Récord para la carne argentina: fue el proveedor que más creció en el mercado de EE.UU.

El país pasó de vender 25 mil a 54 mil toneladas en un año y se convirtió en el exportador con mayor crecimiento hacia Estados Unidos, impulsado por el aprovechamiento de las cuotas de importación.

La Argentina se convirtió en el proveedor de carne vacuna de Estados Unidos con mayor crecimiento interanual durante los primeros cinco meses de 2026, al registrar un aumento del 114% en sus exportaciones hacia ese mercado. Según los datos más recientes del comercio internacional de carnes, el país pasó de exportar 25 mil toneladas en el período enero-mayo de 2025 a colocar 54 mil toneladas en igual lapso de este año, más que duplicando sus envíos y escalando posiciones dentro del ranking de abastecedores del mercado norteamericano.

El desempeño argentino se da en un contexto de fuerte expansión de las importaciones estadounidenses. Entre enero y mayo de 2026, Estados Unidos compró en el exterior 1,2 millones de toneladas de carne vacuna , lo que representa un incremento del 10% respecto del mismo período del año anterior. La demanda sostenida del país del norte continúa ofreciendo oportunidades para los exportadores internacionales, especialmente para aquellos que logran aprovechar de manera eficiente los sistemas de cuotas y preferencias arancelarias vigentes.

Dentro de los nueve principales proveedores de carne vacuna de Estados Unidos —que en conjunto representan el 99% de las importaciones totales— la Argentina fue el país que mostró el mayor crecimiento porcentual, aunque en términos absolutos no está liderando volúmenes importantes. Gracias a este avance relativo, pasó de ocupar el noveno lugar en el ranking de exportadores al octavo puesto, desplazando posiciones y consolidando una mayor presencia en uno de los mercados más exigentes y rentables del mundo.

El segundo país con mejor desempeño relativo fue Nicaragua, que incrementó sus exportaciones un 46% en comparación con los primeros cinco meses de 2025. Sin embargo, su crecimiento quedó muy por debajo del registrado por la Argentina, que lideró ampliamente la expansión entre todos los abastecedores.

A pesar de la mejora argentina, Brasil continúa siendo el principal proveedor de carne vacuna para Estados Unidos. Durante el período analizado exportó 281 mil toneladas, aunque registró una caída del 7% respecto del año anterior. Esta disminución no le impidió mantener el liderazgo, aunque refleja un escenario más desafiante para el gigante sudamericano.

Australia se ubicó en el segundo lugar del ranking con 254 mil toneladas exportadas y una mejora del 12% interanual. El país oceánico sigue consolidando su presencia en el mercado estadounidense gracias a una oferta estable y a su capacidad para responder a la demanda de distintos segmentos de consumidores.

Más atrás aparecen Canadá y México, que operan bajo condiciones preferenciales gracias al acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA). Canadá exportó 187 mil toneladas, con un crecimiento del 4%, mientras que México alcanzó las 148 mil toneladas y logró una expansión del 27%.

Por su parte, Nueva Zelanda fue uno de los pocos países que registró una disminución en sus embarques hacia Estados Unidos, con una caída del 4% respecto del período anterior. Uruguay, en tanto, incrementó sus exportaciones de 80 mil a 84 mil toneladas, lo que representa una mejora del 5%.

El papel de las cuotas y la ventaja argentina

Especialistas del sector atribuyen gran parte del crecimiento argentino a una estrategia eficiente de utilización de las cuotas de acceso al mercado estadounidense. El país logró completar rápidamente su cuota permanente de 20 mil toneladas y, además, aprovechó plenamente la cuota adicional de 80 mil toneladas asignada para este año.

Este cupo extraordinario se distribuye en cuatro tramos trimestrales de 20 mil toneladas cada uno, permitiendo a los exportadores argentinos mantener un flujo constante de embarques a lo largo del año. La correcta administración de estas herramientas comerciales resultó clave para impulsar el volumen exportado y ganar participación en el mercado.

La situación contrasta con la de otros socios del Mercosur. Brasil, por ejemplo, agotó en los primeros días del año la cuota de 52 mil toneladas correspondiente a terceros países y desde entonces exporta carne vacuna a Estados Unidos pagando un arancel del 26,4%. La misma situación afecta a Paraguay, que también debe afrontar esa carga tributaria para continuar colocando producto en el mercado norteamericano.

La industria frigorífica argentina duplicó sus envíos al principal mercado importador del mundo y mejoró su posición frente a otros competidores del Mercosur.

Uruguay, aunque dispone de una cuota propia de 20 mil toneladas, también termina abonando el mismo arancel sobre gran parte de sus exportaciones debido a que sus envíos superan ampliamente el volumen habilitado libre de impuestos.

En este escenario, la Argentina logró combinar una mayor disponibilidad de cuota con una utilización eficiente de los mecanismos de acceso, fortaleciendo su competitividad frente a otros exportadores regionales. El resultado es una presencia cada vez más significativa en el principal mercado importador de carne vacuna del mundo y una mejora en su posicionamiento dentro del Mercosur.

De mantenerse esta tendencia durante el resto de 2026, la industria frigorífica argentina podría cerrar el año con cifras récord en sus ventas a Estados Unidos, consolidando un crecimiento que no solo mejora el ingreso de divisas, sino que también reafirma el reconocimiento internacional de la carne vacuna argentina en mercados de alto valor agregado.

FUENTE: USDA, Valor Carne y aportes de Redacción +P.