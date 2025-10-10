V Congreso de poscosecha 2025: Innovación y sostenibilidad en el sector frutihortícola

Del 21 al 24 de octubre de 2025 , el Complejo Cultural Cipolletti será la sede del V Congreso Argentino de Biología y Tecnología Poscosecha (V CABTP) . Bajo el lema “Hacia una poscosecha sostenible: integrando ciencia, tecnología y ambiente” , este evento reunirá a investigadores, profesionales, técnicos, productores, estudiantes y empresas del sector frutihortícola.

El congreso busca fomentar el intercambio de conocimientos y promover soluciones innovadoras que respondan a los desafíos actuales de la poscosecha.

Enfoque en sostenibilidad y calidad

La poscosecha enfrenta retos cruciales: preservar la calidad y el valor nutricional de frutas y hortalizas, reducir pérdidas y desperdicios, y garantizar la sostenibilidad ambiental. El V CABTP se posiciona como un espacio clave para abordar estas demandas mediante enfoques integrados.

Los participantes explorarán avances en biología vegetal, fisiología, patología, tecnología y comercialización, con un enfoque en prácticas que equilibren la productividad con el cuidado del medioambiente. Este congreso responde a la necesidad de satisfacer mercados globales cada vez más exigentes, agregando valor a los productos para competir local e internacionalmente.

Un espacio de intercambio multidisciplinario

El V CABTP no solo es un evento académico, sino un punto de encuentro para todos los actores del sector frutihortícola. Desde investigadores que desarrollan nuevas técnicas de conservación hasta productores que buscan optimizar sus procesos, el congreso ofrece un entorno colaborativo para compartir experiencias y soluciones.

Las discusiones abarcarán temas como la reducción de pérdidas poscosecha, el uso de tecnologías sostenibles y el desarrollo de estrategias para mejorar la competitividad en mercados globales. Además, se presentarán innovaciones que integran ciencia y tecnología para minimizar el impacto ambiental y maximizar la eficiencia.

Cipolletti: Epicentro de la poscosecha en 2025

La elección de Cipolletti, Río Negro, como sede del congreso no es casual. Esta región, corazón de la producción frutihortícola argentina, ofrece el contexto ideal para debatir los desafíos y oportunidades del sector. El Complejo Cultural Cipolletti será el escenario donde converjan ideas que marcarán el futuro de la poscosecha.

El evento también fortalecerá las redes entre instituciones, empresas y profesionales, consolidando a Argentina como un referente en la innovación frutihortícola sostenible.

El V CABTP 2025 promete ser un hito para el sector, impulsando la adopción de prácticas que combinen ciencia, tecnología y sostenibilidad. Este congreso no solo abordará los desafíos actuales, sino que sentará las bases para un manejo poscosecha más eficiente, rentable y respetuoso con el medioambiente. Para quienes buscan liderar el cambio en el sector frutihortícola, este evento es una cita imperdible.