manifestaron fuertemente optimistas por los logros obtenidos tras la homologación del acuerdo. Destacaron que el incremento salarial alcanzado se ubica en términos prácticamente similares a la inflación, lo que implica que los obreros rurales no han perdido poder adquisitivo frente al aumento generalizado del costo de vida. En un escenario económico marcado por la incertidumbre, este punto fue considerado central por los representantes sindicales.

La dirigencia gremial remarcó además que el acuerdo aporta previsibilidad a los ingresos de miles de familias que dependen directamente de la actividad frutícola en la región. La temporada de cosecha concentra gran parte del empleo rural del norte de la Patagonia y, en muchos casos, constituye la principal fuente de ingresos anuales para los trabajadores temporarios. Por este motivo, el cierre de paritarias fue interpretado como un paso clave para garantizar cierta estabilidad económica durante los meses de mayor actividad.

Impacto de los costos

Del lado empresario, la lectura del acuerdo fue más cautelosa. Los productores y empresarios frutícolas nucleados en la Federación de Productores expresaron su preocupación por los altos costos que continúan afectando a la fruticultura regional. En particular, señalaron que la mano de obra representa más del 30% del costo total de producción de la manzana y la pera en la Patagonia, lo que genera una fuerte presión sobre la rentabilidad del sector.

manzana cosecha 5 El nuevo acuerdo salarial alcanza a miles de trabajadores rurales que participan de la cosecha en Río Negro y Neuquén.

A este escenario se suman otros factores que inciden negativamente, como el aumento de los insumos, los costos logísticos, la energía y las dificultades para competir en los mercados externos. Desde la Federación advirtieron que, si bien comprenden la necesidad de recomponer salarios, el contexto productivo sigue siendo complejo y requiere medidas integrales para sostener la actividad.

Con la homologación oficial del acuerdo, quedaron definidos los valores salariales para la temporada 2025-2026. De esta manera, el encargado percibirá un salario mensual de poco más de 1.774.000 pesos, mientras que el capataz cobrará 1.705.000 pesos por mes. En tanto, el tractorista recibirá 68.500 pesos por día y el cosechador 61.200 pesos diarios, cifras que reflejan la actualización pactada entre las partes.

Asimismo, el bin de 17 cosecheros, equivalente a 289 kilogramos de fruta, pasará a abonarse a 12.209,28 pesos, mientras que aquel de 30 cosecheros, que representa aproximadamente 510 kilogramos, tendrá un valor de 21.703 pesos. A todos estos montos se deberán sumar los adicionales correspondientes: un 10% de presentismo no remunerativo por día, un 12% de permanencia no remunerativa diaria, una suma no remunerativa por día y el adicional por zona desfavorable. Considerando el total de estos ítems, el monto adicional alcanza los 16.200 pesos, reforzando el ingreso final de los trabajadores durante la temporada de cosecha.

