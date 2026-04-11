En el primer remate de bovinos de Bariloche hubo precios récord

La calidad de la hacienda presente, fue algo que sorprendió a los organizadores.

En Bariloche se realizó el primer remate de hacienda bovina en la zona cordillerana de Río Negro , donde hubo récord de precios, una asistencia casi perfecta de los principales compradores (feedloteros y recriadores) y un costado social que sorprendió a los organizadores: el 80 % de los vendedores fueron pequeños ganaderos de la región sur y zonas cercanas, que, con 5 o 10 animales, accedieron a las mismas condiciones de comercialización que las grandes estancias, que aportaron hasta 200 animales.

Acompañó el clima, el predio verde, las mesas del almuerzo al aire libre y, sobre todo, la calidad de la hacienda, que sorprendió a los organizadores. En total, más de trescientas personas se reunieron en la sede de la Sociedad Rural de Bariloche para presenciar algo que nunca había ocurrido en esa zona cordillerana de Río Negro: un remate de hacienda bovina con todas sus categorías. El resultado superó las expectativas de sus organizadores y dejó el compromiso de repetirlo a la salida del próximo verano o del próximo otoño.

"Cuando llegamos acá, el estado y la calidad de la hacienda que había nos dejaron sorprendidos, pero muy sorprendidos para bien", reconoció Mariano Massini, dueño de la firma Otermin & Massini, responsable de toda la organización. La empresa que dirige tiene presencia en distintos puntos de la Patagonia, con oficinas en Trevelín y operaciones habituales en Neuquén. Pero este era terreno nuevo.

El remate duró apenas cincuenta minutos y se comercializaron más de mil cien cabezas. Los números sorprendieron incluso a quienes conocen el mercado: un lote de terneros livianos rozó los nueve mil pesos por kilo ($8.850), mientras que el novillo pesado se pagó a seis mil ochocientos. "Tuvimos los precios más altos de la Patagonia", aseguró Massini cuando lo consultamos desde +P.

Pero, más allá de los precios récord, lo que marcó la diferencia fue otra cosa.

Un remate para todos

El ochenta por ciento de los productores que llegaron ese día venían con pocos animales: cuatro vacas, diez terneros o cinco. Vinieron de Comallo, de Maquinchao, del departamento de Bariloche y hasta de Trevelín. Estancias grandes con doscientas cabezas y productores chicos con cinco animales se encontraron en la misma feria, bajo las mismas reglas.

"Se igualaron las condiciones de comercialización para todos. Salió con las mismas condiciones de venta el productor chico que el grande", explicó Massini. Para muchos de esos pequeños ganaderos, era la primera vez que participaban de un remate. Y la transparencia del sistema fue central en esa experiencia: en una subasta pública, el productor ve a cuánto le pagan, quién le compra y todo queda registrado.

"Estaban con una felicidad… estaban muy contentos", dijo el consignatario.

Compradores de toda la región

Para garantizar precios competitivos, la firma trabajó durante tres meses en la convocatoria. Llegaron compradores de Neuquén, Añelo, Cipolletti, General Conesa, Río Colorado y también un operador de Buenos Aires que se tomó el avión para estar presente.

ganaderia bariloche 2 Los especialistas aseguran que los valores del remate se dieron en una confluencia de factores favorables y que no necesariamente se repetirán en los próximos remates.

Entre los compradores más importantes figuraron algunos de los principales feedloteros de la Patagonia. También asistieron invernadores que compran terneros livianos para hacer recría a campo antes de destinarlos al feedlot.

"Para mí son los feedloteros más grandes que hay", dijo Massini al mencionar al entusiasta grupo de compradores, y fue la competencia entre ellos por los lotes lo que terminó empujando los precios hacia arriba.

El rol de la Sociedad Rural

Massini también destacó el compromiso de la comisión directiva de la entidad durante la organización. "El presidente de la Sociedad Rural (Leandro Ballerini) estuvo lavando los camiones con una manguera para cumplir con las normativas sanitarias, y el tesorero, cepillando las jaulas", describió. Para él, ese nivel de involucramiento fue parte del éxito.

A quince o veinte minutos de terminado el remate, ya había pedidos de que se programara una nueva edición. Massini todavía procesaba lo vivido cuando llegaron las primeras consultas. "Ayer fue hasta emocionante, te diría", admitió.

¿Se sostendrán los precios?

El consignatario fue cauto al analizar las perspectivas. Reconoció que los valores del remate se dieron en una confluencia de factores favorables y que no necesariamente se repetirán en esa magnitud. "Yo creo que estuvimos en un pico de precios", dijo. El freno del consumo interno y el reacomodamiento del mercado exportador podrían moderar los números hacia adelante.

Sin embargo, el mensaje de fondo fue otro: la ganadería de la zona cordillerana de Río Negro tiene calidad suficiente para competir al mismo nivel que cualquier otra región del país. Y ahora, también, cuenta con un canal de comercialización a la altura.

Fuente: Redacción +P.