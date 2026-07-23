Las exportaciones de carne bovina cerraron un semestre récord con ingresos por US$ 2.288 millones

El sector frigorífico completó el mejor primer semestre de los últimos años, con un fuerte incremento en el ingreso de divisas.

Las exportaciones de carne bovina argentina cerraron el primer semestre de 2026 con resultados que reflejan una marcada recuperación del sector y una consolidación de la demanda internacional por los productos nacionales. El desempeño registrado durante los primeros seis meses del año muestra un crecimiento tanto en los volúmenes embarcados como en el ingreso de divisas, impulsado por la mejora de los precios internacionales y por el dinamismo de mercados clave como China, Estados Unidos e Israel.

De acuerdo con el más reciente informe elaborado por el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), durante junio se exportaron 63,9 mil toneladas de carne bovina refrigerada y congelada, cifra que representa un incremento del 7,1% respecto de mayo. En términos económicos, esas operaciones generaron ingresos por 444,7 millones de dólares, consolidando un semestre con indicadores altamente positivos para toda la cadena exportadora.

Los datos del Consorcio ABC muestran que el crecimiento del negocio exportador no estuvo explicado únicamente por un mayor volumen de embarques, sino también por una significativa valorización de la carne argentina en los mercados internacionales.

En la comparación interanual, los volúmenes exportados durante junio fueron apenas un 1,6% superiores a los registrados en el mismo mes de 2025. Sin embargo, el valor de las exportaciones experimentó un salto mucho más pronunciado, con un incremento del 35,3%, lo que evidencia el impacto positivo de la recuperación de los precios internacionales.

La tendencia se mantiene al analizar el acumulado del semestre. Entre enero y junio de 2026, Argentina exportó aproximadamente 336,2 mil toneladas de carne bovina por un valor total de 2.288,1 millones de dólares. Esto representa un incremento del 43,3% en la facturación respecto del mismo período del año pasado, confirmando que el sector atraviesa uno de sus mejores momentos en materia de generación de divisas.

Mejores precios internacionales

Uno de los factores centrales que explican este desempeño es la recuperación de los valores internacionales de la carne bovina.

Durante junio, el precio promedio de exportación se ubicó en 6.963 dólares por tonelada. Si bien esta cotización representó una leve baja del 4,6% respecto del máximo alcanzado en mayo —cuando el promedio había superado los 7.300 dólares por tonelada—, continúa muy por encima de los niveles observados un año atrás.

En comparación con junio de 2025, cuando el precio promedio había caído hasta los 5.230 dólares por tonelada, la recuperación alcanza el 33,1%, consolidando un escenario mucho más favorable para los frigoríficos exportadores y para toda la cadena ganadera.

El incremento de los precios internacionales permitió potenciar el ingreso de divisas pese a un crecimiento moderado de los volúmenes exportados.

Este contexto internacional permitió compensar la estabilidad en los volúmenes exportados mediante un incremento sustancial en el ingreso de divisas, fortaleciendo el aporte del complejo cárnico a la economía nacional.

China mantiene su liderazgo

China continúa siendo el principal comprador de carne bovina argentina y mantiene un papel determinante en el comercio exterior del sector.

Durante junio, el gigante asiático concentró el 60,1% del volumen total exportado. Los embarques incluyeron 16,1 mil toneladas de carne con hueso y 22,3 mil toneladas de carne deshuesada, ratificando la importancia estratégica de este mercado para la industria frigorífica nacional.

Además del volumen adquirido, también se destacó la mejora de los precios. La carne deshuesada enviada a China alcanzó un valor promedio de 6.050 dólares por tonelada, superando incluso el récord registrado en mayo de 2022.

No obstante, el informe también advierte sobre un escenario de creciente competencia regional. Aunque los envíos mensuales de carne congelada deshuesada hacia China se mantienen por encima de las 20 mil toneladas, el acumulado del primer semestre muestra una caída del 12% respecto de 2025.

