Aporte compulsivo sin representación: el reclamo de los frigoríficos del Chaco al IPCVA

La Cámara de Frigoríficos del Chaco cuestionó el esquema de financiamiento del instituto y sostuvo que las plantas de la región realizan un "aporte compulsivo sin representación".

La Cámara de Frigoríficos del Chaco expresó públicamente su respaldo al anteproyecto de Ley de Desregulación impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, particularmente en lo referido a la modificación del esquema de financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). A través de una nota abierta difundida el 27 de julio de 2026, la entidad sostuvo que el actual sistema de aportes obligatorios debe ser reemplazado por un modelo sustentado en contribuciones voluntarias , argumentando que ello fortalecería la libertad económica, la competitividad y el derecho de cada actor de la cadena a decidir cómo y a quién destina sus recursos.

El pronunciamiento surge en respuesta al artículo 37 del anteproyecto oficial, que prevé eliminar a partir del 1° de octubre de 2027 el carácter obligatorio de las contribuciones destinadas al IPCVA. La iniciativa propone que el organismo continúe funcionando, pero financiado exclusivamente mediante aportes voluntarios de productores, frigoríficos y demás integrantes de la cadena cárnica.

En su documento, la Cámara dejó en claro que su postura no implica un rechazo al trabajo desarrollado por el IPCVA ni un pedido de disolución del instituto. Por el contrario, reconoció su capacidad técnica y el papel que ha desempeñado en la promoción de la carne vacuna argentina. Sin embargo, consideró que el contexto productivo, comercial e institucional cambió de manera significativa desde la creación del organismo en 2001, por lo que entiende necesario revisar el esquema de financiamiento vigente.

Cuestionamientos al sistema de aportes y la representatividad

Actualmente, el IPCVA se sostiene a través del Fondo de Promoción de Carne Vacuna Argentina, creado por la Ley Nº 25.507 y reglamentado mediante el Decreto Nº 2.647/2002. Ese fondo se integra con aportes obligatorios de dos sectores: los productores ganaderos, quienes contribuyen al momento del traslado de los animales a faena, y la industria frigorífica, que realiza un aporte por cada animal faenado.

Si bien las alícuotas actualmente aplicadas representan porcentajes reducidos —0,07% para los productores y 0,03% para los frigoríficos, según las decisiones de la Asamblea de Representantes del instituto—, la Cámara advirtió que, en la práctica, constituyen un costo fijo que impacta sobre la estructura económica de las plantas frigoríficas, especialmente en establecimientos de menor escala y ubicados en regiones alejadas de los principales centros exportadores.

Uno de los principales cuestionamientos planteados por la entidad chaqueña apunta a la representatividad dentro del IPCVA. Según explicó, la legislación vigente establece que la industria frigorífica está representada por distintas cámaras empresarias nacionales que participan de manera rotativa en la conducción del organismo. No obstante, la Cámara aseguró que ninguna de esas entidades representa específicamente a los frigoríficos del Nordeste Argentino (NEA).

En ese sentido, señaló que esta situación genera una marcada asimetría institucional, ya que las empresas de la región están obligadas a realizar aportes económicos a un organismo en cuya conducción no cuentan con representación directa ni posibilidad de influir sobre las decisiones estratégicas. La entidad definió esta realidad como un sistema de "aporte compulsivo sin representación", al considerar que existe una obligación financiera sin una participación efectiva en la definición de las políticas impulsadas por el instituto.

El impacto sobre la industria frigorífica del norte

Otro de los argumentos desarrollados en la nota se refiere a la relación entre el aporte realizado y los beneficios obtenidos. La Cámara sostuvo que la mayor parte de los frigoríficos chaqueños orienta su producción al abastecimiento del mercado interno provincial y regional, con escasa participación en las exportaciones. En consecuencia, afirmó que las campañas internacionales de promoción de la carne argentina, que constituyen uno de los principales ejes de acción del IPCVA, generan un impacto limitado sobre la actividad de estas empresas.

Desde esa perspectiva, consideró que el costo del aporte obligatorio termina incorporándose a la estructura de costos de producción y, finalmente, trasladándose al precio de la carne destinada al consumo interno. Según la entidad, este efecto resulta especialmente sensible en una región donde el poder adquisitivo de la población atraviesa dificultades y donde cualquier incremento en los costos repercute directamente sobre consumidores y empresas.

En una nota dirigida a las autoridades nacionales, la entidad apoyó la iniciativa de desregulación del Gobierno.

La Cámara también hizo énfasis en la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas previstos por la propia legislación que regula el funcionamiento del IPCVA. En ese marco, recordó que la Ley Nº 25.507 establece la obligación de difundir públicamente memorias, balances, auditorías y evaluaciones periódicas sobre el desempeño del organismo.

Un llamado a un modelo voluntario y transparente

A criterio de la entidad, el cumplimiento estricto de esas disposiciones contribuiría a consolidar la confianza de los aportantes y permitiría evaluar objetivamente los resultados alcanzados por el instituto. Además, sostuvo que una institución que demuestra eficiencia, resultados concretos y una administración transparente debería poder sostenerse mediante el respaldo voluntario de quienes consideran valioso su trabajo, sin necesidad de recurrir a mecanismos de financiamiento compulsivo.

En ese contexto, la Cámara defendió el principio de que cada integrante de la cadena de ganados y carnes pueda decidir libremente qué institución desea respaldar, cuánto dinero destinar a ese financiamiento y qué servicios o beneficios espera recibir como contraprestación. Según expresó, ese modelo favorecería una mayor competencia entre las entidades representativas y fortalecería la relación entre los aportes realizados y los resultados obtenidos.

Finalmente, la entidad reiteró su disposición a participar del debate legislativo y a colaborar con las autoridades nacionales y provinciales en la búsqueda de un sistema que contemple las particularidades de todas las regiones productivas del país. En especial, reclamó que la realidad de la industria frigorífica del norte argentino sea tenida en cuenta durante la discusión de la reforma, al considerar que las condiciones de producción, comercialización y acceso a los mercados difieren sustancialmente de las de otras zonas del país.

Con esta posición institucional, la Cámara de Frigoríficos del Chaco se sumó al debate sobre el futuro del financiamiento del IPCVA, planteando la necesidad de revisar un esquema vigente desde hace más de dos décadas y proponiendo un modelo basado en la adhesión voluntaria, la representación efectiva de todos los sectores y una mayor transparencia en la administración de los recursos.

FUENTE: Cámara de Frigoríficos del Chaco con aportes de Redacción +P.