Cuota Hilton 2026/2027: Fridevi vuelve a quedar con apenas 50 toneladas

La empresa volvió a recibir una asignación mínima dentro del contingente para exportar carne de alta calidad a la Unión Europea, consolidando una pérdida de participación que se mantiene desde hace varias campañas.

La empresa volvió a recibir una asignación mínima dentro del contingente para exportar carne de alta calidad a la Unión Europea, consolidando una pérdida de participación que se mantiene desde hace varias campañas.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) oficializó este lunes la distribución de la Cuota Hilton correspondiente al ciclo comercial 2026/2027 mediante la Resolución 105/2026, publicada en el Boletín Oficial. La medida, firmada por el secretario Sergio Iraeta, asignó 29.333,175 toneladas del contingente arancelario destinado a la exportación de carne vacuna de alta calidad hacia la Unión Europea, además del esquema específico para el Reino Unido.

La distribución volvió a reflejar el liderazgo de los grandes frigoríficos exportadores, con Swift Argentina, Frigorífico Rioplatense y Arre Beef entre los principales adjudicatarios. Sin embargo, uno de los datos que más llamó la atención fue la continuidad de la escasa participación del frigorífico rionegrino Fridevi, que nuevamente recibió apenas 50 toneladas, consolidando una marcada pérdida de peso dentro del negocio de mayor valor agregado para la exportación de carne argentina.

La empresa, con planta en Río Negro y una fuerte identificación con la producción patagónica, mantiene desde hace varios años una asignación de apenas 50 toneladas, muy lejos de las más de 200 toneladas que llegó a obtener en anteriores distribuciones de la Cuota Hilton. El contraste pone de manifiesto una significativa caída en su performance exportadora dentro de uno de los mercados más exigentes y rentables para la industria frigorífica nacional.

Un protagonismo cada vez más reducido

La Cuota Hilton constituye uno de los principales indicadores de desempeño exportador del sector, ya que su distribución se realiza sobre la base de antecedentes de exportación, capacidad operativa y cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente. En ese contexto, la permanencia de Fridevi en un volumen tan reducido evidencia que la empresa no ha logrado recuperar el protagonismo que supo tener años atrás en este segmento.

Mientras los principales operadores del mercado reciben asignaciones que se cuentan en miles de toneladas, Fridevi conserva una participación prácticamente testimonial dentro del cupo nacional. Las 50 toneladas representan apenas una fracción mínima del total distribuido y la ubican muy lejos de los frigoríficos líderes, que concentran la mayor parte del negocio Hilton.

La Resolución 105/2026 distribuyó 26.450,101 toneladas para la categoría Industria, donde Swift Argentina encabezó el listado con 3.509,844 toneladas, seguida por Frigorífico Rioplatense S.A.I.C.I.F. y Arre Beef S.A. En tanto, la categoría Proyectos Conjuntos recibió 2.938,899 toneladas, con importantes adjudicaciones para Agrupación de Productores ULSA A.C.E. y Malefu Agropecuaria S.R.L.

Mientras los principales frigoríficos obtuvieron miles de toneladas para exportar a Europa, Fridevi conservó una participación marginal de apenas 50 toneladas, cinco veces menos que en sus mejores años.

El proceso de asignación comenzó a fines de mayo con la apertura de la inscripción para los interesados, registrándose un total de 88 postulantes. Tras la evaluación de la documentación presentada, la Secretaría rechazó varias solicitudes por incumplimientos vinculados a antecedentes exportadores, requisitos societarios o condiciones específicas previstas para los proyectos conjuntos.

La resolución también reconoció como Grupo Económico a Black Bamboo Enterprises S.A.U., Frigorífico Alberdi S.A., Carnes Pampeanas y Meatex S.A., permitiendo que las toneladas adjudicadas puedan ejecutarse indistintamente entre sus establecimientos. Asimismo, incorporó nuevos operadores tanto en la categoría Industria como en Proyectos Conjuntos.

Un mercado cada vez más concentrado

Otro aspecto destacado del informe oficial fue que la Argentina logró ejecutar la totalidad del cupo Hilton correspondiente al ciclo 2025/2026, aunque algunas empresas recibieron penalidades por no completar sus exportaciones, generando remanentes que pasarán a integrar el Fondo de Libre Disponibilidad.

En ese escenario de alta competitividad, la situación de Fridevi vuelve a poner sobre la mesa el desafío que enfrenta la industria frigorífica patagónica para recuperar presencia en los mercados premium. La empresa continúa siendo un actor importante para el abastecimiento regional y para la producción de carne con destino al consumo interno, pero su incidencia dentro del negocio Hilton aparece cada vez más reducida.

La pérdida de volumen respecto de años anteriores no solo implica una menor participación en un mercado de elevado valor comercial, sino también una reducción en las posibilidades de capturar mejores precios internacionales. La Cuota Hilton continúa siendo uno de los destinos más rentables para la carne vacuna argentina y constituye un factor estratégico para la rentabilidad de los frigoríficos exportadores.

Con apenas 50 toneladas asignadas por un nuevo ciclo comercial, Fridevi mantiene una presencia marginal dentro del esquema nacional de exportaciones Hilton. El dato confirma una tendencia que se repite desde hace varias campañas y marca una fuerte diferencia respecto del lugar que la empresa ocupó en otros momentos, cuando disponía de cinco veces más volumen y tenía una participación mucho más significativa dentro del contingente europeo.

La nueva distribución deja así una fotografía clara del mapa exportador argentino: mientras un reducido grupo de grandes frigoríficos continúa concentrando la mayor parte del cupo Hilton, otros establecimientos, como Fridevi, permanecen con asignaciones mínimas que reflejan la pérdida de competitividad y de participación en uno de los negocios más relevantes para la cadena de ganados y carnes del país.

FUENTE: SAGyP con aportes de Redacción +P.