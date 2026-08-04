Los crianceros de Neuquén eligen a sus representantes para la trashumancia

ntre las huellas que cada año atraviesan los animales y las familias que los arrean, hay una elección que se repite: la de quienes van a representar a los crianceros trashumantes ante el Estado de Neuquén . Este jueves 6 y viernes 7 de agosto, productores de toda la provincia participarán de una nueva jornada para renovar la Comisión de Huellas de Arreo (CHA), el espacio creado por la Ley Provincial de Trashumancia N° 3016 para acompañar una práctica que atraviesa generaciones.

El primer encuentro será el jueves 6 de agosto, a las 10, en el Patio Salesiano de Chos Malal (Sarmiento y Mitre), convocando a los productores de la zona norte. Al día siguiente, viernes 7, desde las 10, será el turno de Zapala , en el Trabun Ruka (Bernardo Houssay y 9 de Julio), donde votarán los crianceros de las zonas centro y sur.

La convocatoria corre por cuenta de la Subsecretaría de Producción, dependiente del Ministerio de Economía, Producción e Industria, que es la autoridad de aplicación de la ley. "La trashumancia se construye entre todos", resume la invitación oficial, quesolo llama a las y los productores a no faltar a una cita que, aseguran desde el organismo, "es clave para elegir a quienes representarán la voz de los crianceros".

Un espacio con historia

La CHA no es un organismo nuevo: nació con la propia ley, en 2016, y esta será la cuarta renovación de sus representantes. La integran, además de técnicos de la Dirección Provincial de Tierras y de la Subsecretaría de Producción, cuatro voceros elegidos directamente por los productores trashumantes, entre los que se cuentan varios lonkos de comunidades mapuches de la zona centro y norte de la provincia.

Uno de ellos es Adolfo Dinamarca, de la comunidad Millaín Currical, quien llega al cierre de su gestión con un balance que mezcla el orgullo por lo hecho y las cuentas pendientes. "Me ha tocado trabajar con un grupo muy, pero muy importante en todo lo alto. Se han hecho muchísimas obras, pero queda mucho por hacer", contó antes de la renovación de autoridades. Sobre lo que viene, Dinamarca se mostró conforme con cualquier resultado: si la continuidad depende de los propios productores, dijo, "si hay posibilidad de seguir, continuaremos, y si no, la gente decide" —aclarando que la decisión no pasa por los actuales representantes, sino por cada productor.

Qué hace la Comisión

Más allá de lo protocolar, la CHA cumple un rol concreto: es la que traslada al Estado los problemas que atraviesan los crianceros en las huellas —desde la falta de refugios y aguadas, hasta los riesgos en las rutas durante los arreos— y es la que participa en la planificación de las obras que se priorizan cada temporada.

En los últimos años, ese trabajo permitió actualizar el mapa de la Red Provincial de Huellas de Arreo, con más de 3.800 kilómetros relevados, y avanzar en la construcción de corrales, refugios, aguadas y cerramientos a lo largo de los recorridos.

Son claves los “alojos”, que se fueron levantando (un puesto con gorral y agua), para evitar que los productores acampen al costado de las rutas.

Se trata, en definitiva, de una actividad que según datos oficiales involucra a unas 1.500 familias trashumantes, principalmente de la zona centro y norte de Neuquén, y que combina lo productivo con un fuerte componente cultural e identitario para las comunidades de la región.

FUENTE: Redacción +P