Buenas ventas en la feria de reproductores que se hizo en la Corporación Pulmarí

Las autoridades recomendaron apuntar a la calidad en vez de a la cantidad, para aliviar los campos en tiempos de sequía.

Con una importante participación de productores y comunidades de Neuquén , se desarrolló en el predio de la Corporación Interestadual Pulmarí (CIP) una nueva edición de la “Feria de Reproductores Ovinos y Caprinos , Vellones, Artesanías y Gastronomía”, consolidándose como un espacio clave para el mejoramiento genético y el fortalecimiento de la producción ganadera local.

Durante el proceso de admisión ingresaron 43 reproductores en condiciones de venta. Finalmente, se concretó la comercialización de 10 hembras y 33 machos, destacándose la calidad de los ejemplares presentados.

La actividad se desarrolló entre el 13 y el 14 de marzo, y durante la apertura, el presidente de la CIP, Daniel Salazar, y el secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud, coincidieron en la necesidad de priorizar la calidad por sobre la cantidad, promoviendo el mejoramiento genético y la reducción de la carga animal como estrategias necesarias frente al contexto de sequía, destacando el valor del trabajo conjunto entre productores, comunidades e instituciones.

En ese mismo sentido, el lonco Ramón Quidulef remarcó la importancia de revisar el manejo productivo y avanzar en decisiones que permitan recuperar el campo y mejorar la productividad.

La jornada también contó con stands de artesanos y propuestas gastronómicas. Acompañaron la actividad equipos técnicos del Centro PyME-ADENEU, con información sobre líneas de financiamiento para productores, así como autoridades del ámbito productivo. También participaron el diputado provincial Gabriel Álamo, el vicepresidente de la CIP, Alberto Marasco, el director Luis Ricciuto y estudiantes de la Tecnicatura en Agroecología, quienes formaron parte de las actividades técnicas y de intercambio.

0vinos neuquen puilmari Durante el proceso de admisión ingresaron 43 reproductores en condiciones de venta.

La feria es impulsada cada año por el Comité Local de Desarrollo Rural de Aluminé (CODRA), junto al Centro de Formación Profesional Agropecuaria 4 “El Puesto” (CFP N° 4), la Secretaría de Producción e Industria de la Provincia, la CIP, el Consejo Zonal Pewence, el Municipio de Aluminé y PROLANA.

Capacitación para alumnos

En la jornada previa de admisión sanitaria y productiva de los animales, además del trabajo técnico de evaluación, se realizó una capacitación práctica destinada a promotores ganaderos y estudiantes de la Tecnicatura en Agroecología, quienes pudieron conocer en terreno los criterios sanitarios y productivos que se tienen en cuenta en estos procesos. Se destacó también la excelente calidad de los reproductores presentados, reflejo del trabajo que vienen realizando los productores del territorio.

Matadero de Aluminé

El mismo viernes 13 de marzo se desarrolló, además, una reunión con matarifes locales de Aluminé y el equipo del matadero municipal, a la que asistieron funcionarios del equipo de Ganadería de la Secretaría de Producción y Economía de la Provincia, con el objetivo de poner en común la situación actual del matadero y analizar distintos puntos de mejora para su funcionamiento.

Durante el encuentro se compartió el estado contable del establecimiento y los matarifes pudieron contar su experiencia y la realidad que atraviesan en su rol dentro de la cadena cárnica. Se generó un espacio de diálogo que permitió evaluar la situación actual y pensar en conjunto alternativas para fortalecer y optimizar el funcionamiento del matadero.

Fuente: Redacción +P.