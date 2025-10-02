Así funciona la granja porcina más grande de Argentina

Crecimiento exponencial en Monte Buey: Isowean SA, con 13.000 cerdas madres, produce 50.000 toneladas de carne de cerdo al año, liderando la industria porcina argentina.

En el corazón de la región agrícola cordobesa, la granja de Isowean SA en Monte Buey se erige como el establecimiento porcino más grande de Argentina . Iniciada en 2007 con apenas 700 cerdas madres , hoy alberga 13.000 cerdas en producción , generando 50.000 toneladas de carne de cerdo al año —equivalente a 400.000 capones destinados a faena.

Esta capacidad representa un hito en un sector que, en los primeros ocho meses de 2025, registró una faena histórica de 5.521.175 cabezas , con una producción de 526.463 toneladas , según datos oficiales.

image Expansión ambiciosa del 30%: La granja de Isowean en Córdoba proyecta alcanzar 17.000 cerdas madres en 2026, elevando su producción a 62.500 toneladas anuales.

El crecimiento sostenido del 6% anual en la última década se materializa en la estrategia de expansión de Isowean. La empresa invertirá en la ampliación de su sitio de cría, elevando las cerdas madres a 17.000 para mediados de 2026 —un incremento del 30%.

Esto impulsará la producción a 550.000 capones anuales y 62.500 toneladas de carne, cubriendo el 7,6% del consumo nacional estimado en 810.000 toneladas (basado en 18 kg por habitante al año). A largo plazo, el objetivo es ambicioso: alcanzar 100.000 cerdas madres en la próxima década, consolidando su rol como motor del sector.

image Hacia un frigorífico propio: Isowean planea una planta de faena entre Bell Ville y Villa María, con capacidad inicial de 300-400 animales por hora, para integrar la cadena.

Modelo asociativo: Eficiencia y sostenibilidad

El éxito de Isowean radica en su modelo asociativo, nacido de la unión de dos pequeños productores agrícolas-porcinos en 2007. En 2012, se incorporó la familia Grassi, experta en comercio de cereales, fortaleciendo la estructura.

La granja se especializa en la producción exclusiva de lechones, destetados a los 21 o 22 días y transferidos a 12 productores asociados para engorde. Isowean suministra lechones e insumos, mientras los socios manejan la fase de crecimiento; los resultados se reparten según la rentabilidad compartida, diferenciándose de modelos de integración vertical rígidos.

Este enfoque prioriza la excelencia genética mundial, manejo óptimo y nutrición eficiente, minimizando riesgos y maximizando retornos. En Córdoba, que concentra el 25% de la población porcina nacional (1.546.431 cabezas, de un total de 5.987.778 al 31 de marzo de 2025, Senasa), Isowean ejemplifica cómo la colaboración escala la producción local.

image Liderazgo cordobés en el sector: En una provincia con 1.546.431 cabezas porcinas, Isowean cubre el 7,6% del consumo nacional, con metas de 100.000 cerdas en 10 años.

El frigorífico propio como catalizador

Para cerrar el ciclo y agregar valor, Isowean planea un frigorífico propio de faena, evaluando ubicaciones entre Bell Ville y Villa María. En su fase inicial, procesará 300 a 400 animales por hora, abordando una brecha crítica: el 60% de los capones cordobeses se faenan fuera de la provincia, pese a que Córdoba lidera la producción nacional por encima de Buenos Aires.

Actualmente, la empresa opera un frigorífico de desposte en Córdoba, pero la faena integrada es esencial para optimizar costos y logística. El proyecto depende de tasas de financiamiento competitivas en un mercado financiero volátil, pero Lisandro Culasso, fundador y socio, enfatiza las ventajas comparativas de Argentina: uno de los menores costos de producción animal globales, impulsado por soja local.

image Modelo asociativo innovador: Isowean colabora con 12 productores asociados, compartiendo rentabilidad y optimizando la producción de 550.000 capones al año.

Desafíos y oportunidades en el contexto nacional

El sector porcino enfrenta altos costos industriales y la necesidad de reglas claras y socios estratégicos. Culasso advierte: "Europa produce carne de cerdo con nuestra soja; no tiene lógica".

La integración vertical es clave para valorizar la proteína local, elevar exportaciones y competir globalmente. Con inversiones privadas como las de Isowean, Argentina puede transformar su bajo costo productivo en liderazgo exportador, rompiendo récords más allá de 2030.

Fuente: La Voz con aportes de +P