En contraste, otros grandes exportadores lograron expandir su presencia en ese mercado. Brasil incrementó sus ventas un 22,4%, mientras que Australia registró un crecimiento del 9,2%, configurando un escenario más competitivo para la oferta argentina.

Estados Unidos emerge como uno de los grandes motores del crecimiento

Uno de los aspectos más sobresalientes del informe es el extraordinario desempeño del mercado estadounidense.

Durante junio, Estados Unidos se consolidó como el segundo destino más importante para la carne argentina y exhibió uno de los mayores ritmos de crecimiento de los últimos años.

En el acumulado del semestre, las exportaciones hacia ese país alcanzaron las 55.506 toneladas, una cifra que prácticamente triplica las 19.443 toneladas registradas durante el mismo período de 2025.

El crecimiento responde principalmente a la ampliación del contingente libre de aranceles y a una demanda muy sostenida por productos congelados, segmento que mostró una fuerte expansión durante los primeros meses del año.

A ello se suma una evolución favorable de los precios. Los productos enfriados comercializados en ese mercado superan actualmente los 16.560 dólares por tonelada, uno de los valores más elevados entre los principales destinos internacionales de la carne argentina.

Israel recupera dinamismo mientras Europa retrocede

Otro mercado que mostró una evolución positiva fue Israel. Tras el reinicio de la zafra de carne certificada Kosher, los embarques crecieron con fuerza durante junio, alcanzando las 4,8 mil toneladas. Gracias a ese desempeño, Israel se convirtió en el tercer destino de exportación más importante del mes.

En el balance del semestre, las ventas hacia ese país acumulan un crecimiento del 20% respecto del mismo período del año anterior, reflejando la recuperación de un mercado tradicional para los frigoríficos argentinos.

La situación fue diferente en Europa. Los envíos hacia la Unión Europea descendieron un 33% respecto de mayo, ubicándose en apenas 3,7 mil toneladas durante junio.

Según el informe del Consorcio ABC, esta reducción se explica principalmente por la finalización de la ventana correspondiente a la cuota 481 para el tercer trimestre, lo que generó una disminución temporal en los embarques.

Chile también mostró una evolución menos favorable. Si bien continúa siendo un mercado relevante para la carne argentina, los despachos registraron una baja moderada durante junio y acumulan una caída del 13% en el primer semestre.

Con China como principal destino de las ventas externas, la carne bovina argentina cerró el primer semestre con exportaciones por 336,2 mil toneladas

Además de los cortes tradicionales, las exportaciones de menudencias y preparaciones cárnicas continúan representando una fuente importante de ingresos. Durante junio, este segmento generó exportaciones por 25,1 millones de dólares. Rusia volvió a posicionarse como el principal destino para productos como lenguas e hígados bovinos.

El precio promedio de las menudencias exportadas alcanzó los 2.720 dólares por tonelada, aunque algunos productos de mayor valor agregado, como las lenguas bovinas, superaron los 4.200 dólares por tonelada en los mercados internacionales.

Un sector que apuesta a consolidar su crecimiento

Desde el Consorcio ABC destacaron que estos resultados son consecuencia del trabajo conjunto entre las empresas frigoríficas, los productores ganaderos y las autoridades nacionales para fortalecer la competitividad del sector.

La entidad, que reúne a las principales empresas exportadoras de carne del país, remarcó que el crecimiento logrado durante el primer semestre refleja el compromiso de la industria con los estándares internacionales de calidad, la inocuidad alimentaria y las prácticas de producción sustentables.

Asimismo, sostuvo que mantener una agenda de cooperación público-privada será fundamental para continuar ampliando mercados, incrementar el ingreso de divisas y generar empleo calificado a lo largo de toda la cadena de valor.

Con un escenario internacional de precios favorables, una creciente diversificación de destinos y una demanda que continúa firme en los principales mercados consumidores, la carne bovina argentina reafirma su posicionamiento como uno de los productos emblemáticos de las exportaciones nacionales y como un actor clave en la generación de valor agregado para la economía del país.

FUENTE: Consorcio ABC con aportes de Redacción +P.