"Ficha Limpia": ¿Chubut liderará la transparencia pesquera en Argentina o se quedará a medio camino?

La iniciativa amplía causales de suspensión, establece caducidad automática por quiebra e incorpora un régimen de Ficha Limpia para permisos de pesca en Chubut. Foto: Cholila online.

La Legislatura de Chubut sancionó recientemente la reforma a la Ley IX Nº 157 de Política de Desarrollo Pesquero Sustentable, que instituye el Registro Provincial de Ficha Limpia Pesquera . Esta modificación, impulsada por el gobierno provincial, representa un paso concreto hacia mayor transparencia y control en uno de los sectores económicos más relevantes de la provincia patagónica. Sin embargo, la ley no garantiza el acceso libre a la información de las embarcaciones y todo parece indicar que se trata de un punto es clave para el control ciudadano y la protección de los recursos.

Organizaciones especializadas como el Círculo de Políticas Ambientales y Sin Azul No Hay Verde reconocen la voluntad política del Ejecutivo chubutense para fortalecer la gobernanza pesquera mediante mecanismos de integridad y digitalización de datos. Sin embargo, advierten que la norma actual presenta limitaciones críticas que impiden alcanzar estándares internacionales mínimos de acceso a la información pública.

Un avance valorado, pero insuficiente

La reforma crea el Registro Provincial de Ficha Limpia Pesquera (artículo 12 de la modificación), que obliga a digitalizar y hacer públicos los datos referidos a sujetos y permisos de pesca. Esta medida alinea la provincia con esfuerzos nacionales de modernización administrativa y combate a irregularidades en el sector.

Juan Coustet, coordinador de Sin Azul No Hay Verde, destaca el valor de la iniciativa: “Es un avance la digitalización de los datos públicos sobre sujetos y permisos, pero no es suficiente si no se garantiza el libre acceso a la información y la vinculación con las embarcaciones pesqueras.”

La digitalización centralizada constituye un progreso significativo respecto al registro nacional de pesca, donde los datos existen en formato digital pero permanecen inaccesibles en línea. Aun así, las organizaciones insisten en que la utilidad real del sistema depende de tres pilares esenciales: acceso en línea permanente, actualización constante y libre disponibilidad para cualquier ciudadano o investigador.

El eslabón clave: publicar los datos de las embarcaciones

El principal reclamo apunta a la ausencia de un módulo público que detalle información sobre las embarcaciones pesqueras. Consuelo Bilbao, directora política del Círculo de Políticas Ambientales, subraya la relevancia de este componente: “Los listados de embarcaciones son la piedra angular de cualquier política de acceso a la información en el sector. Los sistemas de control robustos, que se aplican en la región y el mundo, disponen de datos públicos de las embarcaciones y sus autorizaciones como herramienta para facilitar el escrutinio público y combatir la pesca ilegal.”

La publicación abierta de estos datos permitiría un escrutinio ciudadano efectivo, fortalecería la integridad del sistema y aportaría claridad técnica tanto a la autoridad de aplicación como a la sociedad. En un contexto donde Argentina carece todavía de un registro público, en línea y de libre acceso de la flota pesquera nacional, Chubut tiene una oportunidad estratégica de posicionarse como referente en gobierno abierto aplicado al sector pesquero.

Oportunidad de liderazgo nacional

Incorporar y publicar los datos de la flota provincial elevaría el estándar de transparencia en el país. Las organizaciones ambientales enfatizan que la complementación del registro actual con información detallada sobre embarcaciones robustecería el control de la actividad, facilitaría la detección de irregularidades y contribuiría a la sustentabilidad del recurso.

La reforma ya incorpora nuevas causales de suspensión y caducidad de permisos, lo que refuerza la predictibilidad y el orden en la asignación de derechos pesqueros. Sin embargo, para que el Régimen de Ficha Limpia Pesquera cumpla plenamente su propósito transformador, resulta indispensable avanzar hacia un sistema de información completamente abierto y vinculado a las unidades productivas (embarcaciones).

Chubut se encuentra en una encrucijada: puede consolidarse como vanguardia en políticas de transparencia pesquera o limitarse a un avance parcial. Las organizaciones ambientales instan a completar el esquema con la publicación efectiva de los datos de embarcaciones, un paso que no solo alinearía a la provincia con las mejores prácticas globales, sino que también potenciaría el control ciudadano y técnico sobre una actividad estratégica para la economía y el ambiente patagónico.

Fuente: Círculo de Políticas Ambientales y Sin Azul No Hay Verde con aportes de Redacción +P