Guerra judicial por la carne patagónica: SENASA contra la Federación Rural de Santa Cruz

El ingreso de carne con hueso del norte de la barrera, un frente de conflicto que el SENASA no termina de cerrar.

Un nuevo capítulo se abrió en la disputa entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS). El organismo nacional presentó un escrito judicial en el que cuestionó la representación legal de Enrique Jamieson, presidente de la entidad ruralista, quien días atrás había interpuesto un amparo ante la Justicia federal de Río Gallegos contra la flexibilización de la histórica barrera sanitaria patagónica.

El conflicto se originó tras la resolución 460/2025, con la que SENASA avanzó en la apertura del ingreso de carne con hueso a la Patagonia, región que desde hace más de dos décadas mantiene el estatus de “libre de aftosa sin vacunación”. La medida generó alarma en los productores ganaderos, que advierten sobre riesgos para la continuidad de las exportaciones de cordero patagónico —especialmente hacia Chile— y también para el incipiente negocio de reproductores bovinos en pie.

En su rol de presidente de FIAS y también de la Sociedad Rural de Río Gallegos, Jamieson presentó un amparo con el objetivo de frenar la aplicación de la resolución. Argumentó que la apertura sanitaria pone en riesgo la condición diferencial de la Patagonia y, en consecuencia, la competitividad de sus mercados externos. El juez federal Claudio Vázquez rechazó el recurso al considerar que Jamieson no acreditó debidamente su representación legal de la Federación. Según el fallo, su designación como presidente no cumplió con los procedimientos estatutarios ni fue registrada ante la autoridad competente, lo que lo dejaría sin legitimidad para accionar judicialmente en nombre de la institución.

Jamieson apeló esa decisión, defendiendo la validez de su asunción por la vía estatutaria —tras la renuncia del presidente anterior— y señalando que la falta de registro es un trámite meramente declarativo.

La respuesta de SENASA

En línea con la sentencia de primera instancia, SENASA pidió que se declare desierto el recurso de FIAS y reiteró que Jamieson carece de personería jurídica válida para representar a la entidad. Además, remarcó que la política sanitaria frente a la fiebre aftosa es competencia exclusiva del Estado nacional, amparada en la Ley 24.305 y la Ley 27.233. “Es función del Estado Nacional velar por el status sanitario de todo el territorio, sin excepciones ni prerrogativas provinciales”, planteó el organismo en su presentación judicial.

Ahora será la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia la que deberá resolver si Jamieson tiene legitimidad para actuar en nombre de FIAS y, en paralelo, si corresponde revisar la política sanitaria dispuesta por Senasa, una definición que impactará de lleno en la ganadería patagónica.

Fuente: La Nación/Mariela Arias y aportes de la Redacción +P.