Confirmado: asado hasta un 30% más barato, pero el resto de los cortes sigue casi igual

Para los que crían las vacas en la Patagonia este sería apenas un “veranito” y confían en sus estrategias legales: “Es muy posible que esta resolución 460 se caiga, porque está más floja que la anterior que también se cayó”, adelantó Javier Perrote, abogado de la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro. “No hay manera que quede firme, porque si no la bajan ellos (SENASA), la va a bajar un juez más tarde o más temprano”. Perrote además es productor ganadero, por eso insistió con que “vamos a seguir apelando, porque no me afecta perder, no sería la primera vez”, y esa decisión se basa en que “hoy están poniendo en riesgo nuestro capital, porque nuestros animales no están inoculados (vacunados). Entonces si llega a entrar el virus, tengo que sacrificar todos mis animales. Entonces lo que hago en realidad es proteger mi patrimonio”.