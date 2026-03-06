Gira Ganadera Hereford Patagonia Norte 2026: Éxito rotundo en Neuquén

Más de 100 criadores Hereford reunidos en Junín de los Andes durante la Gira Patagonia Norte 2026.

La Gira Ganadera Patagonia Norte 2026 , organizada por la Asociación Argentina Criadores de Hereford , se consolidó como uno de los eventos técnicos más relevantes del año en el sur argentino. Con base en Junín de los Andes, el encuentro reunió a más de 100 criadores, productores y referentes del sector ganadero entre el 2 y el 5 de marzo .

La Sociedad Rural del Neuquén (SRN) acompañó activamente la iniciativa, reforzando su rol como institución clave en el desarrollo productivo regional.

El evento trascendió las fronteras provinciales y nacionales. Participaron criadores provenientes de diversas regiones de Argentina, junto a delegaciones de Brasil y Uruguay. Esta diversidad geográfica subrayó el carácter federal de la raza Hereford, la de mayor extensión territorial en el país, y fortaleció los vínculos estratégicos entre la Patagonia y otros polos ganaderos del Cono Sur.

La presencia de productores internacionales permitió un intercambio enriquecedor sobre prácticas adaptadas a entornos extremos. Los asistentes compartieron experiencias sobre manejo en zonas de altura, manejo de recursos hídricos limitados y estrategias para maximizar la calidad genética en condiciones patagónicas.

image La Asociación Argentina Criadores de Hereford agrupa a criadores comprometidos con la mejora continua mediante evaluaciones genéticas, concursos y eventos técnicos.

Apoyo institucional: cena de camaradería

Uno de los momentos destacados ocurrió en el comedor de la Sociedad Rural del Neuquén, donde se realizó la tradicional cena de Camaradería. El encuentro contó con la participación del Ministro de Economía, Producción e Industria de Neuquén, Guillermo Koenig, y el Secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud.

Durante la velada, la SRN enfatizó la relevancia de realizar este tipo de actividades en la región. Los directivos destacaron el esfuerzo diario de los productores patagónicos y visibilizaron el enorme potencial ganadero de Neuquén como actor estratégico en el mapa productivo nacional.

image El encuentro reunió a más de 100 criadores, productores y referentes del sector ganadero.

De la teoría a la realidad del campo patagónico

El programa técnico incluyó visitas a establecimientos emblemáticos que representan lo mejor de la ganadería local. Los participantes recorrieron:

Estancia Tipilluke

Cabaña Collun-Co

Cabaña Toki-Eder

Estancia Sihuen

San Juan (Criadero de Ciervo Colorado)

Establecimiento Las Vertientes

Mamuil Malal

En cada parada, los asistentes observaron de cerca la situación actual de la producción ganadera patagónica. Se analizaron los principales desafíos productivos, las condiciones ambientales específicas de la zona (clima riguroso, suelos volcánicos, amplitud térmica) y las estrategias implementadas para mejorar la eficiencia y la calidad genética.

Las recorridas facilitaron un diálogo técnico profundo. Los criadores intercambiaron criterios sobre selección genética, manejo sanitario, alimentación suplementaria y adaptación racial, aspectos esenciales para garantizar la sostenibilidad en un entorno exigente como la Patagonia norte.

image Participaron criadores provenientes de diversas regiones de Argentina, junto a delegaciones de Brasil y Uruguay.

Compromiso de la Sociedad Rural del Neuquén

Desde la Sociedad Rural del Neuquén reafirmaron su compromiso con iniciativas que promuevan el desarrollo, la innovación y la integración del sector. Entienden que el crecimiento sostenible solo se logra mediante el trabajo conjunto entre instituciones, productores y asociaciones especializadas.

La entidad continuará respaldando acciones que fortalezcan la producción regional y posicionen a la ganadería patagónica como un pilar estratégico dentro del escenario nacional e internacional. Eventos como esta gira demuestran que la raza Hereford no solo sobrevive en la Patagonia, sino que prospera gracias a la dedicación de sus criadores y al apoyo institucional.

Fuente: Sociedad Rural del Neuquén

Fotos: gentileza Leo Casanova